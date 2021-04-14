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籃球男神陳孝榮示範日常潮穿搭 大秀粗手臂讓粉絲都歪樓了
去年高掛籃球鞋退役的前球員陳孝榮，憑藉帥氣外表與高大身材成為各個品牌的新寵，也讓粉迷們看到他不同的一面。PUMA在推出新款的Hoops籃球服飾系列時，就邀請了他與目前擔任於富邦勇士的助理教練的魏維來詮釋，展現有別於賽場上的潮流穿搭。
PUMA以改寫籃球服飾穿搭定律，打破傳統球衣、球褲穿搭NG刻板印象，創造全新的Hoops系列服飾。因此邀請了陳孝榮、魏維一同詮釋，並以品牌的專業籃球Disc Rebirth鞋做搭配，示範最潮球衣穿搭攻略。其中，陳孝榮穿上專業吸濕排汗籃球賽衣及短褲，以黑、白簡約設計為主體，點綴街頭插畫塗鴉，貼心窄版肩寬剪裁讓手臂活動更為流暢之外，更展現了他的結實健美線條。於是照片曝光之後，粉絲討論的重點，就從陳孝榮的穿搭變成手臂，回應說「我不會說我的注意力，都放在哪裏了！」、「這樣的手臂，我可以」。
同樣是新款籃球服飾與鞋款，adidas卻攜手旗下四位球星Damian Lillard、James Harden、Derrick Rose與Donovan Mitchell把他們形象萌化並融入設計，推出限定Avatar Pack系列。像是James Harden曾被粉絲捕捉到騎著電動車的逗趣畫面，就被adidas打造成動畫版「電動車Harden」，並壓印於最新Harden Vol.5鞋款、鞋墊及半透明大底。而Derrick Rose Avatar限定系列將則是Rose初獲MVP時的榮耀時刻為靈感，壓印於簽名戰靴D Rose 11鞋墊之上。這系列的每一款經典簽名鞋，都換上明亮色系，創造耳目一新的搭配，讓人難忘。
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