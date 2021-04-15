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姓名有「雅婷怡君」任一字！王品牛排「免費請吃龍蝦」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
王品牛排推出「法式紅醬龍蝦」。圖/王品提供
王品牛排推出「法式紅醬龍蝦」。圖/王品提供

王品集團旗下的「王品牛排」為慶祝母親節的到來，凡消費者前來用餐，並且名字中有「雅」、「婷」、「怡」、「君」的任一字，就免費獲得「法式紅醬龍蝦」半隻；如果相同2個字，不管是雅婷、怡君還是婷婷，都送整隻「法式紅醬龍蝦」，現賺1,056元。

王品牛排在2020年曾舉辦「尋人啟事」活動，邀請「秀」「霞」「淑」「美」媽媽來用餐，成功在社群網路引發熱烈討論，共送出5千隻龍蝦、款待近9千位媽媽。今年自4月20日至5月31日期間，再度推出尋人活動，讓媽媽能夠輕鬆享受龍蝦滋味。

活動期間內，凡民眾前來消費套餐，且名字中有「雅、婷、怡、君」的任一字，就免費價值528元的「法式紅醬龍蝦」半隻；如果相同2個字，則贈送整隻「法式紅醬龍蝦」。另外在5月31日前來店消費套餐，並出示優惠券（https://bit.ly/2PPWZXd)，王品也會招待價值528元的「香煎鮭魚佐干貝」1份，讓每個人都能感受愛的恩典。

母親節

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