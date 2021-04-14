3大名廚線上秀廚藝！精緻文化美食論壇4月16日登場
受文化部邀請，「看見台灣基金會」將以文化美食作為精緻服務示範，於4月16日舉辦「精緻文化美食論壇」。論壇中首次同時邀請美食界奧斯卡「世界50大最佳餐廳」及西班牙廚藝盛會Madrid Fusión之2大集團總裁，分享在地精緻美食全球化演說，聚焦台灣文化美食產業轉型倡議，更安排東西方星級主廚，共同透過線上直播的方式，展露精湛廚藝。
本論壇是看見台灣基金會以文化美食為核心，藉由體驗模式，將「精緻服務」推向全球的重要活動。為了打開全球視野，論壇特別邀請主辦「世界50最佳餐廳」的《William Reed》總裁查爾斯．瑞德（Charles Reed）分享「精緻文化美食對全球之影響力」，以世界50最佳餐廳行銷全球的觀點，翻轉台灣文化美食的視野，未來提升台灣能見度。基金會同時邀請主辦馬德里美食高峰會Madrid Fusión的《Vocento Gastronomía》總裁班傑明．拉納．維拉斯可（Benjamín Lana Velasco），以「從在地到享譽全球的巴斯克經驗」分享西班牙巴斯克地區，如何能成為米其林星星數最密集的地區，成功吸引全球「星迷」的秘訣。兩位主講人都將透過線上直播，與論壇美食評論家高琹雯及參與貴賓，以一場精緻文化美食跨際論壇互動，讓世界級美食巨擘認識到優雅、與眾不同的台灣，並發掘出未來台灣精緻美食更多的可能性。
同時，針對在地實踐的演繹，基金會特地邀請西班牙巴斯克主廚艾內克．阿特（Eneko Atxa） （世界50最佳餐廳排名第14位），與深耕台灣的MUME主廚林泉（亞洲50最佳餐廳排名第7位），祥雲龍吟主廚稗田良平（亞洲50最佳餐廳排名第31位），以「從地方孕育而生的精湛廚藝」為題，透過同步直播，各自運用對方的在地特色食材，發揮精湛廚藝。基金會特別將產自台灣濁水溪畔的台中194號米及台灣味醬油，送往巴斯克，讓主廚艾內克．阿特於論壇當天線上創作台灣元素的西班牙料理；同樣的，台灣主廚亦將利用西班牙特選的脫水紅辣椒、墨魚汁等6大食材，讓台灣傳統美食華麗轉身為星級精緻料理。透過設計、說菜、演菜、饗宴等方式，將傳統美食變身時代新風貌，讓現場貴賓感受台灣美食的文化特色與優美動人。
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