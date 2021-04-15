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喬治傑生月光葡萄2021新設計 會動的整串葡萄戴起來

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生推出月光葡萄系列新品。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出月光葡萄系列新品。圖／喬治傑生提供

創立至今逾117周年的丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）從品牌新藝術時代瑰麗的銀雕裝飾中，擷取葡萄結實纍纍的輪廓，所設計出的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶，2010年推以來，由不同尺寸大小各異的精緻圓球，以不對襯的錯落置放推砌葡萄抽象型態，展現當代雕塑性美學，更憑藉古典工藝的加冕，帶出新藝術風格與現代摩登的獨特風韻，儼然品牌最受歡迎的代表性珠寶。

今年春季，月光葡萄系列推出全新作品，首度結合18黃K金與璀璨鑽石，以及硫化處理後展現光影層次的純銀材質，融合垂墜流動設計，透過活動式小串珠接合耳環及墜鍊的尾端，為珠寶增添流動元素，更可隨著配戴者的肢體動作，展現微小且細膩的動態美感。以往月光葡萄系列僅有純銀材質，並曾限量推出過玫瑰金作品，這是首度鑲嵌鑽石，而鑽石也特地細緻地鑲嵌在球狀的葡萄之間，創造出猶如露水般的點綴效果。此次整體葡萄的線條也較為抽象，與以往具象甚至帶梗的輪廓不同，讓可以配戴的場合更多元豐富。

系列作品中購有單價高達42萬元的大件項鍊，以串接的方式組成可貼合脖頸線條的活動設計，點點美鑽點綴其間，優雅動人。而此次也特地擅長詩意情感寫實拍攝的新銳影片導演NEELS CASTILLON，拍攝「世界因你而轉動」形象廣告，從清晨到黑夜，貫串「破曉曙光」、「朝晨躍動」、「正午靜謐」、「清透黃昏」、「暮夜生機」、「午夜星光」六個微時刻，由月光葡萄伴隨女性度過的一天的精彩時刻，傳遞正向力量。

MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑲鑽耳環，10萬元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑲鑽耳環，10萬元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀手鍊，14,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀手鍊，14,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列 18k黃金鑲鑽頸鍊，42萬元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列 18k黃金鑲鑽頸鍊，42萬元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀耳環，9,600元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀耳環，9,600元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑲鑽項鍊，12萬5,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑲鑽項鍊，12萬5,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀手鐲，18,500元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀手鐲，18,500元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀項鍊，11,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀項鍊，11,000元。圖／喬治傑生提供

鑽石 珠寶

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