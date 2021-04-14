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Mac、iPhone 5折起！新光三越南西限時3天Apple特賣會

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店4/16～4/18限時3天在一館9樓活動會館舉辦「iStore SUPER Sale限量特賣會」。圖／摘自iStore粉絲團
新光三越台北南西店4/16～4/18限時3天在一館9樓活動會館舉辦「iStore SUPER Sale限量特賣會」。圖／摘自iStore粉絲團

去年造成數千人搶購熱潮的蘋果商品特賣會再度登場了，新光三越台北南西店推出Apple系列商品特賣活動，4/16～4/18限時3天在一館9樓活動會館舉辦「iStore SUPER Sale限量特賣會」，現場Mac、iPhone、iPad、Beats福利品5折起，Apple Watch、周邊配件福利品下殺3折起。

「iStore SUPER Sale限量特賣會」福利展示品折扣分別為Mac 5折起、iPhone 5折起、iPad 5折起、Apple Watch 3折起、Beats 5折起、周邊配件3折起。

另外全新指定款MacBook Air現折6,500元，全新指定款iPhone 12現折2,000元；AirPods搭配充電盒現折1,000元再贈保護殼；AirPods Pro現折1,500元再享199元加購保護殼。

活動期間購買iPhone福利品即贈專屬保護貼(限量)，活動商品皆以現場為主，數量有限售完為止。

AirPods搭配充電盒現折1,000元再贈保護殼(限量)。圖／新光三越提供
AirPods搭配充電盒現折1,000元再贈保護殼(限量)。圖／新光三越提供
AirPods Pro現折1,500元再享199元加購保護殼。圖／新光三越提供
AirPods Pro現折1,500元再享199元加購保護殼。圖／新光三越提供
周邊配件福利品下殺3折起。圖／新光三越提供
周邊配件福利品下殺3折起。圖／新光三越提供
iPhone 12 64G(藍/綠)現折2,000元。圖／新光三越提供
iPhone 12 64G(藍/綠)現折2,000元。圖／新光三越提供
2020 MacBook Air 256G (灰/金) 現折6,500元(限量)。圖／新光三越提供
2020 MacBook Air 256G (灰/金) 現折6,500元(限量)。圖／新光三越提供

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