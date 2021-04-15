2020年網購創新高 搶攻消費者心佔率「奈米網紅」掀新風潮

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文／葛緯詩

2020年不少產業受新冠肺炎疫情衝擊，營運雪上加霜甚至面臨倒閉危機，但零售業網路銷售金額不減反增，去年全年網購再創新高達3,418億元，短短4年整體成長幅度高達50%，顯示網路購物消費已經成為當今的消費常態。零售網購銷售金額迅速攀升的關鍵，剖析電商雙雄的財報與網路操作軌跡，整理出以下幾點2021年網路行銷人都應該知道的趨勢。

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零售業網路銷售金額創新高 11、12月造節行銷最重要

零售業網路銷售金額逐年增加，根據PChome、momo購物網去年公布的財報資訊，會發現平均月銷售金額分別為PCHOME是37億、momo是50億，但兩家業者都在11月達到年度高峰，月營收呈現爆發性成長，足見雙11活動檔期是電商業者的第一線戰場，每年的雙12購物節也帶來不小的消費力道，如何把握購物節期間以網路操作創造討論，將是網路聲量變現的關鍵。









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不小心就買到失心瘋 電商造節行銷成功關鍵



電商造節行銷成功有4大關鍵，分別是品牌社群直播、遊戲化行銷、話題行銷、網紅變現等。以品牌社群直播來說，仍然是目前互動力極佳的手法，不只越來越多人使用，擁有數位互動拉近品牌與消費者間距離感的「及時力」；帶來身歷其境購物體驗的「互動力」；讓消費者看到商品最真實樣貌與成效，有助於加強品牌可信度的「真實力」。

遊戲化行銷則可以將生硬資訊轉化為趣味的方式傳播，將品牌理念置入於遊戲過程中的品牌傳遞，設計遊戲過程加強顧客體驗，利用如簽到等遊戲設計也能養成網友每日簽到的習慣，增加回頭率。

善用話題行銷則是雙11宣傳期間，網路上多數關鍵領袖發文的類型，往往能吸引更多網友互動，帶來良好的社群經營成效。除了透過這些方式創造網路聲量，更重要的是如何將這些網紅帶來的高曝光，轉化為實際收益的網紅變現能力。

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素人口碑為王的時代 微網紅、奈米網紅崛起

網紅越來越多，也讓網紅因為粉絲數的不同出現分層，其中不管是臉書、YouTube還是IG，都可以發現粉絲數介於1千至1萬人的奈米網紅佔比不低；粉絲數1萬至5萬人的微網紅則幾乎是當前主流，可以發現雖然這些網紅粉絲數可能只是一般人的幾倍，但比起粉絲數動輒幾十萬甚至百萬的關鍵領袖，奈米網紅更貼近於你我身邊的朋友，成為現在網路行銷快速崛起的另一大族群。

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KOC開創網紅行銷新契機 貼近消費者生活

比較兩者的差異，實際上單以粉絲受眾來看，雖然KOL（關鍵意見領袖）的受眾與社群影響力都相當大，但在許多行銷實際操作卻可能遇到網紅魅力蓋過產品特色的情況，網友看了這些貼文常常只留下好笑或是有趣的印象，卻忘了廠商想溝通的重點產品，當粉絲數大到一定程度後，反而也容易給消費者難以靠近的距離感。反觀微網紅KOC（關鍵消費領袖）的粉絲數不過比一般人多一些，沒有經過太多包裝的拍攝內容與分享手法，給人更能夠親近與貼近現實的觀感，想要搶攻消費者的心佔率，微網紅與奈米網紅是當今不可或缺的另一大關鍵角色。

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