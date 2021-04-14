DE BEERS 1888 Master Diamonds美鑽展 首附數位身分證

永續和數位認證是精品業近年來最熱門的關鍵字，但要真做到永續，並為所推出的有價精品提供完整可追溯履歷的數位認證，絕非一蹴可及 – 鑽石龍頭品牌DE BEERS深耕多年，第一個具完整數位身分證的頂級美鑽系列1888 Master Diamonds去年於倫敦發表後首度來台，共有總價值逾10億元的11顆美鑽，自即日起至4月18日在台北文華東方酒店總統套房展出。11顆鑽石中有10顆為最高等級純淨度的Type IIA，開採自DE BEERS位於波札那和加拿大自有鑽石礦區，重量自5克拉起到26克拉不等，最高單價者為一枚源自波札那（Botswana）的21.32克拉的D/FL上丁方形切割美鑽，約1.8億元。

鑽石來源的道德開採及可追溯性一直是DE BEERS品牌核心價值，包括協助建立金伯利進程（Kimberley Process）以解決衝突鑽石問題等。品牌也於去年宣布設定「建設永恆」目標，盼於2030年底前能夠在非洲南部幫助超過上萬名的女性微型創業家，以及積極保護生態多樣性、採用大膽創新的舉措以應對氣候變遷和其帶來的負面影響，藉此守護自然環境。

正因為鑽石開採過程公開透明，DE BEERS結合創新的科技，透過科技平台Tracr™，結合了包含區塊鏈、人工智慧以及高級安全性技術，創建了可在整個價值鏈中追踪鑽石的歷程且防止篡改的記錄；換句話術，以數位科技認證鑽石的來歷及每個階段的經歷。1888 Master Diamonds系列美鑽的工藝歷程，就是第一個受益於此項嶄新技術的De Beers Jewellers作品系列。DE BEERS也表示，希望能於2030年前得以為所開採及出售的每一顆天然美鑽，透過Tracr™平台，提供來源和相關資料。