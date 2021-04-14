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是真愛！Blancpain成聯合國2021年世界海洋日合作夥伴

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Blancpain正式成為聯合國2021年「世界海洋日」合作夥伴，品牌並將大力參與由海洋事務與海洋法總署（Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea）及由全球海洋（Oceanic Global）主辦的年度活動。圖 / Blancpain提供。
Blancpain正式成為聯合國2021年「世界海洋日」合作夥伴，品牌並將大力參與由海洋事務與海洋法總署（Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea）及由全球海洋（Oceanic Global）主辦的年度活動。圖 / Blancpain提供。

很愛一個人、很愛一件事，你會怎麼辦、怎麼表達？路遙知馬力，真愛、就要用時間實踐、用時間體驗。始終喊出「心繫海洋」口號的瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）近日宣佈，正式成為聯合國2021年「世界海洋日」合作夥伴，品牌並將大力參與由海洋事務與海洋法總署（Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea）及由全球海洋（Oceanic Global）主辦的年度活動。

Blancpain早在「2013年世界海洋日」期間在位於紐約聯合國總部舉辦了「海洋之魅」的展覽，展示一系列「五十噚特刊（Fifty Fathoms） 」與「原始海洋（Pristine Seas）」考察計劃與Gombessa探險計劃團隊所拍攝的照片，此活動獲得空前成功，於是聯合國在翌年決定成立海底攝影比賽以慶祝「世界海洋日」，而Blancpain自2015年起便始終支持這項比賽，持續至今。

2021年「世界海洋日」主題為「海洋：生命與生計」，今年並定調為闡釋海洋的奇妙之處，以及海洋如何提供人類和地球生物各種助益，成為全方位的生命之源；與此同時，品牌並推薦了五十噚大日曆自動潛水腕錶表，有別於傳統的「公尺」、特別以「噚」為潛水單位，表款並具備120小時動力儲存 、大日期顯示、單向旋轉藍寶石表圈 與防水300米性能，象徵品牌在複雜機械工藝上的美與無盡探索。

6918B型機芯 具備120小時動力儲存，並可於表款透明後底蓋欣賞。圖 / Blancpain提供。
6918B型機芯 具備120小時動力儲存，並可於表款透明後底蓋欣賞。圖 / Blancpain提供。
Blancpain五十噚大日曆自動潛水腕錶表，以「噚」為潛水單位，表款並具備120小時動力儲存 、大日期顯示、單向旋轉藍寶石表圈 與防水300米性能，64萬1,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain五十噚大日曆自動潛水腕錶表，以「噚」為潛水單位，表款並具備120小時動力儲存 、大日期顯示、單向旋轉藍寶石表圈 與防水300米性能，64萬1,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain早在「2013年世界海洋日」期間在位於紐約的聯合國總部舉辦名為「海洋之魅」 的展覽，展示一系列「五十噚特刊（Fifty Fathoms） 」的絕美海底照片。圖 / Blancpain提供。
Blancpain早在「2013年世界海洋日」期間在位於紐約的聯合國總部舉辦名為「海洋之魅」 的展覽，展示一系列「五十噚特刊（Fifty Fathoms） 」的絕美海底照片。圖 / Blancpain提供。

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