真的是孔劉啊！戴香奈兒J12登封 這表情只能屬於枕邊人

韓國時尚雜誌昨日在IG發布最新一期的封面，超人氣南韓巨星孔劉配戴香奈兒J12黑色腕表的特寫照，引發網友熱議與轉發。封面上他以簡單清純的造型身穿白色背心，頂著一頭蓬鬆凌亂的自然感捲髮看著鏡頭，彷彿剛起床的樣子，沒有妝感卻膚質超好，猶如凍齡。而三款封面中，除了這個慵懶特寫，還有他露出結實臂膀露出笑容的七分身照、配戴白色款J12，以及完全沒有辜負歐巴逆天長腿的全身照共三個版本，整體流露舒適鬆散的夏日氛圍。Po文中也提到這是孔劉首度遇上香奈兒的J12腕表。

孔劉所配戴的J12腕表，是香奈兒品牌的經典之作，自2000年推出以來，就大膽以創新的黑白色抗磨精密陶顛覆傳統、瓷席捲全球。在2019年底，品牌更重新調整J12基本款的設計細節，並為之換上品牌表廠自製的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，以更貼近當今時尚人士配戴習慣的細節，迎向下個20年。J12腕表更在今年宣佈將在既有的無鑽款、點鑽時標款之外，也將推出全新表圈鑲鑽的版本，為日常配戴增添精緻的華麗。 J12腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供 韓國巨星孔劉配戴香奈兒J12腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG 韓國巨星孔劉配戴香奈兒J12腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG J12腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供 韓國巨星孔劉配戴香奈兒J12腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG