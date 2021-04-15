MONCLER Craig Green系列 將戶外穿搭變得魔幻前衛

MONCLER發表設計師Craig Green系列，回歸大自然，以戶外服裝作為靈感，從許多有趣的細節或視角延伸，帶來前衛作品，在春夏時節發表質地輕盈的MONCLER Genius系列。

親近自然的時刻，總讓人有煥然一新的感受，Craig Green致敬人與自然連結的自由，運用創意字母圖案作為視覺焦點，勾勒鮮明的色彩。螺旋纏繞的粗線，仿動物形象，像是青蛙又似鴨嘴獸，刻意留下想像空間；流暢的圖案線條，則代表自然界的對稱結構，表達天然的和諧之美；象徵戶外活動的木筏具體形象，凝結於MONCLER Craig Green的字母標識之中，有冒險犯難的精神。