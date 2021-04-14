快訊

直播／拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

台積電南科廠驚傳停電？ 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅宋買1送1、蛋糕＋曲奇餅都特價！PERFEPAN快閃板橋

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
PERFEPAN完美羅宋製造所將於4月16日至4月30日期間快閃板橋車站。
PERFEPAN完美羅宋製造所將於4月16日至4月30日期間快閃板橋車站。

標榜「羅宋不添加一滴水」的PERFEPAN完美羅宋製造所，繼今年3月進駐台北市信義區後，將自4月16日起，快閃新北板橋車站，提供海鹽羅宋、芬雪蛋糕、完美奶油曲奇餅等一系列招牌商品。開幕首3日，還可享招牌海鹽羅宋買1送1，以及其他指定點心的限時優惠方案。

PERFEPAN完美羅宋製造所，標榜以鮮乳與雞蛋取代水分，並使用日清麵粉、法國愛樂薇天然奶油等食材製作，讓羅宋充滿濃厚奶香味，目前於環球中和、桃園 ATT、高雄左營新光三越均有門市，並於今年3月開設誠品信義店。板橋車站快閃店也將於4月16日至4月30日期間登場。

此次板橋車站快閃店，將會於現場推出6種口味的「芬雪蛋糕」。此種蛋糕乃是融合馬芬與布雪的特色所改良而成的小點心，共有檸檬糖霜、法芙娜、法式莓果、焦糖牛奶、杏仁脆片咖啡、巧可熊等6種選擇，單顆售價約52～58元，快閃店優惠任選4入188元，任選6入268元。

除了芬雪蛋糕外，快閃店也會販售招牌海鹽羅宋，以及經典香蒜、發現花生、Double起司、濃味明太子等4種口味的創意中羅宋系。4月16日至4月18日，招牌海鹽羅宋可享買1送1（每日限量50組）；4月16日至4月30日，中羅宋系列任選3入189元。同時店內亦供應「完美奶油曲奇餅」，共有原味奶香、經典咖啡、法芙娜巧克力等3種口味，單盒特價350元，2盒650元。

咖啡

延伸閱讀

momo購物網「母親節蛋糕」預購開跑！亞尼克、哈根達斯、唐緹、滋本家等30大品牌蛋糕6折起

相關新聞

廚房龍頭也可以很時尚 馬卡龍色系水龍頭為廚房注入新活力

水，是生活必需品之一，更是萬物生命的來源，而水容器的出現更為人類歷史開啟了全新的篇章。巧時代衛浴的全新作品，Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭，顛覆了人們對傳統廚房龍頭的印象。

羅宋買1送1、蛋糕＋曲奇餅都特價！PERFEPAN快閃板橋

標榜「羅宋不添加一滴水」的PERFEPAN完美羅宋製造所，繼今年3月進駐台北市信義區後，將自4月16日起，快閃新北板橋車...

用食物保養超夯！妮維雅用燕麥、美體小舖用檸檬淨化

講求天然、有機的保養正夯，而許多食物也成為保養品的重要成分，妮維雅推出純萃保養天然有機系列，就添加有機燕麥，讓肌膚無負擔...

SWATCH獨步全球表壇！打造史上第一款生物陶瓷Next腕表

每一年SWATCH總會有讓人驚喜之作，繼與紐約MOMA現代藝術博物館合作推出叫好又叫座的表款後，日前獨步全球更曝光了鐘表...

遭祝融吞噬庫存 坦杜雪莉桶威士忌補貨空運抵台

坦杜雪莉桶威士忌台灣總代理陸海洋行日前委外物流倉庫遭遇意外火災，經查所有庫存付之一炬，坦杜雪莉桶威士忌也無一幸免。經陸海...

全台限量30瓶！ INTENSITY魁列奇14年單桶本月抵台

蘇格蘭獨立裝瓶商道格拉斯．蘭恩（Douglas Laing＆Co），去年六月推出限量藏家之選「唯靈系列（Spiritua...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。