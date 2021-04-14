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吳速玲的草編包穿搭 曹格放閃留言：忍不住多看了幾眼
隨著夏季一同到來的就是各式各樣的草編包款，吳速玲拎著Christian Louboutin草編包在IG寫道「紫藤花追一波」，超浪漫背景中，她的穿搭更引來先生曹格的2則留言，雙倍撒糖表示「這套可以」、「今天妳出門的時候，我都忍不住多看了幾眼」，放閃甜蜜蜜。
吳速玲以alexanderwang西褲、self-portrait上衣，搭配Christian Louboutin的草編Loubishore手袋，這是春夏系列充滿陽光氣息的新款，以乾棕櫚葉手織而成，配上標誌性的Loubi紅底，展現自然清新的風格。比利時品牌DELVAUX也上市春夏「假日悠遊（The Perfect Getaway）」系列，以田園風光捕捉麥穗的浪漫，運用白色、燕麥色拼接表現在Cool Box包款，採用天然拉菲草（Raffia）製成，麥穗則是以白色棉紡線、金銀絲線刺繡而成；此外，Tempête手袋的奪目麥穗，則是來自巴黎刺繡工匠的手藝，點綴日本Mikuyi串珠，配上金黃色、鈀金色與銅色三種金屬色調的絲線，帶來跟隨光影變化的絢爛麥穗圖樣。
輕奢品牌maje也推出M Basket時尚手織籃，喚醒慵懶夏日的美好回憶，是沙灘包款也可以做為城市小旅行、購物之用，以棕櫚葉手織而成，延續經典M Bag的風格，保留黑色、干邑色皮革提把，和包身形成清新的對比色。
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