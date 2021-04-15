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三星Neo QLED量子電視將登台 最夯「Mini LED」新技術先搞懂

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
三星電子搶先推出最新Neo QLED量子電視，採用革命性創新Mini LED背光技術，將QLED技術推升至全新境界。圖／台灣三星電子提供
三星電子搶先推出最新Neo QLED量子電視，採用革命性創新Mini LED背光技術，將QLED技術推升至全新境界。圖／台灣三星電子提供

近期最受矚目的顯示技術話題，非「Mini LED」莫屬！今年初在美國CES消費電子展上，三星電子搶先發表最新採用革命性創新Mini LED背光顯示技術的Neo QLED量子電視，將QLED技術推升至全新境界，達到在光線控制上更細緻、亮暗細節都出色的效果。在三星2021全新Neo QLED量子電視系列4月22日在台正式發表前，先來看看「量子Mini LED技術」到底厲害在哪。

Mini LED捨棄透鏡散光與封裝的形式，採用超薄微型塗層，大小僅有傳統LED的1/40，結合三星自家的AI量子程式演算科技，可精細控制緊密排列的LED晶粒，增加垂直發散的光線，呈現精細影像同時避免光暈產生；全新Neo QLED技術更將亮度呈現提升至12-bit（4096階），使暗區更暗、亮區更亮，有更好的光線控制力，展現更細微的色彩變化。此外，針對串流影音播放，三星也設計了專利Neo 8K量子AI智慧處理器，搭載高達16種神經網路模型，並各以AI影像升頻技術和深度學習技術進行訓練，能以最適切的AI中樞進行演算優化，快速處理並優化成更細膩影像，即使在串流來源畫質不穩定時也能得到一致的畫質體驗。

Mini LED的正式名稱為「次毫米發光二極體」，其晶粒尺寸約100微米（µm），作為背光源的使用。在製程方面，Mini LED技術和傳統LED技術材質相同，差異主要在其顆粒切割大小，細如髮絲Mini LED可呈現更加細緻的光暗層次，不僅解析度優、對比度高，在色域表現上亦更加精采，甚至可達近乎100%色域空間，呈現極度自然的真實色彩，還具有省電、壽命更長的優勢，可望成為新一代高階技術主流。

而針對最常被拿來相提並論的Mini LED與Micro LED技術，臺北科技大學光電系教授兼系主任陳隆建博士則表示：「兩者在製程及產品定位上全然不同，其作為背光或主動式發光實際應用的產品類型也不一樣。Mini LED的價值不是過渡性的顯示技術，而是強化和改良了現有的技術，預估短期內不會發生Micro LED取代Mini LED的狀況。」

根據英國市調機構Omdia全球統計資料顯示，2020年全球電視出貨量與同期相比表現持平，而QLED機種銷售量則年增60%；台灣市場亦然，2020年整體QLED量子電視銷售量較2019年成長1.15倍，且主要是大尺寸、高階機種成長。Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益相當看好Mini LED產品與大尺寸面板供貨狀況，表示，「預估今年Mini LED全球出貨量上看1,030萬台；2025年將可達5,200萬台、挑戰滲透率19%，同時躋身高階電視最大主流，未來商機不可限量。」

三星最新Neo QLED量子電視採用Mini LED技術，晶粒大小僅有傳統LED的1/40，可呈現更精細的影像。圖／台灣三星電子提供
三星最新Neo QLED量子電視採用Mini LED技術，晶粒大小僅有傳統LED的1/40，可呈現更精細的影像。圖／台灣三星電子提供
三星2021全新Neo QLED量子電視，將於近期正式在台發表。圖／台灣三星電子提供
三星2021全新Neo QLED量子電視，將於近期正式在台發表。圖／台灣三星電子提供
Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益（左）與臺北科技大學光電系教授兼系主任陳隆建博士（右）一同出席三星Mini LED關鍵技術論壇。圖／台灣三星電子提供
Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益（左）與臺北科技大學光電系教授兼系主任陳隆建博士（右）一同出席三星Mini LED關鍵技術論壇。圖／台灣三星電子提供

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