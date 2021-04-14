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籃球男神陳孝榮示範日常潮穿搭 大秀粗手臂讓粉絲都歪樓了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA在推出新款的Hoops籃球服飾系列時，邀請了前球員陳孝榮來詮釋。圖／PUMA提供
PUMA在推出新款的Hoops籃球服飾系列時，邀請了前球員陳孝榮來詮釋。圖／PUMA提供

去年高掛籃球鞋退役的前球員陳孝榮，憑藉帥氣外表與高大身材成為各個品牌的新寵，也讓粉迷們看到他不同的一面。PUMA在推出新款的Hoops籃球服飾系列時，就邀請了他與目前擔任於富邦勇士的助理教練的魏維來詮釋，展現有別於賽場上的潮流穿搭。

PUMA以改寫籃球服飾穿搭定律，打破傳統球衣、球褲穿搭NG刻板印象，創造全新的Hoops系列服飾。因此邀請了陳孝榮、魏維一同詮釋，並以品牌的專業籃球Disc Rebirth鞋做搭配，示範最潮球衣穿搭攻略。其中，陳孝榮穿上專業吸濕排汗籃球賽衣及短褲，以黑、白簡約設計為主體，點綴街頭插畫塗鴉，貼心窄版肩寬剪裁讓手臂活動更為流暢之外，更展現了他的結實健美線條。於是照片曝光之後，粉絲討論的重點，就從陳孝榮的穿搭變成手臂，回應說「我不會說我的注意力，都放在哪裏了！」、「這樣的手臂，我可以」。

同樣是新款籃球服飾與鞋款，adidas卻攜手旗下四位球星Damian Lillard、James Harden、Derrick Rose與Donovan Mitchell把他們形象萌化並融入設計，推出限定Avatar Pack系列。像是James Harden曾被粉絲捕捉到騎著電動車的逗趣畫面，就被adidas打造成動畫版「電動車Harden」，並壓印於最新Harden Vol.5鞋款、鞋墊及半透明大底。而Derrick Rose Avatar限定系列將則是Rose初獲MVP時的榮耀時刻為靈感，壓印於簽名戰靴D Rose 11鞋墊之上。這系列的每一款經典簽名鞋，都換上明亮色系，創造耳目一新的搭配，讓人難忘。

陳孝榮演繹PUMA Hoops系列連帽T恤2,880元。圖／PUMA提供
陳孝榮演繹PUMA Hoops系列連帽T恤2,880元。圖／PUMA提供

陳孝榮演繹PUMA Hoops系列休閒背心980元、短褲1,680元、Disc Rebirth鞋4,980元。圖／PUMA提供
陳孝榮演繹PUMA Hoops系列休閒背心980元、短褲1,680元、Disc Rebirth鞋4,980元。圖／PUMA提供

陳孝榮演繹PUMA Hoops系列休閒背心980元、Puma Basketball Top籃球 1,580元。
陳孝榮演繹PUMA Hoops系列休閒背心980元、Puma Basketball Top籃球 1,580元。

陳孝榮演繹PUMA Hoops系列T恤1,480元、Standby短褲2,280元。圖／PUMA提供
陳孝榮演繹PUMA Hoops系列T恤1,480元、Standby短褲2,280元。圖／PUMA提供

魏維詮釋PUMA Hoops系列短袖T恤1,280元、長褲2,380元和低弧帽980元。圖／PUMA提供
魏維詮釋PUMA Hoops系列短袖T恤1,280元、長褲2,380元和低弧帽980元。圖／PUMA提供

魏維詮釋PUMA Hoops系列圓領衫2,280元、短褲1,680元。圖／PUMA提供
魏維詮釋PUMA Hoops系列圓領衫2,280元、短褲1,680元。圖／PUMA提供

adidas Avatar Pack系列Harden Vol.5籃球鞋4,890元。圖／adidas提供
adidas Avatar Pack系列Harden Vol.5籃球鞋4,890元。圖／adidas提供

adidas Avatar Pack系列Derrick Rose籃球鞋3,990元。圖／adidas提供
adidas Avatar Pack系列Derrick Rose籃球鞋3,990元。圖／adidas提供

adidas Avatar Pack系列T恤1,290元。圖／adidas提供
adidas Avatar Pack系列T恤1,290元。圖／adidas提供

adidas Avatar Pack系列T恤1,290元。圖／adidas提供
adidas Avatar Pack系列T恤1,290元。圖／adidas提供

adidas Avatar Pack系列運動短褲1,490元。圖／adidas提供
adidas Avatar Pack系列運動短褲1,490元。圖／adidas提供

PUMA 陳孝榮

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