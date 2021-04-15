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45天無條件退貨！敏感肌有感保養　綠藤生機推復原精華

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
綠藤生機極境雙藻復原精華，推出45天無條件退貨。圖／綠藤生機提供
綠藤生機極境雙藻復原精華，推出45天無條件退貨。圖／綠藤生機提供

台灣許多人都有敏感肌膚，而根據調查，敏感肌膚的人對於保養，約有64%只求穩定舒緩，對於其他功效則不敢奢求太多，畢竟敏感肌膚對於保養品，很容易過敏，反而讓肌膚狀況更不好。台灣保養品牌綠藤生機，其使用者中有45%是敏感肌膚，因此針對敏感肌推出全新「綠藤極境雙藻復原精華」，並提出45天無條件退貨，要讓敏感肌膚的人能夠安心使用，不怕買到不適合的保養品。

根據綠藤生機的統計超過6,000位敏感肌膚，超過半數以上都認為挑保養品，最重要是敏感肌適用，至於保養功效，則以穩定舒緩、持久保濕與改善暗沈為主要希望。綠藤生機提倡減法保養，提醒敏感肌消費者，減少或暫停敷面膜、去角質與深層清潔等保養行為，讓肌膚恢復正常狀態。

為讓敏感肌膚的人，也能使用到安全有效的保養品，綠藤推出極境雙藻復原精華，打造出肌膚的第二層保護，讓肌膚明亮細緻，從死海嗜鹽菌、布列塔尼珍珠藻、到冰島雨生紅球藻，萃取其中高生物相容、肌膚能有效運用的獨特活性成分，並經過人體測試後，讓精華能夠更有效。

另搭配乙醯葡萄糖胺，降低老廢角質的附著力，提升保濕度，以及採用大馬士革玫瑰精油與花水分子，經過分餾來純化成分，精華中也能散發淡淡香氣，強調無酒精、0石化來源、拒絕不必要成分等，且瓶身與春池玻璃合作，以50%回收玻璃打造瓶身。

極境雙藻復原精華將於4月15日上市，並推出45天無條件退貨，並於4月15日起5天，推出復原精華新品分享組，2瓶復原精華特價3,800元。

綠藤生機針對敏感肌膚，推出極境雙藻復原精華。圖／綠藤生機提供
綠藤生機針對敏感肌膚，推出極境雙藻復原精華。圖／綠藤生機提供
綠藤生機極境雙藻復原精華／30ml／2,280元。圖／綠藤生機提供
綠藤生機極境雙藻復原精華／30ml／2,280元。圖／綠藤生機提供
綠藤生機極境雙藻復原精華，推出45天無條件退貨。圖／綠藤生機提供
綠藤生機極境雙藻復原精華，推出45天無條件退貨。圖／綠藤生機提供

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