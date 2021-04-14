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木村拓哉聯手Ray-Ban設計限量墨鏡 展現專屬男人的浪漫

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Ray-Ban與木村拓哉聯名推出太陽眼鏡，並親自上陣詮釋。圖／摘自Ray-Ban日本官網
Ray-Ban與木村拓哉聯名推出太陽眼鏡，並親自上陣詮釋。圖／摘自Ray-Ban日本官網

日本男星木村拓哉（TAKUYA KIMURA）向來就是潮流穿搭指標，更是「帶貨王」，因此Ray-Ban便邀請起了他一同合作，創造限定款墨鏡，其靈感來源更是展現了男人的浪漫。而德國MYKITA這季再度攜手前衛時裝品牌Bernhard Willhelm帶來既誇張又美型的眼鏡創作。

今年48歲的木村拓哉，從男子團體SMAP開始就叱吒了日本演藝圈超過20年，長年維持高人氣，而且幾乎每年都有新作品以慰影迷。不僅如此，對於流行產業，木村拓哉的一舉一動也備受關注，甚至曾有過木村拓哉愛用為號招吸引消費者，堪稱是元祖等級的「帶貨王」，因此才有了「木村大神」封號。

而與Ray-Ban合作的限定飛行員墨鏡，其靈感來源是1986年的電影「捍衛戰士」，木村拓哉透露當初就是看了湯姆克魯斯配戴才開始認識品牌，之後更是愛上這經典款式。聯名限定款墨鏡的鏡腳上，除了有限量編號之外，更有木村拓哉的手寫姓名縮寫字母「T.K」，加上眼鏡收納盒上的簽名，來說明其特殊之處。不僅如此，配置了變色鏡片也是木村拓哉的創意，因為他期待無論在室內或是外都能成為最時髦的搭配單品。

MYKITA這季再度攜手前衛時裝品牌Bernhard Willhelm帶來既誇張又美型的眼鏡創作。圖／MYKITA提供
MYKITA這季再度攜手前衛時裝品牌Bernhard Willhelm帶來既誇張又美型的眼鏡創作。圖／MYKITA提供

再度合作的MYKITA與Bernhard Willhelm聯名設計融合了雕刻般的外型與漸層噴色的大膽墨鏡概念，呼應千禧世代初期盛行的威尼斯海灘風格。運用於兩組共計四款框型，Bernhard Willhelm透過改變框型輪廓、鏡片大小與弧度的設計，完成適合不同臉型的款式。像是新的DEEP與FOCUS款式則以更粗的外框包覆整個鏡片，並加入了新的色彩搭配組合。

MYKITA與Bernhard Willhelm聯名FOCUS系列墨鏡17,500元。圖／MYKITA提供
MYKITA與Bernhard Willhelm聯名FOCUS系列墨鏡17,500元。圖／MYKITA提供

MYKITA與Bernhard Willhelm聯名DEEP系列墨鏡17,500元。圖／MYKITA提供
MYKITA與Bernhard Willhelm聯名DEEP系列墨鏡17,500元。圖／MYKITA提供

Ray-Ban與木村拓哉聯名太陽眼鏡，限量200組，約18,700元。圖／摘自Ray-Ban日本官網
Ray-Ban與木村拓哉聯名太陽眼鏡，限量200組，約18,700元。圖／摘自Ray-Ban日本官網

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