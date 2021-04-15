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偽出國、真包機！Hamilton全新Khaki腕表三軍戒備中！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
記者會現場將帶有軍事風格的元素打造成表款造型場景，軍風十足。記者 / 釋俊哲攝影。
記者會現場將帶有軍事風格的元素打造成表款造型場景，軍風十足。記者 / 釋俊哲攝影。

鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）今日於臺中烏日輕航機俱樂部舉辦2021年首波新品發表，除大手筆將飛機「包膜」成Hamilton經典橘色品牌識別，更發表包含卡其陸戰（Khaki Fieldd）、卡其航空（Khaki Aviation）、卡其海軍（Khaki Navy）、（Ventura）探險系列，與美國經典（American Classic）五系列、全數22只新品腕表

年度亮點首推「超值」為訴求的卡其野戰系列（Khaki Field）青銅手上鍊腕表，搭配38毫米青銅表殼與具80小時動力儲存的H-50手上鍊機芯，不到三萬元售價，堪稱目前最超值的青銅機械表，同時兼具復古的手上鍊樂趣；喜歡大尺碼？同系列另有45毫米腕表並具黑、白雙色面盤搭配金屬鍊帶或綠色帆布表帶，粗獷殊途同歸，訂價則約19,400元起。

想與眾不同？卡其航空系列X-Wind Day Date腕表則帶來宛如飛行員的左手操作邏輯：將機芯的表冠由慣常的右方移至左側，H-30自動上鍊機芯具有NivachronTM鈦合金擺輪游絲，還有沙棕色、藍色兩種色彩配置，想成為沙漠特種部隊或海軍？訂價約63,600元起便能輕鬆上手。

「貓王」Elvis Presley熱愛的Ventura腕表則再度回歸，Elvis80 Skeleton自動上鍊腕表帶人重返1980年代，當時石英機芯當道，Ventura捕捉到石英機芯震盪宛如心跳的瞬間，將盾形表面上帶來一抹心電視覺：玫瑰金配金色心電圖、PVD黑表殼配紅色心電圖，不管是金表或PVD，有靈魂、有動力，上鍊自然會有心跳，定價58,500元。

Hamilton Khaki Field卡其野戰系列青銅手上鍊腕表，25,000元。圖 / HAMILTON提供。
Hamilton Khaki Field卡其野戰系列青銅手上鍊腕表，25,000元。圖 / HAMILTON提供。
Hamilton Khaki Field 卡其野戰系列45毫米腕表，23,100元。圖 / HAMILTON提供。
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擁有閃電或心跳符碼的Ventura腕表，使用了新款H10-S自動上鍊機芯具備80小時動力儲存，58,500元。圖 / Hamilton提供。
擁有閃電或心跳符碼的Ventura腕表，使用了新款H10-S自動上鍊機芯具備80小時動力儲存，58,500元。圖 / Hamilton提供。
和瑞士策馬特救援隊合作的Khaki Aviation卡其航空系列Air Zermatt Converter自動上鍊計時碼表，紀念兩造的合作十周年，74,800元。圖 / Hamilton提供。
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搶眼的橘色與飛行元素，是漢米爾頓（Hamilton）的經典DNA。記者 / 釋俊哲攝影。
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防水表能怎麼玩？Hamilton發表新品不忘把表款和小魚放進水中同悠遊。記者 / 釋俊哲攝影。
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Hamilton American Classic Intra-Matic計時碼表，「反熊貓」的面盤設計，今年帶來「薄荷綠」新色，清爽搶眼，69,900元。
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腕表 海軍

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