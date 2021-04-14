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全新陸蓮花綻放CHAUMET珠寶花園 藝術手法繽紛高雅
大自然始終是珠寶最終極的靈感泉源。法國頂級珠寶品牌CHAUMET以傳承240年的精湛工藝，刻畫生機盎然的大自然動態，呈獻「LA NATURE EN MOUVEMENT」頂級珠寶腕表展，共逾70件總價格約7億元的作品自即日起至5月9日止將於台北101專賣店、麗晶精品專賣店和微風廣場專賣店巡迴展出，全新Éclosion de Chaumet與Esquisse de Chaumet系列，以繽紛的寶石勾勒猶如雕塑般的陸蓮花（又稱洋牡丹），為CHAUMET的珠寶花園增添瑰麗的新成員。
陸蓮花的設計結合世家鍾愛的自然主義傳統和對比強烈的設計風格，有別以往的花卉動物作品是以寫實的線條賦予作品夢幻詩意的氛圍，陸蓮花系列是先將花瓣做成標本後，從3D立體型態再化成2D平面，形成猶如骨幹的線條效果，而Éclosion de Chaumet彩色寶石的運用則大膽承襲野獸派的對比手法，選用濃郁的橘色錳鋁榴石、沙弗萊石和粉紅色尖晶石為主角，作品配戴起來既似蝴蝶又如花瓣。陸蓮花主題腕表以微繪技法在表盤上勾勒出立體感，再由大馬士革金絲鑲嵌工藝賦予深度，展現各式精緻工藝的精妙。
另一方面，同樣以陸蓮花為主角的Esquisse de Chaumet則以品牌經典的藍寶石為形塑主要視覺基調，精選來自錫蘭的藍寶石、藍紫色丹泉石、再以珍珠母貝與縞瑪瑙鑲邊，勾勒出花蕊和花瓣的線條，藉由和諧的漸層色調，突顯線條藝術。作品包括兩只戒指、一副耳環、一只腕表和一款可轉換式項鍊。除了首度來台的Éclosion de Chaumet系列以及Esquisse de Chaumet系列，此次也特地展出兩款復刻的經典冠冕，包括Mélodie Nacrée捕捉薔薇花葉自然生長的姿態，以及以常春藤為主要設計元素的Diane冠冕。
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