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MONCLER Craig Green系列 將戶外穿搭變得魔幻前衛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
MONCLER Craig Green系列水域與大地，在看似對立元素的交織中闡述平衡之道。圖／MONCLER提供
MONCLER Craig Green系列水域與大地，在看似對立元素的交織中闡述平衡之道。圖／MONCLER提供

MONCLER發表設計師Craig Green系列，回歸大自然，以戶外服裝作為靈感，從許多有趣的細節或視角延伸，帶來前衛作品，在春夏時節發表質地輕盈的MONCLER Genius系列。

親近自然的時刻，總讓人有煥然一新的感受，Craig Green致敬人與自然連結的自由，運用創意字母圖案作為視覺焦點，勾勒鮮明的色彩。螺旋纏繞的粗線，仿動物形象，像是青蛙又似鴨嘴獸，刻意留下想像空間；流暢的圖案線條，則代表自然界的對稱結構，表達天然的和諧之美；象徵戶外活動的木筏具體形象，凝結於MONCLER Craig Green的字母標識之中，有冒險犯難的精神。

Craig Green擅長以實用性來鑽研服裝結構，將對立元素例如透明與非透明、絎縫與素面、霧面與亮面交織而成，以實用、耐穿為兩大原則，帶來耐人尋味的作品，在大地色調的基礎中，點綴黃色、橙色、靛藍色，本季拉鍊式風衣、外套，運用輕盈棉布、尼龍製成，制服外套則是搭配寬鬆斜紋休閒褲（Chinos），配件囊括運動鞋、手機殼等；此外，呼應品牌的永續發展計劃，Aneides長版派克大衣以100%環保為理念打造，其外層面料、拉鍊、孔眼、按釦皆是利用海洋和陸地廢棄物再製的可持續面料Econyl尼龍製成。

MONCLER Craig Green系列以回歸大自然的戶外服裝作為靈感。圖／MONCLER提供
MONCLER Craig Green系列以回歸大自然的戶外服裝作為靈感。圖／MONCLER提供
橘色字母圖案短袖T恤，9,700元。圖／MONCLER提供
橘色字母圖案短袖T恤，9,700元。圖／MONCLER提供
手機殼，8,300元。圖／MONCLER提供
手機殼，8,300元。圖／MONCLER提供
Chrysemys連帽外套，50,600元。圖／MONCLER提供
Chrysemys連帽外套，50,600元。圖／MONCLER提供
皮質運動鞋，23,900元。圖／MONCLER提供
皮質運動鞋，23,900元。圖／MONCLER提供
MONCLER Craig Green於台北101專門店及官網販售。圖／MONCLER提供
MONCLER Craig Green於台北101專門店及官網販售。圖／MONCLER提供
Aneides長版派克大衣，74,800元。圖／MONCLER提供
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