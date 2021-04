用食物保養超夯！妮維雅用燕麥、美體小舖用檸檬淨化

講求天然、有機的保養正夯,而許多食物也成為保養品的重要成分,妮維雅推出純萃保養天然有機系列,就添加有機燕麥,讓肌膚無負擔;THE BODY SHOP美體小舖則推出檸檬清新淨化系列,以檸檬來淨化身心。

妮維雅純萃保養系列有95%天然萃取,包括天然有機洗卸、天然有機身體水凝乳、淨味爽身天然有機體香,添加100%有機萃取成分,無添加礦物油與防腐劑,瓶身全面減塑。身體水凝乳添加有機燕麥,可以緩解肌膚乾癢的不適感,強化肌膚保養曾,並能快速吸收,搭配有機蘆薈鎮定肌膚,有機酪梨可以潤澤修護。

天然有機洗卸包括潔顏露、卸妝水,添加有機蘆薈,溫柔帶走臉上髒汙;淨味爽身天然有機體香包括有噴霧、爽身露等,包括有機蘆薈、有機綠茶兩大成分,僅含有6~9種的簡單成分,使用完後身上散發自然香氣。