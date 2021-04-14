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LV家具家飾藝術Objets Nomades展覽 貴賓預約製4月20日登場

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登將於4月20日至28日在台北舉辦貴賓預約制的家具家飾藝術Objets Nomades展覽。圖／LV提供
路易威登將於4月20日至28日在台北舉辦貴賓預約制的家具家飾藝術Objets Nomades展覽。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）今年度的家具家飾藝術Objets Nomades展覽，即將於4月20日至28日在台北登場，依循往年方式採貴賓預約制；今年度將展出多樣全新作品，例如Zanellato與Bortotto設計雙人組設計的燈籠、Atelier Biagetti以不同尺寸重新詮釋的Anemona桌，全新配色的Bomboca沙發與Bell Lamp等等。

2012年問世的家具家飾藝術Objets Nomades系列，延續路易威登創作生活物件的工藝精神，設計限量、可收藏的家具系列，靈感來自於品牌的旅行DNA，多年來包括Campana兄弟、Atelier Oi、吉岡徳仁（Tokujin Yoshioka）、Nendo、傅厚民（Andre Fu）等，都參與設計推出典藏作品。

Objets Nomades系列包括吊床、帆布躺椅、搖椅、花瓶、花器、屏風沙發等等，每件作品都是設計師與路易威登的共同創意，運用巧思讓居家生活變得精緻奢華，透過精緻材質、形式的各種可能性，以細緻的工藝、細節的考究來打造生活中的美好風景。

路易威登將於4月20日至28日在台北舉辦貴賓預約制的家具家飾藝術Objets Nomades展覽。圖／LV提供
路易威登將於4月20日至28日在台北舉辦貴賓預約制的家具家飾藝術Objets Nomades展覽。圖／LV提供
Campana Brothers設計的Bamboca Sofa。圖／LV提供
Campana Brothers設計的Bamboca Sofa。圖／LV提供
Atelier Oï設計的Belt Chair。圖／LV提供
Atelier Oï設計的Belt Chair。圖／LV提供
Nendo打造的燈飾。圖／LV提供
Nendo打造的燈飾。圖／LV提供
Objets Nomades系列打造生活樂趣與品味。圖／LV提供
Objets Nomades系列打造生活樂趣與品味。圖／LV提供
路易威登將於4月20日至28日在台北舉辦貴賓預約制的家具家飾藝術Objets Nomades展覽。圖／LV提供
路易威登將於4月20日至28日在台北舉辦貴賓預約制的家具家飾藝術Objets Nomades展覽。圖／LV提供
由Giorgia Zanellato及Daniele Bortotto設計的燈籠。圖／LV提供
由Giorgia Zanellato及Daniele Bortotto設計的燈籠。圖／LV提供
設計師二人組Edward Barber和Jay Osgerby結設計的Bell Lamp。圖／LV提供
設計師二人組Edward Barber和Jay Osgerby結設計的Bell Lamp。圖／LV提供

LV

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