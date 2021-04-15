遠百信義A13母親節回饋陣容 餐飲20%回饋揪媽咪吃一波

受到邊境未開，消費轉移國內效益下，百貨買氣持續火熱，遠東百貨母親節首波在主力化妝品先攻下，接著輪到買氣持續旺的精品上陣，遠百信義A13母親節檔期在4月15日至5月11日正式登場，館內有眾多餐飲選擇的遠百A13推出餐飲最高20%回饋、百貨服飾17%回饋，以及精品、化妝品15%回饋，搶攻母親節自用、送禮與聚餐商機。

消費者購物前不妨先了解一下全館回饋陣容，1樓國際精品單筆滿萬送千、百貨服飾累計滿5,000送500，5樓至7樓男童裝單筆滿8,000加送200；餐飲單筆滿2,000送200、大家電單筆滿萬送千、保健器材單筆滿5,000送500。A13再獨家加碼，使用HGPay全館單筆刷5,000送200。持任一台灣發行信用卡全館當日單筆滿5,000加送100商品券。分期0利率讓購物更沒壓力還有優惠可拿，13大銀行全館單筆分期刷滿6,600送200，10大銀行數位3C單筆分期刷滿萬送500。

聰明購物者都知道，百貨母親節檔期是添購春夏美妝與日常保養補貨最好的優惠時機，雅詩蘭黛在遠百信義A13推出「小棕瓶鐵粉分享組」小棕瓶買1送4，特潤超導全方位修護露30ml正貨+修護露7mlＸ4，價值5,375元，優惠價2,780元，直逼近5折優惠。遠百信義A13獨家LA MER濃萃雙重修復精華15ml，送煥顏彈力無痕精萃5ml+舒芙乳霜3.5ml，價值8,920元、優惠價5,900元。資生堂國際櫃紅妍肌活組價值6,200元，優惠價3,240元。嬌蘭皇家蜂王乳修護晚霜組價值10,895元，優惠價6,650元。

趁精品回饋滿萬送千入手輕奢品正是時候。GUCCI黑色絲質感小牛皮腕表推薦價34,000元；FURLA Furla miss crossbody肩背包推薦價17,800元；LULU GUINNESS禮物盒手拿包原價11,800元，優惠價10,620元；SWAROVSKI TWIST鍊墜推薦價3,790元。

除了送禮，許多媽媽們更喜愛與家人一起開心聚餐。遠百信義A13母親節即日起至5月11日推出許多母親節優惠組合，餐飲最高回饋