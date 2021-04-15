李寧LI-NING來了！成立逾30年才登台為的是什麼？使用新疆棉受關注

日前才在上海時裝周展出2021秋冬系列的中國運動品牌李寧（LI-NING）也在代理商的牽線下，正式宣告佈局台灣市場了。然而，在品牌成立逾30年後，李寧才選擇進駐台灣，為的是什麼？而在Nike、adidas和PUMA等跨國品牌長年分食市場下，是否還能突圍？

如果沒有疫情攪局，相信李寧的2021秋冬大秀，又會在紐約或巴黎的時裝周期間登場。但看過李寧品牌大秀的人都會深刻的感受到一件事，那就是無論是秀場佈置還是設計都滿溢著中國元素，像是不停的向歐美主流媒體宣告品牌出身。以剛落幕的秋冬大秀為例，李寧就把中式廟宇以線條解構後，結合黑、白色調，當作背景正好襯托出宛如中國五星旗般的鮮紅品牌識別。此外，品牌在時裝周裡，大量的使用了街頭服飾細節，透過運動服裝剪裁，最後免不了的就是疊加中式元素，不難發現，李寧想要表現出想佔據「中國潮牌」第一把交椅的地位。

李寧的時裝大秀無論是秀場佈置還是設計都滿溢著中國元素。圖／LI-NING提供

清楚了「李寧」的品牌立場，那誰又是李寧呢？簡而言之，他是中國的前體操好手，在役期間一共斬獲了多達14個世界冠軍，於是有了體操王子、體操天王的封號。而以運動品牌李寧，就是在他即將結束17年體操選手生涯之際，為自己開創的另一條路，至今更於香港註冊為上市公司，算是中國體壇的傳奇之一。而這樣的品牌，卻是選在成立逾30年，並在東南亞、北美市場佈局之後，才選擇進軍台灣，讓許多人感到疑惑。特別是在不久前的新疆棉風波之後，李寧因為高舉使用自家生產棉花大旗緣故，是少數沒受到中國網友出征的運動品牌。

李寧代理商之一的宥竑有限公司吳國鈞總經理與甫成立的宥竑好神戰隊。圖／LI-NING提供

根據代理「李寧」來台的台寧體育用品有限公司與宥竑有限公司在對外訊息溝通上，表示於2019年時，就先以網路銷售試水溫，了解台灣消費者對於產品的喜好。並於去年疫情最嚴重的期間，決定在2021年正式引進台灣，還透露將於第四季前，在台完成50間以上實體據點部署，多數將與現有的通路商合作，打造專賣店或是進駐百貨。而目前實體門市則落腳在台北三峽以及花蓮，所以一般消費者想體驗產品，還是只能在網路上購買。

李寧正式引進台灣，並想藉由籃球運動深耕在地市場，因此由代理商成立了台寧天行者隊。圖／LI-NING提供

撇除新疆棉或其他政治因素，李寧產品的優勢是什麼？從熱銷的韋德全城9 V1.5系列籃球鞋來看，除了有前球星加持，最重要的則是具備類似adidas boost技術的PHYLON中底，提供緩震與回彈，鞋面利用四種複合材質創造區域強化效果。而絕影Essential減震跑鞋，透過中底應用技術，有著三層式科技配置，帶出高回彈、抗疲勞性、輕量化效果，與Nike Vaporfly系列有著多處相似點。在比較後，李寧頂級鞋款與運動大廠產品，有著規格相近的科技配置，但售價卻只有約75~80%，具有市場競爭力。但濃厚的中國背景是否能讓台灣消費者埋單？還是值得讓人去觀察。

李寧韋德全城9 V1.5男子減震回彈籃球專業比賽鞋4,350元。圖／LI-NING提供