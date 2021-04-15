快訊

徐乃麟又怒了！ 髒話飆罵博恩「我錯了嗎」

丹麥停打AZ疫苗…我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

美妝行銷新趨勢！解密「微網紅」如何滲透你的日常生活

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

Cover Image Source：網路溫度計

文／張士哲

美妝產業自去年起，受到宅經濟興起，在網路上的行銷表現特別突出，2019到2020年零售業網路銷售金額的成長率，藥妝產業更是以40%的成長率居冠，美妝品牌自然把網路社群當作是行銷的主戰場，儼然成為美妝產業的戰國時代。

今（13日）天大數據股份有限公司舉辦《搶攻心佔率：新零售行銷、網紅導購數據解密》研討會，邀請網紅專家C Channel執行長張倫維到場分享「微網紅」、「KOC」的操作模式，同時大數據股份有限公司業務總監夏雅鈴也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來剖析品牌的人群輪廓，兩人皆透過各自的專長來解析對美妝產業的洞察及操作實例。

Image Source：網路溫度計

KOC成為美妝產業不可或缺的角色

過去在進行口碑行銷時，經常會遇到品牌可能有預算不夠，或者是KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）實在昂貴，且溝通成本過高，KOC（Key Opinion Consumer，關鍵意見消費者）就成為了行銷中不可或缺的角色，C Channel執行長張倫維提到，現在進行行銷「人越找越小」，因此百萬大網紅不見得是行銷時的最終選擇，KOC所能帶來的互動率或許比KOL還要來得高，且因為個人魅力沒有這麼突出，更能凸顯產品的特色，業配感也相較沒有這麼強，對於品牌形象來說是有相當大的助益。

Image Source：大數據股份有限公司提供

張倫維同時也提到，KOC、微網紅開始有許多職人的出現，像是理髮師、廚師、化妝師或者媽咪等等，這些「職人」有著他們專業的背景，因此在說服消費者上面的力道也就更強。

現行有許多美妝行銷的主戰場就在Instagram上面，張倫維認為IG的SEO對於品牌來說越來越重要，透過KOL及KOC的渲染與影響力，對於品牌在IG上的SEO會有所助益，讓KOL與KOC共同與品牌來經營並優化Hash Tag的能見度。

更多行銷洞察 https://dailyview.tw/InsightReport

Image Source：大數據股份有限公司提供

美妝品牌要搶得先機先洞察消費者

大數據股份有限公司業務總監夏雅鈴透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來剖析美妝品牌的人群輪廓，先透過知道消費者的喜好才能夠在美妝市場中占有重要的地位，在過去一年「開架式美妝」的聲量趨勢調查中，最獲得討論的是品牌專科，因此夏雅鈴也以品牌專科為例，來洞察專科的消費族群樣態為何。

Image Source：大數據股份有限公司提供

透過大數據分析，可以發現專科討論集中在Dcard及PTT，消費主力主要為大學生，小資女以及媽媽次之，這些人喜歡YouTuber、網購以及各種新鮮的話題。

Image Source：大數據股份有限公司提供

夏雅鈴同時也點出了一個特別的現象，專科顛覆美妝品牌的傳統，找來許多男性KOL為其行銷，不僅創造出話題，這些創作者也以有趣的形式吸引到專科主要消費者的喜好。

Image Source：大數據股份有限公司提供



【延伸閱讀】


小編精選新聞不錯過，馬上點選加入

【網路溫度計telegram】

telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw

telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

品牌 網紅

延伸閱讀

太魯閣咎責風波！蘇貞昌被批甩鍋、戀棧 網路好感度被林佳龍超車

大數據：提打房雙北很敏感 投資客這裡最激動

進口美妝防偽溯源平台 寧波上線

SOGO母親節下猛藥比照周年慶 2000組美妝買正貨送正貨

相關新聞

野獸的虹膜個展 〈天使、蘋果、野獸〉描述挪亞方舟的故事

王亮尹試著一次又一次在作品中梳理自己，梳理的倒並非只是自己內在糾結的一團毛球；更真確一點來講，她梳理的是自己對外界；也或者是外界對自己的看法。更或者是，在這些惶惶惑惑的歲月中，她自己又如何將自身放到一個愈來愈自在的蒲團上；不興事也不生事。

浮誇羽毛裝飾、加碼做愛心！4家「母親節甜品」任你選

母親節將至，許多甜品業者紛紛推出應景的蛋糕或點心，而且風格各有不同，讓民眾可以藉此展露感恩心意。其中來自日本的「Café...

2020年網購創新高 搶攻消費者心佔率「奈米網紅」掀新風潮

2020年不少產業受新冠肺炎疫情衝擊，營運雪上加霜甚至面臨倒閉危機，但零售業網路銷售金額不減反增，去年全年網購再創新高達3,418億元，短短4年整體成長幅度高達50%，顯示網路購物消費已經成為當今的消費常態。

美妝行銷新趨勢！解密「微網紅」如何滲透你的日常生活

美妝產業自去年起，受到宅經濟興起，在網路上的行銷表現特別突出，2019到2020年零售業網路銷售金額的成長率，藥妝產業更是以40%的成長率居冠，美妝品牌自然把網路社群當作是行銷的主戰場，儼然成為美妝產業的戰國時代。

李寧LI-NING來了！成立逾30年才登台為的是什麼？使用新疆棉受關注

日前才在上海時裝周展出2021秋冬系列的中國運動品牌李寧（LI-NING）也在代理商的牽線下，正式宣告佈局台灣市場了。然...

文心藝所 米里亞姆‧卡恩藝術裡的靈光

很少有一位藝術家像她—米里亞姆‧卡恩(Miriam Cahn 1949-)！她的繪畫能夠同時呈現出兩種重量，一個是內在深沉的重量、一個則是靈魂的重量。儘管兩種都屬於內化的份量，問題是；卡恩似乎以一種毫不猶豫、毫不困難的自動性筆觸，一個落筆；就可以抓出這兩道重量，令人捨不得輕易離開對作品的注視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。