3大名廚線上秀廚藝！精緻文化美食論壇4月16日登場

受文化部邀請，「看見台灣基金會」將以文化美食作為精緻服務示範，於4月16日舉辦「精緻文化美食論壇」。論壇中首次同時邀請美食界奧斯卡「世界50大最佳餐廳」及西班牙廚藝盛會Madrid Fusión之2大集團總裁，分享在地精緻美食全球化演說，聚焦台灣文化美食產業轉型倡議，更安排東西方星級主廚，共同透過線上直播的方式，展露精湛廚藝。

本論壇是看見台灣基金會以文化美食為核心，藉由體驗模式，將「精緻服務」推向全球的重要活動。為了打開全球視野，論壇特別邀請主辦「世界50最佳餐廳」的《William Reed》總裁查爾斯．瑞德（Charles Reed）分享「精緻文化美食對全球之影響力」，以世界50最佳餐廳行銷全球的觀點，翻轉台灣文化美食的視野，未來提升台灣能見度。基金會同時邀請主辦馬德里美食高峰會Madrid Fusión的《Vocento Gastronomía》總裁班傑明．拉納．維拉斯可（Benjamín Lana Velasco），以「從在地到享譽全球的巴斯克經驗」分享西班牙巴斯克地區，如何能成為米其林星星數最密集的地區，成功吸引全球「星迷」的秘訣。兩位主講人都將透過線上直播，與論壇美食評論家高琹雯及參與貴賓，以一場精緻文化美食跨際論壇互動，讓世界級美食巨擘認識到優雅、與眾不同的台灣，並發掘出未來台灣精緻美食更多的可能性。