羅宋買1送1、蛋糕＋曲奇餅都特價！PERFEPAN快閃板橋

標榜「羅宋不添加一滴水」的PERFEPAN完美羅宋製造所，繼今年3月進駐台北市信義區後，將自4月16日起，快閃新北板橋車站，提供海鹽羅宋、芬雪蛋糕、完美奶油曲奇餅等一系列招牌商品。開幕首3日，還可享招牌海鹽羅宋買1送1，以及其他指定點心的限時優惠方案。

PERFEPAN完美羅宋製造所，標榜以鮮乳與雞蛋取代水分，並使用日清麵粉、法國愛樂薇天然奶油等食材製作，讓羅宋充滿濃厚奶香味，目前於環球中和、桃園 ATT、高雄左營新光三越均有門市，並於今年3月開設誠品信義店。板橋車站快閃店也將於4月16日至4月30日期間登場。

此次板橋車站快閃店，將會於現場推出6種口味的「芬雪蛋糕」。此種蛋糕乃是融合馬芬與布雪的特色所改良而成的小點心，共有檸檬糖霜、法芙娜、法式莓果、焦糖牛奶、杏仁脆片咖啡、巧可熊等6種選擇，單顆售價約52～58元，快閃店優惠任選4入188元，任選6入268元。

除了芬雪蛋糕外，快閃店也會販售招牌海鹽羅宋，以及經典香蒜、發現花生、Double起司、濃味明太子等4種口味的創意中羅宋系。4月16日至4月18日，招牌海鹽羅宋可享買1送1（每日限量50組）；4月16日至4月30日，中羅宋系列任選3入189元。同時店內亦供應「完美奶油曲奇餅」，共有原味奶香、經典咖啡、法芙娜巧克力等3種口味，單盒特價350元，2盒650元。