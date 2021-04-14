單手開關超方便！范冰冰、劉雯都愛MOYNAT春夏新包

法國頂級包款品牌MOYNAT去年剛迎來新任設計師Nicholas Knightly，今年春夏新品是他上任後的第一個系列作品，為了繼續書寫創始人Pauline Moynat作為19世紀首位、唯一的女性製箱師的傳奇，Nicholas將品牌經典的設計細節注入作品中，用具有代表性的幾大元素強調品牌歷史，同時也帶來更加年輕、嶄新的包款姿態。

Nicholas Knightly曾在Louis Vuitton擔任配件設計工作，他在本季延續創始人Pauline Moynat將女性的柔美氣質注入作品的傳統精神，打造了多款新包，重現法國「美好時代」 Belle Époque的藝術品味。並注重使用上的便利性，利用「單手易開關」的鎖扣設計、可拆卸的卡夾和加強堅固性的縫紉技術等細節來提升整體品質。

首先主打的是靈感源自品牌1903年首只斜背包的Flori包，以Taurillon皮革製成，擁有馬鞍包的率性輪廓，附可上鎖的包蓋鎖扣和鑰匙，提柄則是向20世紀旅行箱設計細節致敬。為了此款包，低調的MOYNAT還特別邀請大陸超模劉雯、何穗和女星范冰冰、周雨彤拍攝穿搭照，呈現俐落率性的風格。而命名和靈感都源於1902年同名經典旅行箱的Limousine包，則是以具有彈性容量的包身在硬挺皮革中保留極高的伸展度，更實用。圓弧皮革包覆底角的流暢線條呼應著過去行李箱四邊的黃銅加固裝置，同樣配有可上鎖的包蓋鎖扣和鑰匙。

其他像是以柔和的拱形致敬近兩百年以來手工繪製Monogram圖案的工坊工匠們的Voyage包、輕巧、靈活的水桶包Baluchon，也都配上一按即開的按鍵式磁扣和更好背戴的寬版肩背帶。