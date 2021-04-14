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吃得到辣炒年糕！繼光香香雞「韓式炸雞」升級了
繼今年1月推出「韓式炸雞」的組合餐之後，「繼光香香雞」本季再將口味重新改良，並以多人分享的概念，全新推出「台韓雙雞分享餐」，一次就能吃到新口味的韓式炸雞與台式香香炸雞，還有經典的韓式辣炒年糕相伴。同時繼光香香雞也新推出「酥炸麻竹筍」、「爆漿芝麻球」兩款新品小點，增添樂趣與變化。
受到韓劇影響，令韓式炸雞成為熱門炸物料理。繼光香香雞在今年1月以韓式炸雞為主角，搭配起司炸雞，推出半半炸雞組合。本次延續韓式炸雞的熱度，再度新推出「台韓雙雞分享餐」。相較於過去，此次的韓式炸雞將醬汁甜度降低10%，更顯道地與爽口，並且添加「辣炒年糕」搭配，增添整體飽足感。同時搭配上台式的「香香炸雞」作為搭配，一次就能吃到台韓經典炸物滋味，並加大整體份量，更適合雙人共享，每套225元。
繼光香香雞同時選用時令的麻竹筍，經過去苦提鮮的工法處理之後，再裹上濕粉高溫快炸，並灑上海苔粉增添風味，推出「酥炸麻竹筍」，可以品嚐得到筍肉甘甜爽脆的風味，每份65元。同步新登場的「爆漿芝麻球」，則是在酥皮內藏著濃郁芝麻內餡，咬下即可擁有餡料流出的視覺享受，每份3入35元。（以上產品於部份門市並未販售）
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