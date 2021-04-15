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以絲綢之名Qeelin全新珠寶 高訂或日常？風格任選

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
東方珠寶品牌Qeelin以絲路為靈感，從「敦煌」為靈感原點出發、重新踏上古老的絲綢之路，推出全新高級珠寶Wulu Legend系列，並分日常或高訂款。圖 / Qeelin提供（合成圖）。
東方珠寶品牌Qeelin以絲路為靈感，從「敦煌」為靈感原點出發、重新踏上古老的絲綢之路，推出全新高級珠寶Wulu Legend系列，並分日常或高訂款。圖 / Qeelin提供（合成圖）。

一趟偉大的旅程需要具備哪些條件？通常簡稱為「絲路」的絲綢之路，意指由古中國長安或洛陽出發，途經甘肅、新疆，以致中亞、歐洲的陸上通道，不僅有文化交流、商業貿易的多重意涵，更是人類文明交會的一趟偉大旅程。東方珠寶品牌Qeelin以絲路為靈感，推出全新高級珠寶Wulu Legend系列。

Qeelin創意總監Dennis Chan自「敦煌」為靈感原點出發、重新踏上古老的絲綢之路。他從千年中西文明的互動得到啟發，並將絲綢之路的異域特色融入Qeelin經典Wulu系列。

全系列又分為日常款（Ready to wear）與高級訂製（Bespoke）兩種不同子系列，日常款採用18K玫瑰金與鑽石鑲嵌，加入紅寶石點綴。高訂款則以多個經典Wulu輪廓寓意幸運與長壽，並以中央的紅寶石，組成頗富濃郁絲路西域風情的圖案，珠寶表面全數以鑽石鑲嵌，透過閃耀光芒，勾勒出現代感以及繁榮興盛的美好聯想。

Wulu Legend系列日常款價位如18K玫瑰金鑽石紅寶石項鍊自54,500元起至10萬9,000元不等；高訂款則包含18K玫瑰金鑽石紅寶石手鍊、戒指或項鍊，價格店洽。

Qeelin以思路為靈感的Wulu Legend系列高訂款，以多個經典Wulu輪廓寓意幸運與長壽，並以中央的紅寶石，組成頗富濃郁絲路西域風情的圖案。圖 / Qeelin提供。
Qeelin以思路為靈感的Wulu Legend系列高訂款，以多個經典Wulu輪廓寓意幸運與長壽，並以中央的紅寶石，組成頗富濃郁絲路西域風情的圖案。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Wulu Legend系列日常款，18K玫瑰金鑽石紅寶石耳環，10萬9,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Wulu Legend系列日常款，18K玫瑰金鑽石紅寶石耳環，10萬9,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Wulu Legend系列日常款，18K玫瑰金鑽石紅寶石手鍊，58,500元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Wulu Legend系列日常款，18K玫瑰金鑽石紅寶石手鍊，58,500元。圖 / Qeelin提供。

鑽石 珠寶

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