限水救急！屈臣氏推「省水系」好物 民生用品限時下殺

去年沒有颱風登陸台灣，加上降雨分布不均，台灣中部開始實施「供五停二」民生限水，也讓大眾開始為缺水危機擔憂。除了呼籲平日養成節約用水的好習慣之外，針對首當其衝面臨限水措施的消費者，屈臣氏即日起至4月21日精選多款「省水系」好物，包括箱購瓶裝水、濕紙巾、卸妝棉、乾洗髮、制汗爽身、香氛噴霧、免洗衣物等民生用品限時下殺優惠，讓無水可用的狀況下可以應急，另外還有清潔必備的乾洗手、酒精液等，也可透過屈臣氏網路商店或Watsons App線上下訂、最快3小時就可以「閃電送」到家。

屈臣氏即日起至4月21日力推的「省水系」好物中，囤貨首推屈臣氏獨家的「Treats by Watsons純水550ml X 24瓶」（箱購），原價480元、特價199元。在限水期間方便清潔的「舒潔濕式面紙15抽」原價39元，活動期間任選兩件買1送1、平均單件特價20元；「Baby naturals by Watsons 99%純水柔濕巾」80片20包（箱購）原價2,180元、特價780元；「LETGREEN立得清酒精擦濕巾90抽」原價160元、特價99元；「我的心機玻尿酸深層潔淨卸妝棉」（55片裝）原價149元、活動期間700件商品任挑任選第2件3折、平均單件特價97元。