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偽出國、真包機！Hamilton全新Khaki腕表三軍戒備中！
鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）今日於臺中烏日輕航機俱樂部舉辦2021年首波新品發表，除大手筆將飛機「包膜」成Hamilton經典橘色品牌識別，更發表包含卡其陸戰（Khaki Fieldd）、卡其航空（Khaki Aviation）、卡其海軍（Khaki Navy）、（Ventura）探險系列，與美國經典（American Classic）五系列、全數22只新品腕表。
年度亮點首推「超值」為訴求的卡其野戰系列（Khaki Field）青銅手上鍊腕表，搭配38毫米青銅表殼與具80小時動力儲存的H-50手上鍊機芯，不到三萬元售價，堪稱目前最超值的青銅機械表，同時兼具復古的手上鍊樂趣；喜歡大尺碼？同系列另有45毫米腕表並具黑、白雙色面盤搭配金屬鍊帶或綠色帆布表帶，粗獷殊途同歸，訂價則約19,400元起。
想與眾不同？卡其航空系列X-Wind Day Date腕表則帶來宛如飛行員的左手操作邏輯：將機芯的表冠由慣常的右方移至左側，H-30自動上鍊機芯具有NivachronTM鈦合金擺輪游絲，還有沙棕色、藍色兩種色彩配置，想成為沙漠特種部隊或海軍？訂價約63,600元起便能輕鬆上手。
「貓王」Elvis Presley熱愛的Ventura腕表則再度回歸，Elvis80 Skeleton自動上鍊腕表帶人重返1980年代，當時石英機芯當道，Ventura捕捉到石英機芯震盪宛如心跳的瞬間，將盾形表面上帶來一抹心電視覺：玫瑰金配金色心電圖、PVD黑表殼配紅色心電圖，不管是金表或PVD，有靈魂、有動力，上鍊自然會有心跳，定價58,500元。
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