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遠百信義A13母親節回饋陣容 餐飲20%回饋揪媽咪吃一波

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「筷炒」母親節套餐原價3,735元+10%，優惠價3,500元+10%。圖／遠百提供
「筷炒」母親節套餐原價3,735元+10%，優惠價3,500元+10%。圖／遠百提供

受到邊境未開，消費轉移國內效益下，百貨買氣持續火熱，遠東百貨母親節首波在主力化妝品先攻下，接著輪到買氣持續旺的精品上陣，遠百信義A13母親節檔期在4月15日至5月11日正式登場，館內有眾多餐飲選擇的遠百A13推出餐飲最高20%回饋、百貨服飾17%回饋，以及精品、化妝品15%回饋，搶攻母親節自用、送禮與聚餐商機。

消費者購物前不妨先了解一下全館回饋陣容，1樓國際精品單筆滿萬送千、百貨服飾累計滿5,000送500，5樓至7樓男童裝單筆滿8,000加送200；餐飲單筆滿2,000送200、大家電單筆滿萬送千、保健器材單筆滿5,000送500。A13再獨家加碼，使用HGPay全館單筆刷5,000送200。持任一台灣發行信用卡全館當日單筆滿5,000加送100商品券。分期0利率讓購物更沒壓力還有優惠可拿，13大銀行全館單筆分期刷滿6,600送200，10大銀行數位3C單筆分期刷滿萬送500。

聰明購物者都知道，百貨母親節檔期是添購春夏美妝與日常保養補貨最好的優惠時機，雅詩蘭黛在遠百信義A13推出「小棕瓶鐵粉分享組」小棕瓶買1送4，特潤超導全方位修護露30ml正貨+修護露7mlＸ4，價值5,375元，優惠價2,780元，直逼近5折優惠。遠百信義A13獨家LA MER濃萃雙重修復精華15ml，送煥顏彈力無痕精萃5ml+舒芙乳霜3.5ml，價值8,920元、優惠價5,900元。資生堂國際櫃紅妍肌活組價值6,200元，優惠價3,240元。嬌蘭皇家蜂王乳修護晚霜組價值10,895元，優惠價6,650元。

趁精品回饋滿萬送千入手輕奢品正是時候。GUCCI黑色絲質感小牛皮腕表推薦價34,000元；FURLA Furla miss crossbody肩背包推薦價17,800元；LULU GUINNESS禮物盒手拿包原價11,800元，優惠價10,620元；SWAROVSKI TWIST鍊墜推薦價3,790元。

除了送禮，許多媽媽們更喜愛與家人一起開心聚餐。遠百信義A13母親節即日起至5月11日推出許多母親節優惠組合，餐飲最高回饋

20%，「筷炒」母親節套餐優惠價3,500元；「steak bistro和洋」媽咪專屬鴨霸套餐優惠價1,280元。另有「買一送一」好物優惠，「city’super」5月9日前澳洲榖飼沙朗牛排原價599元、買一送一；丸龜3食手打讚岐烏龍麵每包原價145元、買一送一；「華齊堂」野山花旗蔘茶禮盒原價2,800元、買一送一；「ROSE HOUSE CAFE」5月7日至5月9日水洗耶加咖啡系列買一送一。

遠百信義A13母親節檔期4月15日至5月11日正式登場，推出餐飲最高20%回饋、百貨服飾17%回饋，以及精品、化妝品15%回饋。圖／摘自遠百信義A13粉絲團
遠百信義A13母親節檔期4月15日至5月11日正式登場，推出餐飲最高20%回饋、百貨服飾17%回饋，以及精品、化妝品15%回饋。圖／摘自遠百信義A13粉絲團
city'super 5月9日前，丸龜3食手打讚岐烏龍麵每包原價145元，優惠價買一送一。圖／遠百提供
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FURLA Furla miss crossbody肩背包推薦價17,800元。圖／遠百提供
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雅詩蘭黛小棕瓶鐵粉分享組，特潤超導全方位修護露30ml正貨+修護露7mlＸ4，價值5,375元，優惠價2,780元。圖／遠百提供
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遠百信義A13獨家LA MER濃萃雙重修復精華15ml，送煥顏彈力無痕精萃5ml+舒芙乳霜3.5ml，價值8,920元、優惠價5,900元。圖／遠百提供
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city'super 5月9日前，澳洲穀飼沙朗牛排每片原價599元，優惠價買一送一。圖／遠百提供
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「Hooters」推出與媽咪打卡拍照，海陸巴哈玉米餅買一送一，每日限量5份。圖／遠百提供
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