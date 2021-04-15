我銷日香蕉再傳農藥殘留 農委會：供果園加強藥檢抽驗

台灣外銷日本的香蕉再傳農藥殘留超標。農委會表示，日本雖然沒有因為這次事件提高檢測頻度，但未來農委會會加強抽驗，針對不合格者加強藥檢，否則，若日本針對我國農產品銷日提高為第三級、百分之百逐櫃「命令檢查」，對我國農產品輸出非常不利。

台農發公司本月初輸日的香蕉，被驗出農藥第滅寧殘留超標0.02ppm(日本標準0.01ppm、為不得檢出)，這批香蕉有400箱，為台灣烏龍蕉，由於還未到通路上架，在海關就被驗出不合日本用藥規定，台農發主動申請銷毀，並追查原因。

農委會副主委陳駿季表示，日本對邊境檢查分為三級，包括一級為一般常規檢查(抽檢3%至5%)、二級為監視檢查(抽檢30%)、第三級強度最強為明令檢查(百分之百逐櫃抽檢)，這樣做法符合國際標準。

他表示，我國在三月份有一批外銷日本的南部香蕉防治炭疽病的殺菌劑百克敏；當時日本對從我國輸入的香蕉抽驗，就從第一級的一般檢查，提高頻度為監視檢查；這次我國香蕉再被驗出第滅寧，與上一次被驗出的是不同農藥，日方也知道檢測量為0.02ppm遠低於台灣標準0.2ppm；日方認為這不純粹是農民用藥的關係，因此目前也維持二級監視檢查，並未提升到三級命令檢查。

陳駿季表示，農委會也會去追查，真正的原因在哪裡，未來會更落實外銷供果園，避免這樣事情發生，否則若被提升為命令檢查，對我國農產品輸出非常不利；他說會針對供果園做必要協助，貿易商也必須溝通，貿易商不僅只是純粹拉貨，要有一些責任進到供果園；針對不合格者會加強藥檢。

他說，這次香蕉被檢出第滅寧農藥殘留超標，第滅寧在日本是不得檢出，這批香蕉被檢出農藥殘留為0.02ppm，相對於國內香蕉第滅寧的殘留容許量是0.2ppm，相差約10倍；日本標準是不得檢出，初步懷疑可能是臨田汙染；因為如果是拿國內香蕉輸到日本，國內殘留容許量為0.2ppm，被檢出可能也許量會少一點，但不會少到0.02ppm，0.02ppm幾乎是儀器的檢測極限(0.01)。