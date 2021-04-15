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喬治傑生月光葡萄2021新設計 會動的整串葡萄戴起來
創立至今逾117周年的丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）從品牌新藝術時代瑰麗的銀雕裝飾中，擷取葡萄結實纍纍的輪廓，所設計出的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶，2010年推以來，由不同尺寸大小各異的精緻圓球，以不對襯的錯落置放推砌葡萄抽象型態，展現當代雕塑性美學，更憑藉古典工藝的加冕，帶出新藝術風格與現代摩登的獨特風韻，儼然品牌最受歡迎的代表性珠寶。
今年春季，月光葡萄系列推出全新作品，首度結合18黃K金與璀璨鑽石，以及硫化處理後展現光影層次的純銀材質，融合垂墜流動設計，透過活動式小串珠接合耳環及墜鍊的尾端，為珠寶增添流動元素，更可隨著配戴者的肢體動作，展現微小且細膩的動態美感。以往月光葡萄系列僅有純銀材質，並曾限量推出過玫瑰金作品，這是首度鑲嵌鑽石，而鑽石也特地細緻地鑲嵌在球狀的葡萄之間，創造出猶如露水般的點綴效果。此次整體葡萄的線條也較為抽象，與以往具象甚至帶梗的輪廓不同，讓可以配戴的場合更多元豐富。
系列作品中購有單價高達42萬元的大件項鍊，以串接的方式組成可貼合脖頸線條的活動設計，點點美鑽點綴其間，優雅動人。而此次也特地擅長詩意情感寫實拍攝的新銳影片導演NEELS CASTILLON，拍攝「世界因你而轉動」形象廣告，從清晨到黑夜，貫串「破曉曙光」、「朝晨躍動」、「正午靜謐」、「清透黃昏」、「暮夜生機」、「午夜星光」六個微時刻，由月光葡萄伴隨女性度過的一天的精彩時刻，傳遞正向力量。
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