李寧LI-NING來了！成立逾30年才登台為的是什麼？使用新疆棉受關注
日前才在上海時裝周展出2021秋冬系列的中國運動品牌李寧（LI-NING）也在代理商的牽線下，正式宣告佈局台灣市場了。然而，在品牌成立逾30年後，李寧才選擇進駐台灣，為的是什麼？而在Nike、adidas和PUMA等跨國品牌長年分食市場下，是否還能突圍？
如果沒有疫情攪局，相信李寧的2021秋冬大秀，又會在紐約或巴黎的時裝周期間登場。但看過李寧品牌大秀的人都會深刻的感受到一件事，那就是無論是秀場佈置還是設計都滿溢著中國元素，像是不停的向歐美主流媒體宣告品牌出身。以剛落幕的秋冬大秀為例，李寧就把中式廟宇以線條解構後，結合黑、白色調，當作背景正好襯托出宛如中國五星旗般的鮮紅品牌識別。此外，品牌在時裝周裡，大量的使用了街頭服飾細節，透過運動服裝剪裁，最後免不了的就是疊加中式元素，不難發現，李寧想要表現出想佔據「中國潮牌」第一把交椅的地位。
清楚了「李寧」的品牌立場，那誰又是李寧呢？簡而言之，他是中國的前體操好手，在役期間一共斬獲了多達14個世界冠軍，於是有了體操王子、體操天王的封號。而以運動品牌李寧，就是在他即將結束17年體操選手生涯之際，為自己開創的另一條路，至今更於香港註冊為上市公司，算是中國體壇的傳奇之一。而這樣的品牌，卻是選在成立逾30年，並在東南亞、北美市場佈局之後，才選擇進軍台灣，讓許多人感到疑惑。特別是在不久前的新疆棉風波之後，李寧因為高舉使用自家生產棉花大旗緣故，是少數沒受到中國網友出征的運動品牌。
根據代理「李寧」來台的台寧體育用品有限公司與宥竑有限公司在對外訊息溝通上，表示於2019年時，就先以網路銷售試水溫，了解台灣消費者對於產品的喜好。並於去年疫情最嚴重的期間，決定在2021年正式引進台灣，還透露將於第四季前，在台完成50間以上實體據點部署，多數將與現有的通路商合作，打造專賣店或是進駐百貨。而目前實體門市則落腳在台北三峽以及花蓮，所以一般消費者想體驗產品，還是只能在網路上購買。
撇除新疆棉或其他政治因素，李寧產品的優勢是什麼？從熱銷的韋德全城9 V1.5系列籃球鞋來看，除了有前球星加持，最重要的則是具備類似adidas boost技術的PHYLON中底，提供緩震與回彈，鞋面利用四種複合材質創造區域強化效果。而絕影Essential減震跑鞋，透過中底應用技術，有著三層式科技配置，帶出高回彈、抗疲勞性、輕量化效果，與Nike Vaporfly系列有著多處相似點。在比較後，李寧頂級鞋款與運動大廠產品，有著規格相近的科技配置，但售價卻只有約75~80%，具有市場競爭力。但濃厚的中國背景是否能讓台灣消費者埋單？還是值得讓人去觀察。
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