全新陸蓮花綻放CHAUMET珠寶花園 藝術手法繽紛高雅

大自然始終是珠寶最終極的靈感泉源。法國頂級珠寶品牌CHAUMET以傳承240年的精湛工藝，刻畫生機盎然的大自然動態，呈獻「LA NATURE EN MOUVEMENT」頂級珠寶腕表展，共逾70件總價格約7億元的作品自即日起至5月9日止將於台北101專賣店、麗晶精品專賣店和微風廣場專賣店巡迴展出，全新Éclosion de Chaumet與Esquisse de Chaumet系列，以繽紛的寶石勾勒猶如雕塑般的陸蓮花（又稱洋牡丹），為CHAUMET的珠寶花園增添瑰麗的新成員。

陸蓮花的設計結合世家鍾愛的自然主義傳統和對比強烈的設計風格，有別以往的花卉動物作品是以寫實的線條賦予作品夢幻詩意的氛圍，陸蓮花系列是先將花瓣做成標本後，從3D立體型態再化成2D平面，形成猶如骨幹的線條效果，而Éclosion de Chaumet彩色寶石的運用則大膽承襲野獸派的對比手法，選用濃郁的橘色錳鋁榴石、沙弗萊石和粉紅色尖晶石為主角，作品配戴起來既似蝴蝶又如花瓣。陸蓮花主題腕表以微繪技法在表盤上勾勒出立體感，再由大馬士革金絲鑲嵌工藝賦予深度，展現各式精緻工藝的精妙。