快訊

直播／拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

台積電南科廠驚傳停電？ 公司回應了

用食物保養超夯！妮維雅用燕麥、美體小舖用檸檬淨化

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
妮維雅純萃保養天然有機身體水凝乳系列／各299元。圖／妮維雅提供
妮維雅純萃保養天然有機身體水凝乳系列／各299元。圖／妮維雅提供

講求天然、有機的保養正夯，而許多食物也成為保養品的重要成分，妮維雅推出純萃保養天然有機系列，就添加有機燕麥，讓肌膚無負擔；THE BODY SHOP美體小舖則推出檸檬清新淨化系列，以檸檬來淨化身心。

妮維雅純萃保養系列有95%天然萃取，包括天然有機洗卸、天然有機身體水凝乳、淨味爽身天然有機體香，添加100%有機萃取成分，無添加礦物油與防腐劑，瓶身全面減塑。身體水凝乳添加有機燕麥，可以緩解肌膚乾癢的不適感，強化肌膚保養曾，並能快速吸收，搭配有機蘆薈鎮定肌膚，有機酪梨可以潤澤修護。

天然有機洗卸包括潔顏露、卸妝水，添加有機蘆薈，溫柔帶走臉上髒汙；淨味爽身天然有機體香包括有噴霧、爽身露等，包括有機蘆薈、有機綠茶兩大成分，僅含有6～9種的簡單成分，使用完後身上散發自然香氣。

THE BODY SHOP的檸檬清新淨化系列，蘊含萃取自有機檸檬果皮的天然檸檬精油，具有淨化及潔淨能力，增加肌膚防護力，產品包括頭髮&身體清潔露、潔面膠、洗手乳、乾洗手、潤膚乳與頭髮噴霧，淡淡檸檬香味，讓身心都能被療癒。

妮維雅推出純萃保養系列。圖／妮維雅提供
妮維雅推出純萃保養系列。圖／妮維雅提供
THE BODY SHOP推出檸檬清新淨化系列。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP推出檸檬清新淨化系列。圖／THE BODY SHOP提供
妮維雅推出純萃保養系列。圖／妮維雅提供
妮維雅推出純萃保養系列。圖／妮維雅提供
THE BODY SHOP推出檸檬清新淨化系列。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP推出檸檬清新淨化系列。圖／THE BODY SHOP提供

相關新聞

廚房龍頭也可以很時尚 馬卡龍色系水龍頭為廚房注入新活力

水，是生活必需品之一，更是萬物生命的來源，而水容器的出現更為人類歷史開啟了全新的篇章。巧時代衛浴的全新作品，Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭，顛覆了人們對傳統廚房龍頭的印象。

羅宋買1送1、蛋糕＋曲奇餅都特價！PERFEPAN快閃板橋

標榜「羅宋不添加一滴水」的PERFEPAN完美羅宋製造所，繼今年3月進駐台北市信義區後，將自4月16日起，快閃新北板橋車...

用食物保養超夯！妮維雅用燕麥、美體小舖用檸檬淨化

講求天然、有機的保養正夯，而許多食物也成為保養品的重要成分，妮維雅推出純萃保養天然有機系列，就添加有機燕麥，讓肌膚無負擔...

SWATCH獨步全球表壇！打造史上第一款生物陶瓷Next腕表

每一年SWATCH總會有讓人驚喜之作，繼與紐約MOMA現代藝術博物館合作推出叫好又叫座的表款後，日前獨步全球更曝光了鐘表...

遭祝融吞噬庫存 坦杜雪莉桶威士忌補貨空運抵台

坦杜雪莉桶威士忌台灣總代理陸海洋行日前委外物流倉庫遭遇意外火災，經查所有庫存付之一炬，坦杜雪莉桶威士忌也無一幸免。經陸海...

全台限量30瓶！ INTENSITY魁列奇14年單桶本月抵台

蘇格蘭獨立裝瓶商道格拉斯．蘭恩（Douglas Laing＆Co），去年六月推出限量藏家之選「唯靈系列（Spiritua...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。