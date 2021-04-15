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故宮「移動博物館」世界發光！ 教具箱奪德國設計大獎

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮南院教具箱-逛市集。圖／故宮提供
故宮南院教具箱-逛市集。圖／故宮提供

故宮「移動博物館」世界發光！故宮南院以典藏為基礎，與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎 「服務設計－教育學習」類獎項，也是該項唯一獲獎的「博物館」單位。

德國iF設計獎與德國Red Dot獎、美國IDEA獎齊名，為全球三大設計獎之一。iF設計獎今年分9個競賽類別，故宮南院教具箱以「故宮移動博物館」（Mobile Museum of National Palace Museum）為主題，設計分齡教案搭配數位互動，參加「服務設計」類「教育學習」項目，經初選及決選兩階段獲評審青睞，成為該項7件獲獎作品中，唯一的博物館作品。

故宮表示，博物館是多元世界的載體，透過文化交流，促進理解、包容、融合，推動藝術與美學教育，都是博物館的核心任務。教具箱把故宮送進校園，送進偏鄉，開啟故宮教育的新旅程。

南院2019年催生這套教具箱，並和108課綱結合，實體教具與數位互動並重，讓學子輕鬆認識文物。2020年巡迴台灣15所偏鄉學校，共辦理21場教育推廣活動，獲得熱烈迴響。

故宮南院教具箱設計分齡教案，結合數位互動，讓民眾輕鬆認識文物。圖／故宮提供
故宮南院教具箱設計分齡教案，結合數位互動，讓民眾輕鬆認識文物。圖／故宮提供
故宮南院教具箱結合實體教具與數位互動。圖／故宮提供
故宮南院教具箱結合實體教具與數位互動。圖／故宮提供

故宮南院 博物館

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