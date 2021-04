是真愛！Blancpain成聯合國2021年世界海洋日合作夥伴

很愛一個人、很愛一件事,你會怎麼辦、怎麼表達?路遙知馬力,真愛、就要用時間實踐、用時間體驗。始終喊出「心繫海洋」口號的瑞士鐘表品牌寶珀(Blancpain)近日宣佈,正式成為聯合國2021年「世界海洋日」合作夥伴,品牌並將大力參與由海洋事務與海洋法總署(Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea)及由全球海洋(Oceanic Global)主辦的年度活動。

Blancpain早在「2013年世界海洋日」期間在位於紐約聯合國總部舉辦了「海洋之魅」的展覽,展示一系列「五十噚特刊(Fifty Fathoms) 」與「原始海洋(Pristine Seas)」考察計劃與Gombessa探險計劃團隊所拍攝的照片,此活動獲得空前成功,於是聯合國在翌年決定成立海底攝影比賽以慶祝「世界海洋日」,而Blancpain自2015年起便始終支持這項比賽,持續至今。