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LV家具家飾藝術Objets Nomades展覽 貴賓預約製4月20日登場
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）今年度的家具家飾藝術Objets Nomades展覽，即將於4月20日至28日在台北登場，依循往年方式採貴賓預約制；今年度將展出多樣全新作品，例如Zanellato與Bortotto設計雙人組設計的燈籠、Atelier Biagetti以不同尺寸重新詮釋的Anemona桌，全新配色的Bomboca沙發與Bell Lamp等等。
2012年問世的家具家飾藝術Objets Nomades系列，延續路易威登創作生活物件的工藝精神，設計限量、可收藏的家具系列，靈感來自於品牌的旅行DNA，多年來包括Campana兄弟、Atelier Oi、吉岡徳仁（Tokujin Yoshioka）、Nendo、傅厚民（Andre Fu）等，都參與設計推出典藏作品。
Objets Nomades系列包括吊床、帆布躺椅、搖椅、花瓶、花器、屏風沙發等等，每件作品都是設計師與路易威登的共同創意，運用巧思讓居家生活變得精緻奢華，透過精緻材質、形式的各種可能性，以細緻的工藝、細節的考究來打造生活中的美好風景。
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