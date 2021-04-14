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全新陸蓮花綻放CHAUMET珠寶花園 藝術手法繽紛高雅

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET呈獻「LA NATURE EN MOUVEMENT」頂級珠寶腕表展，自即日起至5月9日止於台北巡展。圖／CHAUMET提供
CHAUMET呈獻「LA NATURE EN MOUVEMENT」頂級珠寶腕表展，自即日起至5月9日止於台北巡展。圖／CHAUMET提供

大自然始終是珠寶最終極的靈感泉源。法國頂級珠寶品牌CHAUMET以傳承240年的精湛工藝，刻畫生機盎然的大自然動態，呈獻「LA NATURE EN MOUVEMENT」頂級珠寶腕表展，共逾70件總價格約7億元的作品自即日起至5月9日止將於台北101專賣店、麗晶精品專賣店和微風廣場專賣店巡迴展出，全新Éclosion de Chaumet與Esquisse de Chaumet系列，以繽紛的寶石勾勒猶如雕塑般的陸蓮花（又稱洋牡丹），為CHAUMET的珠寶花園增添瑰麗的新成員。

陸蓮花的設計結合世家鍾愛的自然主義傳統和對比強烈的設計風格，有別以往的花卉動物作品是以寫實的線條賦予作品夢幻詩意的氛圍，陸蓮花系列是先將花瓣做成標本後，從3D立體型態再化成2D平面，形成猶如骨幹的線條效果，而Éclosion de Chaumet彩色寶石的運用則大膽承襲野獸派的對比手法，選用濃郁的橘色錳鋁榴石、沙弗萊石和粉紅色尖晶石為主角，作品配戴起來既似蝴蝶又如花瓣。陸蓮花主題腕表以微繪技法在表盤上勾勒出立體感，再由大馬士革金絲鑲嵌工藝賦予深度，展現各式精緻工藝的精妙。

另一方面，同樣以陸蓮花為主角的Esquisse de Chaumet則以品牌經典的藍寶石為形塑主要視覺基調，精選來自錫蘭的藍寶石、藍紫色丹泉石、再以珍珠母貝與縞瑪瑙鑲邊，勾勒出花蕊和花瓣的線條，藉由和諧的漸層色調，突顯線條藝術。作品包括兩只戒指、一副耳環、一只腕表和一款可轉換式項鍊。除了首度來台的Éclosion de Chaumet系列以及Esquisse de Chaumet系列，此次也特地展出兩款復刻的經典冠冕，包括Mélodie Nacrée捕捉薔薇花葉自然生長的姿態，以及以常春藤為主要設計元素的Diane冠冕。

名模李曉涵配戴Melodie Nacree 18K白金冠冕、Feuillage Eternel 18K白金耳環和L'Epi de Ble 18K白金戒指。圖／CHAUMET提供
名模李曉涵配戴Melodie Nacree 18K白金冠冕、Feuillage Eternel 18K白金耳環和L'Epi de Ble 18K白金戒指。圖／CHAUMET提供
Diane 18K白金冠冕，鑲嵌2500顆重67克拉的明亮式切割鑽石，1,753萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Diane 18K白金冠冕，鑲嵌2500顆重67克拉的明亮式切割鑽石，1,753萬6,000元。圖／CHAUMET提供
名模林葦茹配戴Esquisse de Chaumet系列項鍊、耳環、戒指和Eclosion de Chaumet腕表。圖／CHAUMET提供
名模林葦茹配戴Esquisse de Chaumet系列項鍊、耳環、戒指和Eclosion de Chaumet腕表。圖／CHAUMET提供
Éclosion de Chaumet 18K黃金戒指，鑲嵌單顆重3.98克拉的橙色錳鋁榴石、多顆沙弗萊石、帕拉依巴碧璽、紅寶石、紅玉髓和縞瑪瑙，約3,65萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Éclosion de Chaumet 18K黃金戒指，鑲嵌單顆重3.98克拉的橙色錳鋁榴石、多顆沙弗萊石、帕拉依巴碧璽、紅寶石、紅玉髓和縞瑪瑙，約3,65萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Mélodie Nacrée 18K白金冠冕，鑲嵌1630顆重35克拉明亮式切割鑽石，約1,461萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Mélodie Nacrée 18K白金冠冕，鑲嵌1630顆重35克拉明亮式切割鑽石，約1,461萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Éclosion de Chaumet 35毫米18K白金腕表，206萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Éclosion de Chaumet 35毫米18K白金腕表，206萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Esquisse de Chaumet 18K白金項鍊，鑲嵌1顆6.13克拉的橢圓形藍寶石、961顆重3.41克拉的明亮式切割鑽石、丹 泉石、縞瑪瑙、珍珠母貝和多顆圓形藍寶石，吊墜可轉換胸針配戴，約1,644萬元。圖／CHAUMET提供
Esquisse de Chaumet 18K白金項鍊，鑲嵌1顆6.13克拉的橢圓形藍寶石、961顆重3.41克拉的明亮式切割鑽石、丹 泉石、縞瑪瑙、珍珠母貝和多顆圓形藍寶石，吊墜可轉換胸針配戴，約1,644萬元。圖／CHAUMET提供
L'Epi de Blé 18K白金戒指，鑲嵌單顆D/FL Type IIA 10.53克拉的梨形切割鑽石和213顆重1.58克拉的明亮式切割鑽石，9,041萬1,000元。圖／CHAUMET提供
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É closion de Chaumet 18K黃金耳環，鑲嵌2顆各重2.57和2.54克拉的橢圓形粉紅尖晶石、多顆沙弗萊石、帕拉依巴碧 璽、紅寶石、紅玉髓、縞瑪瑙和黃玉髓，約584萬6,000元。圖／CHAUMET提供
É closion de Chaumet 18K黃金耳環，鑲嵌2顆各重2.57和2.54克拉的橢圓形粉紅尖晶石、多顆沙弗萊石、帕拉依巴碧 璽、紅寶石、紅玉髓、縞瑪瑙和黃玉髓，約584萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Éclosion de Chaumet 18K黃金戒指，鑲嵌單顆重3.33克拉沙弗萊石、多顆沙弗萊石、帕拉依巴碧璽、紅寶石、紅玉髓和縞瑪瑙，約456萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Éclosion de Chaumet 18K黃金戒指，鑲嵌單顆重3.33克拉沙弗萊石、多顆沙弗萊石、帕拉依巴碧璽、紅寶石、紅玉髓和縞瑪瑙，約456萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Esquisse de Chaumet 18K白金耳環，鑲嵌2顆各重3.08克拉和2.78克拉的橢圓形藍寶石、113顆重1.25克拉的明亮式 切割鑽石、丹泉石、縞瑪瑙、珍珠母貝和多顆圓形藍寶石，約694萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Esquisse de Chaumet 18K白金耳環，鑲嵌2顆各重3.08克拉和2.78克拉的橢圓形藍寶石、113顆重1.25克拉的明亮式 切割鑽石、丹泉石、縞瑪瑙、珍珠母貝和多顆圓形藍寶石，約694萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Esquisse de Chaumet 18K白金戒指，鑲嵌單顆重6.05克拉橢圓形藍寶石、267顆重2.03克拉的明亮式切割鑽石、丹 泉石、縞瑪瑙和多顆圓形藍寶石，約1,096萬元。圖／CHAUMET提供
Esquisse de Chaumet 18K白金戒指，鑲嵌單顆重6.05克拉橢圓形藍寶石、267顆重2.03克拉的明亮式切割鑽石、丹 泉石、縞瑪瑙和多顆圓形藍寶石，約1,096萬元。圖／CHAUMET提供

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