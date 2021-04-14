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《讀衣》藝術時尚跨界展最終回 超強陣容帶來完美收尾

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
由台灣當代藝術家董陽孜發起，已歷經五屆的《讀衣》計畫將在今年邁入終章。圖／團團提供
由台灣當代藝術家董陽孜發起，已歷經五屆的《讀衣》計畫將在今年邁入終章。圖／團團提供

由台灣當代藝術家董陽孜發起，已歷經五屆的《讀衣》計畫將在今年邁入終章，此計畫結合書法與服裝之美，這幾年陸續攜手台灣優秀的時尚設計師合作，從文字藝術的精神中找尋創作靈感，推出許多讓人印象深刻的精彩作品。

從第三屆《讀衣》開始就擔任共同策展與統籌的團團，今年依然沒有缺席，由團團創新社參與策劃執行。共同策展人暨創意總監馮亞敏表示：「《讀衣》以文化為背景，文字藝術為視野，華人時尚的未來為襟抱，藉由『衣』探索台灣的當代文化識別，透過回溯文化，反思自我定位。」而除了展覽之外，也透過學術合作和出版《讀衣》專書等方式，希望能「用自己的文化敘述自己的時尚」。此外，為了讓此計畫有個完美的收尾，今年也特別邀請草字頭操刀展場空間、博物映項彭冠傑執行視覺設計、叄喜映畫導演程紀皓執掌紀錄片拍攝，以及霧室設計負責專書的裝幀。

本屆主題為「至大無外」，談的是「文字境界的無有窮盡」。參與的設計師有陳劭彥、周裕穎、蔡宜芬、詹朴、齊振涵，他們分別用各自選擇的字詞與「至大無外」對話，透過由此激發的靈感使用不同的布料、剪裁、印花等元素呈現獨特的設計。陳劭彥選擇的是「山」、周裕穎是「逍遙」、蔡宜芬之於「一沙一世界，一花一天堂」、詹朴挑了「湍流」、齊振涵則是選擇「無」。從幕前曝光的草圖看來，展出的成品絕對會讓人非常驚艷。

策展人董陽孜表示：「文字藝術神采萬千，筆勢、筆意、墨法、心量交乘出無窮變化，內蘊書者的情感與思想。計畫終有時，而文字恆在，這一次，我用『至大無外』再度挑戰書寫的尺幅與觀者的視覺，並跨領域與設計師合作讓觀者看到文字線條的活用，希望透過文字藝術的美學與哲學，為設計教育和設計創新帶來啟發。」

第五屆《讀衣》藝術時尚跨界展，將在2021年5月8日(六)起至5月23日(日)止，在華山1914文化創意產業園區紅磚區西一、西二館盛大登場。

本屆主題為「至大無外」，談的是「文字境界的無有窮盡」。圖／團團提供
本屆主題為「至大無外」，談的是「文字境界的無有窮盡」。圖／團團提供
蔡宜芬創作草圖。圖／團團提供
蔡宜芬創作草圖。圖／團團提供
齊振涵。圖／團團提供
齊振涵。圖／團團提供
陳劭彥。圖／團團提供
陳劭彥。圖／團團提供
周裕穎「逍遙」創作草圖。圖／團團提供
周裕穎「逍遙」創作草圖。圖／團團提供
蔡宜芬「一沙一世界，一花一天堂」創作草圖。圖／團團提供
蔡宜芬「一沙一世界，一花一天堂」創作草圖。圖／團團提供
詹朴「湍流」創作草圖。圖／團團提供
詹朴「湍流」創作草圖。圖／團團提供
周裕穎「逍遙」創作草圖。圖／團團提供
周裕穎「逍遙」創作草圖。圖／團團提供
周裕穎。圖／團團提供
周裕穎。圖／團團提供
陳劭彥「山」創作草圖。圖／團團提供
陳劭彥「山」創作草圖。圖／團團提供
詹朴。圖／團團提供
詹朴。圖／團團提供
陳劭彥「山」
陳劭彥「山」
齊振涵「無」創作草圖。圖／團團提供
齊振涵「無」創作草圖。圖／團團提供

董陽孜

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