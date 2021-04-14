聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021 WW表展／ORIS潮汐指針強回歸 萬寶龍新芯藏暗碼

聯合報 / 記者釋俊哲／專題即時報導
萬寶龍1858單按把限量計時碼表Origins，表背以雷射刻有Minerva女神圖騰，限量100只，89萬5,000元。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
萬寶龍1858單按把限量計時碼表Origins，表背以雷射刻有Minerva女神圖騰，限量100只，89萬5,000元。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。

2021年「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」日內瓦數位表展甫於昨日落幕，並於今日前往上海實體開展。多個中高價位機械表品牌也紛紛拿出創意，嘗試在收藏、工藝等不同面向玩味的全新可能。

潮汐式指針強勢回歸 ORIS棉花糖色男女通殺

中價位瑞士機械表品牌ORIS的Aquis Pro是今年主打星。由於Aquis的銷售比重逐漸提升，以往常用於較高階Pro Diver系列的特色如RSS橡膠表圈、面盤上的波浪紋，都出現在本次新作設計。頗具份量的49.5毫米表殼並使用Caliber 400自動上鍊機芯，帶來五日動能、十年保固與高抗磁等特點，硬派升級。

2013年曾發表的「潮汐式指針」功能叫好也叫座，在愛好者持續「敲碗」下不負眾望重新復刻，並以「瓦登海潮間帶」為主題的Dat Watt限量腕表二度現身。潮間帶海洋的色彩變化莫測在表面上浪漫重現。「瓦登海共同秘書處」是由丹麥、荷蘭、德國三個國家共同管理，本次ORIS能確立合作關係，無疑肯定品牌過去Change for Better任務的成功，腕表全球限量2,009只，正是瓦登海列為世界文化遺產的相同年份；青銅Diver Sixty-Five「Cotton Candy」今年大膽變身，天青藍、湖水綠、石英粉三色加持，38毫米的男女通用尺寸，預計2021年六月上市，訂價約66,000元起。雖然表款尚未抵台，但假如於官方網站快閃現身？則可於網站搶先購買，目前價格內含關稅與運費，可於ORIS授權經銷店取貨，但最終仍以ORIS官方網站公佈細節為準。

黑金「聖衣」上身 CORUM自動金橋10年有成

CORUM的金橋自動機芯今年問世10周年，品牌推出四枚全新自動腕表，以整塊藍寶石水晶打造透明表殼和底蓋，帶來全方位通透視覺。透過一個裝置系統與機芯底部連接、自動金橋腕表帶來懸浮奇妙視覺，鈦金屬表殼，玫瑰金、全鈦與帶鑽合計四款，皆為限量發行；另一重點則是「海軍上將」系列，全數五系列18款新品，「披」上各式鮮色新衣如粉紅、木紋色、深藍，壓軸則是一只鏤空飛行陀飛輪，表殼揉合碳與玫瑰金，像一件高級訂製服，為複雜功能以外再添賞玩話題，全世界限量48只。

Montblanc橫斷戈壁致意新作 新機芯暗藏黃金比例

萬寶龍今年的Pythagore小秒盤腕表的機芯MB M14.08編碼暗藏玄機，14代表機芯直徑為14法分、08則代表與黃金比例相關的費氏序列，機芯使用未處理的德國銀（Maillechort），面盤並有Minerva隱藏式簽名、低調嚴謹。1858 Geosphere限量沙漠腕表則傳奇登山家Reinhold Messner的戈壁沙漠之旅得到靈感，鈦金屬表背以雷射雕刻，重現一幅沙漠中「烈火危崖（Flaming Cliffs）」的極地美景，表款並具立體弧形的南北半球儀與世界時區功能，超越虛無的沙漠與無垠時間而來，限量1858只。

Montblanc寶齊萊環保藏細節 三問新芯雙倍悅耳

寶齊萊持續深化與「魔鬼魚基金會（Manta Trust）」的合作關係，新款聯名表款具備瑞士天文台認證與500米防水性能，橡膠表更以PET塑料回收再造織物構成，將環保意識落實於細節；傳承系列年曆雙盤計時碼表的「反熊貓（Reversed Panda）」面盤設計瞄準收藏家喜好風潮，有大日期窗與年曆功能，同時專注於日常與遠方。

馬利龍系列交響樂三問腕表的全新自製MR3000機芯具有外緣式懸浮陀飛輪，其停秒裝置將可更精確調整時間，而及三問報時（Minute Repeater）功能並有保護機制，以免操作時誤觸。特製表盒並附以「雲衫（Picea asperata）」為材料的共鳴器，可將腕表音量提高一倍，獨樂樂不如眾樂樂。好聽、好看，好分享。

ORIS，Divers Sixty-Cotton Candy石英粉腕表，時間顯示、38毫米、青銅，搭配皮帶，約66,000元，預計六月上市。圖 / ORIS提供。
ORIS，Divers Sixty-Cotton Candy石英粉腕表，時間顯示、38毫米、青銅，搭配皮帶，約66,000元，預計六月上市。圖 / ORIS提供。
1858 Geosphere限量沙漠腕表的鈦金屬底蓋，以雷射刻有一幅戈壁沙漠中「烈火危崖（Flaming Cliffs）」的極地美景。圖 / 萬寶龍提供。
1858 Geosphere限量沙漠腕表的鈦金屬底蓋，以雷射刻有一幅戈壁沙漠中「烈火危崖（Flaming Cliffs）」的極地美景。圖 / 萬寶龍提供。
Oris，AquisPro日期表，PVD鈦金屬、49.5毫米、時間顯示、防水1,000米，12萬8,000元。圖 / ORIS提供。
Oris，AquisPro日期表，PVD鈦金屬、49.5毫米、時間顯示、防水1,000米，12萬8,000元。圖 / ORIS提供。
馬利龍系列交響樂三問腕表具備三問報時、陀飛輪與經瑞士天文台認證的MR3000自動上鍊機芯，訂價約1,280萬元。圖 / 寶齊萊提供。
馬利龍系列交響樂三問腕表具備三問報時、陀飛輪與經瑞士天文台認證的MR3000自動上鍊機芯，訂價約1,280萬元。圖 / 寶齊萊提供。
萬寶龍Pythagore小秒盤腕表的機芯設計暗藏黃金比例，也是向畢達哥拉斯（Pythagore）的致意之作。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍Pythagore小秒盤腕表的機芯設計暗藏黃金比例，也是向畢達哥拉斯（Pythagore）的致意之作。圖 / 萬寶龍提供。
懸浮陀飛輪外緣框上的小秒針具備停秒功能，同時報時功能也有保護機制，精密不忘實用。 圖 / 寶齊萊提供。
懸浮陀飛輪外緣框上的小秒針具備停秒功能，同時報時功能也有保護機制，精密不忘實用。 圖 / 寶齊萊提供。
新款柏拉維深潛腕表馬爾地夫特別版，持續深化與「魔鬼魚基金會（Manta Trust）」的長期合作關係。新品將是兩造自2017年結盟以來的第四枚深潛款式，21萬5,000元。圖 / 寶齊萊提供。
新款柏拉維深潛腕表馬爾地夫特別版，持續深化與「魔鬼魚基金會（Manta Trust）」的長期合作關係。新品將是兩造自2017年結盟以來的第四枚深潛款式，21萬5,000元。圖 / 寶齊萊提供。
集結大日期（Big Date）視窗、計時碼表與年曆功能的傳承系列年曆雙盤計時碼表，具備黑色表盤搭配銀色計時盤的「反熊貓（Reversed Panda）」設計，限量888只，23萬5,000元。圖 / 寶齊萊提供。
集結大日期（Big Date）視窗、計時碼表與年曆功能的傳承系列年曆雙盤計時碼表，具備黑色表盤搭配銀色計時盤的「反熊貓（Reversed Panda）」設計，限量888只，23萬5,000元。圖 / 寶齊萊提供。
ORIS的「潮汐式指針」功能叫好也叫座，今年以「瓦登海潮間帶」為主題的Dat Watt限量腕表二度現身。圖 / ORIS提供。
ORIS的「潮汐式指針」功能叫好也叫座，今年以「瓦登海潮間帶」為主題的Dat Watt限量腕表二度現身。圖 / ORIS提供。
ORIS，Dat Watt限量腕表，精鋼、43.5毫米、時間顯示、指針式月相功能、限量2,009只，77,000元。圖 / ORIS提供。
ORIS，Dat Watt限量腕表，精鋼、43.5毫米、時間顯示、指針式月相功能、限量2,009只，77,000元。圖 / ORIS提供。
萬寶龍1858系列Geosphere腕表限量款，象徵征服了極地沙漠的果敢精神，限量1,858只，20萬5,800元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍1858系列Geosphere腕表限量款，象徵征服了極地沙漠的果敢精神，限量1,858只，20萬5,800元。圖 / 萬寶龍提供。
Minerva自製的MB M16.29機芯具有經典的V型橋板，連結了計時秒鐘輪與計時分鐘輪，裝入表款後再經過萬寶龍實驗室 500 小時品質測試認證。圖 / 萬寶龍提供。
Minerva自製的MB M16.29機芯具有經典的V型橋板，連結了計時秒鐘輪與計時分鐘輪，裝入表款後再經過萬寶龍實驗室 500 小時品質測試認證。圖 / 萬寶龍提供。
瓦登海潮間帶以豐富的自然生態，在2009年倍聯合國文教組織登錄為世界文化遺產。圖 / ORIS提供。
瓦登海潮間帶以豐富的自然生態，在2009年倍聯合國文教組織登錄為世界文化遺產。圖 / ORIS提供。
身為全世界最大潮間帶，瓦登海由丹麥、荷蘭、德國三個國家共同管理。圖 / ORIS提供。
身為全世界最大潮間帶，瓦登海由丹麥、荷蘭、德國三個國家共同管理。圖 / ORIS提供。

腕表 品牌

延伸閱讀

2021 WW表展／百達翡麗第二波 單行顯示萬年曆優美亮相

2021 WW表展／ZENITH Extreme很剽悍 色彩玩視覺高振頻

相關新聞

吃得到辣炒年糕！繼光香香雞「韓式炸雞」升級了

繼今年1月推出「韓式炸雞」的組合餐之後，「繼光香香雞」本季再將口味重新改良，並以多人分享的概念，全新推出「台韓雙雞分享餐...

家樂福潮流跨界「STEVE MADDEN」 紅利換購最低3.1折起

疫情帶動在家自煮風潮，再加上網購、外送讓生活購物變得更便利，讓量販超市近期皆積極搶攻年輕消費者市場。家樂福今年除了如火如...

LV家具家飾藝術Objets Nomades展覽 貴賓預約製4月20日登場

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）今年度的家具家飾藝術Objets Nomades展覽，即將於4月20日至...

慕夏早鳥優惠開跑 購票再抽雷諾瓦拼圖文化坊經典拼圖

「永恆慕夏-線條的魔術」特展，即將於6月12日於中正紀念堂開展，這次邀請台灣知名拼圖品牌「雷諾瓦拼圖文化坊」一同加入慕夏藝術季系列合作，凡於udn售票網購買特展早鳥優惠票，就有機會抽中慕夏經典作品「黃寶石」精美拼圖，喜愛慕夏的民眾，不僅能欣賞藝術，還可重拾手感溫度，親自拼出絕美慕夏，藉此收藏。

Mac、iPhone 5折起！新光三越南西限時3天Apple特賣會

去年造成數千人搶購熱潮的蘋果商品特賣會再度登場了，新光三越台北南西店推出Apple系列商品特賣活動，4/16～4/18限...

2021 WW表展／ORIS潮汐指針強回歸 萬寶龍新芯藏暗碼

2021年「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」日內瓦數位表展甫於昨日落幕，並於今日前往上海實體開展。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。