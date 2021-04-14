DE BEERS 1888 Master Diamonds美鑽展 首附數位身分證
永續和數位認證是精品業近年來最熱門的關鍵字，但要真做到永續，並為所推出的有價精品提供完整可追溯履歷的數位認證，絕非一蹴可及 – 鑽石龍頭品牌DE BEERS深耕多年，第一個具完整數位身分證的頂級美鑽系列1888 Master Diamonds去年於倫敦發表後首度來台，共有總價值逾10億元的11顆美鑽，自即日起至4月18日在台北文華東方酒店總統套房展出。11顆鑽石中有10顆為最高等級純淨度的Type IIA，開採自DE BEERS位於波札那和加拿大自有鑽石礦區，重量自5克拉起到26克拉不等，最高單價者為一枚源自波札那（Botswana）的21.32克拉的D/FL上丁方形切割美鑽，約1.8億元。
鑽石來源的道德開採及可追溯性一直是DE BEERS品牌核心價值，包括協助建立金伯利進程（Kimberley Process）以解決衝突鑽石問題等。品牌也於去年宣布設定「建設永恆」目標，盼於2030年底前能夠在非洲南部幫助超過上萬名的女性微型創業家，以及積極保護生態多樣性、採用大膽創新的舉措以應對氣候變遷和其帶來的負面影響，藉此守護自然環境。
正因為鑽石開採過程公開透明，DE BEERS結合創新的科技，透過科技平台Tracr™，結合了包含區塊鏈、人工智慧以及高級安全性技術，創建了可在整個價值鏈中追踪鑽石的歷程且防止篡改的記錄；換句話術，以數位科技認證鑽石的來歷及每個階段的經歷。1888 Master Diamonds系列美鑽的工藝歷程，就是第一個受益於此項嶄新技術的De Beers Jewellers作品系列。DE BEERS也表示，希望能於2030年前得以為所開採及出售的每一顆天然美鑽，透過Tracr™平台，提供來源和相關資料。
而共19顆的1888 Master Diamonds系列美鑽，此次有11顆登台展出，拋光自8顆35克拉到130克拉之間的鑽石原石。最高單價的為一顆開採自波札那的56.99克拉鑽石原石所拋光成的21.32克拉的上丁方形切割美鑽，而其中唯一開採自加拿大的則是此次來台作品中克拉數最大的26.07克拉的祖母綠式切割美鑽，來自64.94克拉鑽石原石。而拋光自同一原石的成對重量、品質、形狀完全相同的鑽石，在市面上也是非常難得的珍罕逸品，此次也有兩對來台，分別為梨形切割與上丁方形切割。DE BEERS也特地邀請漸層畫家針對每顆鑽石精緻細膩的火光創作，以另一種藝術型態捕捉該鑽石自然之美。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言