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浮誇羽毛裝飾、加碼做愛心！4家「母親節甜品」任你選

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Café del SOL今年以金屬架、蝴蝶、皇冠、羽毛等元素，推出4款華麗的母親節蛋糕。圖／Café del SOL提供
Café del SOL今年以金屬架、蝴蝶、皇冠、羽毛等元素，推出4款華麗的母親節蛋糕。圖／Café del SOL提供

母親節將至，許多甜品業者紛紛推出應景的蛋糕或點心，而且風格各有不同，讓民眾可以藉此展露感恩心意。其中來自日本的「Café del SOL」，主打浮誇系的蛋糕，而「BAC」則提供預購加贈蛋糕刀的優惠。「唐緹」則透過永生花花藝，讓民眾自行DIY專屬的母親節蛋糕。老字號的「中祥食品」也推出公益禮盒，送禮給媽媽之餘，同時也能做愛心。

來自日本，被譽為「福岡第一鬆餅」的「Café del SOL」，今年同樣延續華麗的設計風格，透過金屬架、蝴蝶、皇冠、羽毛等元素，推出4款母親節蛋糕，適合喜愛夢幻感的媽媽。其中6吋的「天使之心」，在蛋糕上以白色羽毛交織成愛心形狀，藉此傳達對母親的愛，另外還有奢華的小皇冠配上發光燈飾，更添絢麗感，每顆原價3,280元，預購價2,880元。另外還有愛的足跡、永恆的愛、凡爾賽玫瑰等不同選擇，原價2,280～3,880元，預購價2,280～3,380元。

主打巧克力蛋糕的「BAC」，今年推出母親節限定的「花之心 伯爵茶巧克力蛋糕」，外層包裹著經典的生巧克力醬，內層則是鬆軟的湯種巧克力戚風蛋糕，加上2層唐寧伯爵茶夾餡，以及黑糖QQ、杏仁巧克力等配料，帶來豐富的滋味與口感。最後再搭配手工捏製的紅色玫瑰花，6吋售價990元，4月29日正式上市，4月30日前完成預購，加贈不鏽鋼蛋糕刀。同時蛋糕也附贈小卡片，讓兒女們可以傳達對母親的心意。

口味細緻的「Tartine唐緹」，今年推出4款全新的母親節蛋糕，包括有口味清爽的「法式檸香生乳酪」、莓果餡料結合巧克力的「珍愛媽咪」，以及適合巧克力控的「黑岩覆盆子金鑽捲」等選擇，售價自580元起。其中「DIY寵愛媽咪」，以香草蛋糕為基底，搭配草莓巧克力、覆盆子庫利、莓果餡，帶來酸爽的食趣。同時特別與Hello Things小故事商店合作，提供日本進口永生玫瑰與雙色繡球花花球，讓民眾可以自行為蛋糕裝飾，還可將永生花作為擺飾收藏，每顆1,060元。

以蘇打餅乾為代表性商品的「中祥食品」，今年同時集結世界地球日、品牌日與母親節等節日，在母親節檔期推出公益性質強烈的「LUIMI格子奶油煎餅公益禮盒」。煎餅選用歐洲進口奶油與嚴選食材為原料，帶有酥薄香脆的口感，共有原味、巧克力等2種口味，每盒299元。禮盒僅限定於安得烈慈善協會、台灣導盲犬協會等12個公益協會販售，讓民眾的愛心可以直接傳達給公益團體，同時中祥也會捐出售價的30%給公益團體，讓民眾在母親節贈禮的暖意，可以持續流傳。

中祥食品推出「LUIMI格子奶油煎餅公益禮盒」，將捐出售價的30%做公益。圖／中祥食品提供
中祥食品推出「LUIMI格子奶油煎餅公益禮盒」，將捐出售價的30%做公益。圖／中祥食品提供
BAC推出母親節限定的「花之心 伯爵茶巧克力蛋糕」，6吋售價990元。圖／BAC提供
BAC推出母親節限定的「花之心 伯爵茶巧克力蛋糕」，6吋售價990元。圖／BAC提供
唐緹攜手Hello Things小故事商店合作，推出可以自行DIY裝飾的永生花蛋糕，每顆1,060元。圖／唐緹提供
唐緹攜手Hello Things小故事商店合作，推出可以自行DIY裝飾的永生花蛋糕，每顆1,060元。圖／唐緹提供

巧克力 母親節

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