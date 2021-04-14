家樂福潮流跨界「STEVE MADDEN」 紅利換購最低3.1折起

疫情帶動在家自煮風潮，再加上網購、外送讓生活購物變得更便利，讓量販超市近期皆積極搶攻年輕消費者市場。家樂福今年除了如火如荼進行頂好超市改裝換招的進度外，更將婆媽最愛的紅利換購活動導入時尚潮流元素，企圖拉近與年輕消費者的距離。

即日起至6月8日期間，家樂福首度跨界合作與美國潮流時尚品牌「STEVE MADDEN」，獨家推出6款高人氣百貨專櫃熱賣商品，會員使用紅利點數就可以超值優惠價輕鬆換購，只要紅利點數3,000點起，就可以用299元起超優惠的價格入手時尚精品。全台家樂福量販/超市門市，甚至還未改裝的頂好超市都可以加入集點換購的行列，預計將可再創換購高峰。

此次共推出6款櫃上熱門商品加入限量換購行列，其中2款超輕量經典「尼龍後背包」與「潮流背帶後背包」，只要10,000點加999元起就可入手，前衛造型、抗污材質，再加上多個實用收納袋設計，超級百搭。另外，詢問度超高的「品牌炫彩側背包」，還會因光線折射呈現不同光澤，非常搶眼。此外還有3款品牌小物「logo漁夫帽」、「零錢ID包」以及「浮水印自動傘」供民眾換購。輕裝出門好幫手「零錢ID包」，雙袋設計可同時收納鈔票卡片和零錢；不退流行的經典漁夫帽則是夏季出門必備；還有浮水印自動傘傘面遇水還會浮現品牌印花，讓你不管晴天雨天都時尚。