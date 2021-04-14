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DE BEERS 1888 Master Diamonds美鑽展 首附數位身分證

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DE BEERS 1888 Master Diamonds頂級美鑽系列自即日起至4月18日在台北文華東方酒店總統套房展出。記者沈昱嘉／攝影
DE BEERS 1888 Master Diamonds頂級美鑽系列自即日起至4月18日在台北文華東方酒店總統套房展出。記者沈昱嘉／攝影

永續和數位認證是精品業近年來最熱門的關鍵字，但要真做到永續，並為所推出的有價精品提供完整可追溯履歷的數位認證，絕非一蹴可及 – 鑽石龍頭品牌DE BEERS深耕多年，第一個具完整數位身分證的頂級美鑽系列1888 Master Diamonds去年於倫敦發表後首度來台，共有總價值逾10億元的11顆美鑽，自即日起至4月18日在台北文華東方酒店總統套房展出。11顆鑽石中有10顆為最高等級純淨度的Type IIA，開採自DE BEERS位於波札那和加拿大自有鑽石礦區，重量自5克拉起到26克拉不等，最高單價者為一枚源自波札那（Botswana）的21.32克拉的D/FL上丁方形切割美鑽，約1.8億元。

鑽石來源的道德開採及可追溯性一直是DE BEERS品牌核心價值，包括協助建立金伯利進程（Kimberley Process）以解決衝突鑽石問題等。品牌也於去年宣布設定「建設永恆」目標，盼於2030年底前能夠在非洲南部幫助超過上萬名的女性微型創業家，以及積極保護生態多樣性、採用大膽創新的舉措以應對氣候變遷和其帶來的負面影響，藉此守護自然環境。

正因為鑽石開採過程公開透明，DE BEERS結合創新的科技，透過科技平台Tracr™，結合了包含區塊鏈、人工智慧以及高級安全性技術，創建了可在整個價值鏈中追踪鑽石的歷程且防止篡改的記錄；換句話術，以數位科技認證鑽石的來歷及每個階段的經歷。1888 Master Diamonds系列美鑽的工藝歷程，就是第一個受益於此項嶄新技術的De Beers Jewellers作品系列。DE BEERS也表示，希望能於2030年前得以為所開採及出售的每一顆天然美鑽，透過Tracr™平台，提供來源和相關資料。

而共19顆的1888 Master Diamonds系列美鑽，此次有11顆登台展出，拋光自8顆35克拉到130克拉之間的鑽石原石。最高單價的為一顆開採自波札那的56.99克拉鑽石原石所拋光成的21.32克拉的上丁方形切割美鑽，而其中唯一開採自加拿大的則是此次來台作品中克拉數最大的26.07克拉的祖母綠式切割美鑽，來自64.94克拉鑽石原石。而拋光自同一原石的成對重量、品質、形狀完全相同的鑽石，在市面上也是非常難得的珍罕逸品，此次也有兩對來台，分別為梨形切割與上丁方形切割。DE BEERS也特地邀請漸層畫家針對每顆鑽石精緻細膩的火光創作，以另一種藝術型態捕捉該鑽石自然之美。

拋光自129.71克拉鑽石原石的4顆1888 Master Diamonds系列鑽石，其中一對梨形鑽石有來台，各重10.31克拉。DE BEERS
拋光自129.71克拉鑽石原石的4顆1888 Master Diamonds系列鑽石，其中一對梨形鑽石有來台，各重10.31克拉。DE BEERS
源自波札那的56.99克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
源自波札那的56.99克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
以1888 Master Diamonds系列中，一顆10.31克拉梨形切割美鑽的折射光影為靈感的藝術創作，該鑽石拋光自129.71克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
以1888 Master Diamonds系列中，一顆10.31克拉梨形切割美鑽的折射光影為靈感的藝術創作，該鑽石拋光自129.71克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列中，源自波札那的56.99克拉鑽石原石的21.32克拉上丁方形切割美鑽，為D/FL Type IIA等級，約1.8億元。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列中，源自波札那的56.99克拉鑽石原石的21.32克拉上丁方形切割美鑽，為D/FL Type IIA等級，約1.8億元。圖／DE BEERS提供
源自波札那的129.71克拉鑽石原石，為1888 Master Diamonds系列中最大顆的原石。圖／DE BEERS提供
源自波札那的129.71克拉鑽石原石，為1888 Master Diamonds系列中最大顆的原石。圖／DE BEERS提供
源自加拿大的64.94克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
源自加拿大的64.94克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
拋光自129.71克拉鑽石原石的4顆1888 Master Diamonds系列鑽石，其中一顆10.31克拉梨形鑽石。圖／DE BEERS提供
拋光自129.71克拉鑽石原石的4顆1888 Master Diamonds系列鑽石，其中一顆10.31克拉梨形鑽石。圖／DE BEERS提供
拋光自一顆源自波札那的107.58克拉鑽石原石的三枚鑽石，其中一對上丁方形切割美鑽此次有登台展出，各重10.5克拉。
拋光自一顆源自波札那的107.58克拉鑽石原石的三枚鑽石，其中一對上丁方形切割美鑽此次有登台展出，各重10.5克拉。
DE BEERS 1888 Master Diamonds頂級美鑽系列自即日起至4月18日在台北文華東方酒店總統套房展出。記者沈昱嘉／攝影
DE BEERS 1888 Master Diamonds頂級美鑽系列自即日起至4月18日在台北文華東方酒店總統套房展出。記者沈昱嘉／攝影
以1888 Master Diamonds系列中，26.07克拉祖母綠式切割美鑽的折射光影為靈感的藝術創作，該鑽石拋光自加拿大的64.94克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
以1888 Master Diamonds系列中，26.07克拉祖母綠式切割美鑽的折射光影為靈感的藝術創作，該鑽石拋光自加拿大的64.94克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列中，源自波札那的56.99克拉鑽石原石的21.32克拉上丁方形切割美鑽，為D/FL Type IIA等級，約1.8億元。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列中，源自波札那的56.99克拉鑽石原石的21.32克拉上丁方形切割美鑽，為D/FL Type IIA等級，約1.8億元。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列中，源自加拿大的64.94克拉鑽石原石的26.07克拉祖母綠式切割美鑽，約1.5億元。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列中，源自加拿大的64.94克拉鑽石原石的26.07克拉祖母綠式切割美鑽，約1.5億元。圖／DE BEERS提供
包含一顆20克拉鑽石原石金伯利岩，DE BEERS正與科學家在金伯利岩吸炭的功能。圖／DE BEERS提供
包含一顆20克拉鑽石原石金伯利岩，DE BEERS正與科學家在金伯利岩吸炭的功能。圖／DE BEERS提供
波札那的奧拉帕生態保護區（Orapa Game Park），此地為DE BEERS集團鑽石之路的一部分。圖／DE BEERS提供
波札那的奧拉帕生態保護區（Orapa Game Park），此地為DE BEERS集團鑽石之路的一部分。圖／DE BEERS提供
拋光自自波札那的56.99克拉鑽石原石的1888 Master Diamonds系列21.32克拉上丁方形切割美鑽。圖／DE BEERS提供
拋光自自波札那的56.99克拉鑽石原石的1888 Master Diamonds系列21.32克拉上丁方形切割美鑽。圖／DE BEERS提供
以1888 Master Diamonds系列中，21.32克拉上丁方形切割美鑽的折射光影為靈感的藝術創作，該鑽石拋光自波札那的56.99克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
以1888 Master Diamonds系列中，21.32克拉上丁方形切割美鑽的折射光影為靈感的藝術創作，該鑽石拋光自波札那的56.99克拉鑽石原石。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列中，源自加拿大的64.94克拉鑽石原石的26.07克拉祖母綠式切割美鑽，約1.5億元。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列中，源自加拿大的64.94克拉鑽石原石的26.07克拉祖母綠式切割美鑽，約1.5億元。圖／DE BEERS提供
生態科學家在DE BEERS位於加拿大的高秋桂（Gahcho Kué）礦區中工作。圖／DE BEERS提供
生態科學家在DE BEERS位於加拿大的高秋桂（Gahcho Kué）礦區中工作。圖／DE BEERS提供

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