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家樂福潮流跨界「STEVE MADDEN」 紅利換購最低3.1折起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福聯手潮流時尚品牌STEVE MADDEN獨家推出紅利換購活動，搶攻年輕客群。圖／家樂福提供
家樂福聯手潮流時尚品牌STEVE MADDEN獨家推出紅利換購活動，搶攻年輕客群。圖／家樂福提供

疫情帶動在家自煮風潮，再加上網購、外送讓生活購物變得更便利，讓量販超市近期皆積極搶攻年輕消費者市場。家樂福今年除了如火如荼進行頂好超市改裝換招的進度外，更將婆媽最愛的紅利換購活動導入時尚潮流元素，企圖拉近與年輕消費者的距離。

即日起至6月8日期間，家樂福首度跨界合作與美國潮流時尚品牌「STEVE MADDEN」，獨家推出6款高人氣百貨專櫃熱賣商品，會員使用紅利點數就可以超值優惠價輕鬆換購，只要紅利點數3,000點起，就可以用299元起超優惠的價格入手時尚精品。全台家樂福量販/超市門市，甚至還未改裝的頂好超市都可以加入集點換購的行列，預計將可再創換購高峰。

此次共推出6款櫃上熱門商品加入限量換購行列，其中2款超輕量經典「尼龍後背包」與「潮流背帶後背包」，只要10,000點加999元起就可入手，前衛造型、抗污材質，再加上多個實用收納袋設計，超級百搭。另外，詢問度超高的「品牌炫彩側背包」，還會因光線折射呈現不同光澤，非常搶眼。此外還有3款品牌小物「logo漁夫帽」、「零錢ID包」以及「浮水印自動傘」供民眾換購。輕裝出門好幫手「零錢ID包」，雙袋設計可同時收納鈔票卡片和零錢；不退流行的經典漁夫帽則是夏季出門必備；還有浮水印自動傘傘面遇水還會浮現品牌印花，讓你不管晴天雨天都時尚。

而除了紅利換購活動，家樂福「熱血紅白藍」第2波自即日起至4月27日再推出4大強檔活動，包括「你熱血我公益5%捐贈買1送1」、「自由配任選2件再88折」、「友善環境商品滿額抽百萬點數」、「春夏美妝特輯」，從換季保養、身體清潔到異國超夯零食都有優惠，趁著這波紅利換購期間入手正是最好集點時機。

只要紅利點數3,000點＋299元，就可輕鬆入手BRICHIE零錢ID包。記者黃筱晴／攝影
只要紅利點數3,000點＋299元，就可輕鬆入手BRICHIE零錢ID包。記者黃筱晴／攝影
美國時尚品牌的「STEVE MADDEN」以大膽前衛的設計與獨立自主、叛逆的風格著稱，廣受國內外年輕族群喜愛。記者黃筱晴／攝影
美國時尚品牌的「STEVE MADDEN」以大膽前衛的設計與獨立自主、叛逆的風格著稱，廣受國內外年輕族群喜愛。記者黃筱晴／攝影
即日起至6月8日期間，家樂福首度跨界合作與美國潮流時尚品牌「STEVE MADDEN」，獨家推出6款高人氣百貨專櫃熱賣商品。記者黃筱晴／攝影
即日起至6月8日期間，家樂福首度跨界合作與美國潮流時尚品牌「STEVE MADDEN」，獨家推出6款高人氣百貨專櫃熱賣商品。記者黃筱晴／攝影

家樂福

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