李敏鎬man起來！與Sophie Turner戴LV手表新形象甩粉味

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年主打表款Street Diver，是專門為直接從健身房配戴到夜店、海灘、辦公室所設計的全方位的高端運動表，運動風外觀集結所有傳統潛水表的必備條件，又保留了路易威登向來秉持的繽紛創意，備有三種不同配色的44毫米自動上鍊機械腕表，以及一款39.5毫米的石英表款，並搭配品牌在過去三年間致力研發的智慧快速更換表帶系統。而品牌之友，演員Sophie Turner、Tahar Rahim、李敏鎬等人演繹Tambour Street Diver的都會冒險之旅，系列形象大片由知名攝影大師Mario Sorrenti掌鏡。

英國演員兼路易威登品牌大使Sophie Turner身穿白色搭配海軍藍，搭配太平洋白的Tambour Street Diver。以2021年電影「失控的審判」（The Mauritanian）受國際影壇矚目的法國演員Tahar Rahim則配戴天藍色搭配藍色漸層腕表。獲獎眾多的南韓演員李敏鎬帥氣演繹霓虹黑的表款，並在訪問中提到自己印象最深刻的旅行，是踩著腳踏車造訪西班牙巴賽隆納和聖地亞哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）旅行了兩個星期，沿途所見風景和他生長的都會非常不同。李敏鎬認為，旅行最重要的就是展開旅行時所抱持的心情。