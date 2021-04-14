SWATCH獨步全球表壇！打造史上第一款生物陶瓷Next腕表

每一年SWATCH總會有讓人驚喜之作，繼與紐約MOMA現代藝術博物館合作推出叫好又叫座的表款後，日前獨步全球更曝光了鐘表史上第一款生物陶瓷腕表，引起市場熱烈討論，未來是否也會運用到集團其他品牌，大家都在等著看。

記憶猶新，SWATCH在去年9月時，回歸1983年創立品牌時的初心，復刻了一系列開山之作，當時搭上「永續」話題，採用的就是從蓖麻籽油萃取的可再生物質來製成腕表，成為第一家將生物來源（bio-sourced）材料，導入製程的鐘表品牌。不到一年，SWATCH再下一城，結合了生物來源素材與陶瓷粉末，打造出鐘表史上第一款「生物陶瓷BIOCERAMIC」腕表，震驚整個產業。SWATCH視之為未來趨勢，因此將這系列命名為「Next」並運用於招牌Big Bold款腕表，完整體現這項材質的特殊之處。

SWATCH突破製表限制，獨步全球，打造出史上第一款生物陶瓷Next Big Bold腕表。圖／SWATCH提供

SWATCH表示生物陶瓷集結塑料與陶瓷優勢，比一般塑料更為耐用強韌，相較於傳統陶瓷來說更不容易破碎，絲滑觸感讓質感再升級。且具備對環境友善、高科技創新、創意設計以及材質優勢等多種特色。於是Next Big Bold腕表，以鏤空表盤凸顯材質細膩質感，除了提供經典黑、白色款，還備有呼應年度代表色系的灰，以及淺藍與粉紅的馬卡龍配色。未來，這項嶄新材質是否還會運用於其他表款，或與集團其他品牌共享，SWATCH並未做出回應，不過可確定的是全系列預計4月20日正式上市開賣。

生物陶瓷集結塑料與陶瓷優勢，比一般塑料更為耐用強韌，相較於傳統陶瓷來說更不容易破碎。圖／SWATCH提供

除了必備的黑、白和灰色款，SWATCH還提供了淺藍與粉紅的馬卡龍配色。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供