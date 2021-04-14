2021 WW表展／ORIS潮汐指針強回歸 萬寶龍新芯藏暗碼

2021年「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」日內瓦數位表展甫於昨日落幕，並於今日前往上海實體開展。多個中高價位機械表品牌也紛紛拿出創意，嘗試在收藏、工藝等不同面向玩味的全新可能。

潮汐式指針強勢回歸 ORIS棉花糖色男女通殺

中價位瑞士機械表品牌ORIS的Aquis Pro是今年主打星。由於Aquis的銷售比重逐漸提升，以往常用於較高階Pro Diver系列的特色如RSS橡膠表圈、面盤上的波浪紋，都出現在本次新作設計。頗具份量的49.5毫米表殼並使用Caliber 400自動上鍊機芯，帶來五日動能、十年保固與高抗磁等特點，硬派升級。

2013年曾發表的「潮汐式指針」功能叫好也叫座，在愛好者持續「敲碗」下不負眾望重新復刻，並以「瓦登海潮間帶」為主題的Dat Watt限量腕表二度現身。潮間帶海洋的色彩變化莫測在表面上浪漫重現。「瓦登海共同秘書處」是由丹麥、荷蘭、德國三個國家共同管理，本次ORIS能確立合作關係，無疑肯定品牌過去Change for Better任務的成功，腕表全球限量2,009只，正是瓦登海列為世界文化遺產的相同年份；青銅Diver Sixty-Five「Cotton Candy」今年大膽變身，天青藍、湖水綠、石英粉三色加持，38毫米的男女通用尺寸，預計2021年六月上市，訂價約66,000元起。雖然表款尚未抵台，但假如於官方網站快閃現身？則可於網站搶先購買，目前價格內含關稅與運費，可於ORIS授權經銷店取貨，但最終仍以ORIS官方網站公佈細節為準。

黑金「聖衣」上身 CORUM自動金橋10年有成

CORUM的金橋自動機芯今年問世10周年，品牌推出四枚全新自動腕表，以整塊藍寶石水晶打造透明表殼和底蓋，帶來全方位通透視覺。透過一個裝置系統與機芯底部連接、自動金橋腕表帶來懸浮奇妙視覺，鈦金屬表殼，玫瑰金、全鈦與帶鑽合計四款，皆為限量發行；另一重點則是「海軍上將」系列，全數五系列18款新品，「披」上各式鮮色新衣如粉紅、木紋色、深藍，壓軸則是一只鏤空飛行陀飛輪，表殼揉合碳與玫瑰金，像一件高級訂製服，為複雜功能以外再添賞玩話題，全世界限量48只。

Montblanc橫斷戈壁致意新作 新機芯暗藏黃金比例

萬寶龍今年的Pythagore小秒盤腕表的機芯MB M14.08編碼暗藏玄機，14代表機芯直徑為14法分、08則代表與黃金比例相關的費氏序列，機芯使用未處理的德國銀（Maillechort），面盤並有Minerva隱藏式簽名、低調嚴謹。1858 Geosphere限量沙漠腕表則傳奇登山家Reinhold Messner的戈壁沙漠之旅得到靈感，鈦金屬表背以雷射雕刻，重現一幅沙漠中「烈火危崖（Flaming Cliffs）」的極地美景，表款並具立體弧形的南北半球儀與世界時區功能，超越虛無的沙漠與無垠時間而來，限量1858只。

Montblanc寶齊萊環保藏細節 三問新芯雙倍悅耳

寶齊萊持續深化與「魔鬼魚基金會（Manta Trust）」的合作關係，新款聯名表款具備瑞士天文台認證與500米防水性能，橡膠表更以PET塑料回收再造織物構成，將環保意識落實於細節；傳承系列年曆雙盤計時碼表的「反熊貓（Reversed Panda）」面盤設計瞄準收藏家喜好風潮，有大日期窗與年曆功能，同時專注於日常與遠方。