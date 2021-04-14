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Mac、iPhone 5折起！新光三越南西限時3天Apple特賣會
去年造成數千人搶購熱潮的蘋果商品特賣會再度登場了，新光三越台北南西店推出Apple系列商品特賣活動，4/16～4/18限時3天在一館9樓活動會館舉辦「iStore SUPER Sale限量特賣會」，現場Mac、iPhone、iPad、Beats福利品5折起，Apple Watch、周邊配件福利品下殺3折起。
「iStore SUPER Sale限量特賣會」福利展示品折扣分別為Mac 5折起、iPhone 5折起、iPad 5折起、Apple Watch 3折起、Beats 5折起、周邊配件3折起。
另外全新指定款MacBook Air現折6,500元，全新指定款iPhone 12現折2,000元；AirPods搭配充電盒現折1,000元再贈保護殼；AirPods Pro現折1,500元再享199元加購保護殼。
活動期間購買iPhone福利品即贈專屬保護貼(限量)，活動商品皆以現場為主，數量有限售完為止。
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