李敏鎬man起來！與Sophie Turner戴LV手表新形象甩粉味
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年主打表款Street Diver，是專門為直接從健身房配戴到夜店、海灘、辦公室所設計的全方位的高端運動表，運動風外觀集結所有傳統潛水表的必備條件，又保留了路易威登向來秉持的繽紛創意，備有三種不同配色的44毫米自動上鍊機械腕表，以及一款39.5毫米的石英表款，並搭配品牌在過去三年間致力研發的智慧快速更換表帶系統。而品牌之友，演員Sophie Turner、Tahar Rahim、李敏鎬等人演繹Tambour Street Diver的都會冒險之旅，系列形象大片由知名攝影大師Mario Sorrenti掌鏡。
英國演員兼路易威登品牌大使Sophie Turner身穿白色搭配海軍藍，搭配太平洋白的Tambour Street Diver。以2021年電影「失控的審判」（The Mauritanian）受國際影壇矚目的法國演員Tahar Rahim則配戴天藍色搭配藍色漸層腕表。獲獎眾多的南韓演員李敏鎬帥氣演繹霓虹黑的表款，並在訪問中提到自己印象最深刻的旅行，是踩著腳踏車造訪西班牙巴賽隆納和聖地亞哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）旅行了兩個星期，沿途所見風景和他生長的都會非常不同。李敏鎬認為，旅行最重要的就是展開旅行時所抱持的心情。
LV經典的Tambour形狀獨特，靈感來自於鼓，以單塊金屬製造，由底部往上縮減，表耳天衣無縫地結合表殼與表帶，小時的位置以表環上的12個字母「L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N」顯示。Tambour Street Diver將潛水計設計於表鏡內而非外表圈上，讓面上層能夠維持Tambour一貫的簡潔美學，同時，凸緣往內微微傾斜的坡度，吸引目光到表面中心，營造出視覺的深邃感。潛水表邊框透過對比色、在1.30的位置有個潛水員的模樣的表冠，和3點鐘位置的上鍊表冠有所區別。轉動潛水計上的字母V，和分針尖端的搭配色V字對齊，兩者會構成一個交叉，表示開始潛水，是創意十足的「對齊V字」概念。在水下所花的時間，則以內邊框讀取，前15分鐘以鮮明的色塊計凸顯。
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