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吳速玲的草編包穿搭 曹格放閃留言：忍不住多看了幾眼

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
吳速玲詮釋Christian Louboutin草編Loubishore手袋，DELVAUX也推出拉菲草編織牛皮Cool Box。圖／取自IG、品牌提供
吳速玲詮釋Christian Louboutin草編Loubishore手袋，DELVAUX也推出拉菲草編織牛皮Cool Box。圖／取自IG、品牌提供

隨著夏季一同到來的就是各式各樣的草編包款，吳速玲拎著Christian Louboutin草編包在IG寫道「紫藤花追一波」，超浪漫背景中，她的穿搭更引來先生曹格的2則留言，雙倍撒糖表示「這套可以」、「今天妳出門的時候，我都忍不住多看了幾眼」，放閃甜蜜蜜。

吳速玲以alexanderwang西褲、self-portrait上衣，搭配Christian Louboutin的草編Loubishore手袋，這是春夏系列充滿陽光氣息的新款，以乾棕櫚葉手織而成，配上標誌性的Loubi紅底，展現自然清新的風格。比利時品牌DELVAUX也上市春夏「假日悠遊（The Perfect Getaway）」系列，以田園風光捕捉麥穗的浪漫，運用白色、燕麥色拼接表現在Cool Box包款，採用天然拉菲草（Raffia）製成，麥穗則是以白色棉紡線、金銀絲線刺繡而成；此外，Tempête手袋的奪目麥穗，則是來自巴黎刺繡工匠的手藝，點綴日本Mikuyi串珠，配上金黃色、鈀金色與銅色三種金屬色調的絲線，帶來跟隨光影變化的絢爛麥穗圖樣。

輕奢品牌maje也推出M Basket時尚手織籃，喚醒慵懶夏日的美好回憶，是沙灘包款也可以做為城市小旅行、購物之用，以棕櫚葉手織而成，延續經典M Bag的風格，保留黑色、干邑色皮革提把，和包身形成清新的對比色。

吳速玲詮釋Christian Louboutin草編Loubishore手袋，曹格在IG放閃甜蜜留言。圖／取自IG
吳速玲詮釋Christian Louboutin草編Loubishore手袋，曹格在IG放閃甜蜜留言。圖／取自IG
DELVAUX Cool Box Wild Wheat拉菲草與牛皮滾邊手袋，10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Cool Box Wild Wheat拉菲草與牛皮滾邊手袋，10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
吳速玲詮釋Christian Louboutin草編Loubishore手袋，曹格在IG放閃甜蜜留言。圖／取自IG
吳速玲詮釋Christian Louboutin草編Loubishore手袋，曹格在IG放閃甜蜜留言。圖／取自IG
吳速玲詮釋Christian Louboutin草編Loubishore手袋，曹格在IG放閃甜蜜留言。圖／取自IG
吳速玲詮釋Christian Louboutin草編Loubishore手袋，曹格在IG放閃甜蜜留言。圖／取自IG
DELVAUX拉菲草與牛皮滾邊手袋的麥穗，是白色棉紡線、金銀絲線刺繡而成。圖／DELVAUX提供
DELVAUX拉菲草與牛皮滾邊手袋的麥穗，是白色棉紡線、金銀絲線刺繡而成。圖／DELVAUX提供
maje棕色織籃包，10,400元。圖／maje提供
maje棕色織籃包，10,400元。圖／maje提供
Christian Louboutin草編Loubishore手袋（大）21,000元、（小）19,000元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin草編Loubishore手袋（大）21,000元、（小）19,000元。圖／Christian Louboutin提供
maje棕色織籃包，10,400元。圖／maje提供
maje棕色織籃包，10,400元。圖／maje提供
DELVAUX Tempête Wild Wheat小型粉膚色牛皮手袋，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Tempête Wild Wheat小型粉膚色牛皮手袋，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Cool Box Wild Wheat拉菲草與牛皮滾邊手袋，10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Cool Box Wild Wheat拉菲草與牛皮滾邊手袋，10萬9,300元。圖／DELVAUX提供

紫藤花

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