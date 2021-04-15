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「全家便利商店 X 野上麵包坊」現烤烘焙新品到

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」熟食，中、日式炸烤物售價29元起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」熟食，中、日式炸烤物售價29元起。圖／全家便利商店提供

春暖花開，正是適合踏青、野餐的季節，全家便利商店現烤點心系列再推出全新新品，攜手全台十大麵包店之一「野上麵包坊」化身現烤烘焙店，主打當日新鮮現烤出爐、香味撲鼻的日、法麵包，由日本麵包大師野上智寬技術指導，首波推出可頌、貝果、牛奶麵包等，4月21日起再推出沖繩黑糖肉桂捲、葡萄司康等，銅板價35元起。目前於台北市、新北市等4間門市獨家導入的「FAMI HOT食堂」，販售蜜汁烤棒腿、胡椒餅、黃金腿排等中日式炸烤物，也是令人食慾噴發。

全家便利商店去年起擴大販售現烤點心，截至目前共有近百間門市販售，首波推出「中式千層餅」與「法式可頌」，兩項商品每日平均可銷售破千顆，購買時段集中於早餐及下午茶。今年初再與「野上麵包坊」攜手推出可頌、貝果等現烤麵包，並優先於辦公、車站型商圈測試販售，創下開賣一個月銷售破萬顆的成績，預計今年將再展店至200間。

「野上麵包坊」為擁有30年經驗的日本職人師傅野上智寬所開立，作為許多冠軍麵包師傅的推手，本次與全家便利商店獨家合作推多款日、法經典麵包，採用日本日東原裝進口特級麵粉，訴求低溫長時間發酵，每日於門市回烤後口感更有彈性，首波推出「原味可頌」以多層摺疊與黃金比例，外層酥脆堅挺、內層濃郁奶香；「法式巧克力牛奶麵包」烘烤後巧克力微溶的口感，讓麵包更顯滑潤；「原味貝果」採用熟成發酵奶油老麵，無添加人工香料、防腐劑，製成利用大量蒸氣，讓表皮兼具酥脆與彈性。3款售價皆為35元，可任選2入59元或搭配指定飲料享49元組合價。

4月21日起再推出4款話題商品，其中「沖繩黑糖肉桂捲」，使用沖繩黑糖製成，熱量較一般白糖低且含有豐富鈣質，售價45元；「葡萄司康」使用天然奶油，內餡加入葡萄乾，外層酥脆內層鬆軟，售價35元；另外還有「起司火腿捲」與「小法棍」，都是下午茶首選美食。

以往到日本旅遊必吃超商炸物，現在到全家便利商店也買得到，目前於台北中賓店、台北新國賓店、板橋新光仁店、新店慶民店等4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」熟食，中式烤物推薦胡椒餅、蘿蔔絲酥餅、青蔥燒餅等，餅皮爽脆有嚼勁、內餡飽滿；日式炸物則推薦蜜汁烤棒腿、黃金腿排、脆皮地瓜薯條等，價格約25元至59元不等，未來將持續針對商圈需求導入。

「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，每日現烤出爐。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，每日現烤出爐。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」中、日式炸烤物，「脆皮地瓜薯條」售價29元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」中、日式炸烤物，「脆皮地瓜薯條」售價29元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」中、日式炸烤物，「青蔥燒餅」售價25元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」中、日式炸烤物，「青蔥燒餅」售價25元。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，4月21日起推出「葡萄司康」，售價35元。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，4月21日起推出「葡萄司康」，售價35元。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，4月21日起推出「沖繩黑糖肉桂捲」，售價45元。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，4月21日起推出「沖繩黑糖肉桂捲」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店現烤點心店擴大開張，邪惡系鹹甜美食一次滿足。圖／全家便利商店提供
全家便利商店現烤點心店擴大開張，邪惡系鹹甜美食一次滿足。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」中、日式炸烤物，「胡椒餅」售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4間門市限定販售「FAMI HOT食堂」中、日式炸烤物，「胡椒餅」售價35元。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，每日現烤出爐。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，每日現烤出爐。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，「法式牛奶巧克力麵包」售價35元。圖／全家便利商店提供
「全家便利商店 X 野上麵包坊」推現烤點心，「法式牛奶巧克力麵包」售價35元。圖／全家便利商店提供

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