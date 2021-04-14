LV家具家飾藝術Objets Nomades展覽 貴賓預約製4月20日登場

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）今年度的家具家飾藝術Objets Nomades展覽，即將於4月20日至28日在台北登場，依循往年方式採貴賓預約制；今年度將展出多樣全新作品，例如Zanellato與Bortotto設計雙人組設計的燈籠、Atelier Biagetti以不同尺寸重新詮釋的Anemona桌，全新配色的Bomboca沙發與Bell Lamp等等。

2012年問世的家具家飾藝術Objets Nomades系列，延續路易威登創作生活物件的工藝精神，設計限量、可收藏的家具系列，靈感來自於品牌的旅行DNA，多年來包括Campana兄弟、Atelier Oi、吉岡徳仁（Tokujin Yoshioka）、Nendo、傅厚民（Andre Fu）等，都參與設計推出典藏作品。