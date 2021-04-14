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SWATCH獨步全球表壇！打造史上第一款生物陶瓷Next腕表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH突破製表限制，獨步全球，打造出史上第一款生物陶瓷Next Big Bold腕表。圖／摘自SWATCH官網
SWATCH突破製表限制，獨步全球，打造出史上第一款生物陶瓷Next Big Bold腕表。圖／摘自SWATCH官網

每一年SWATCH總會有讓人驚喜之作，繼與紐約MOMA現代藝術博物館合作推出叫好又叫座的表款後，日前獨步全球更曝光了鐘表史上第一款生物陶瓷腕表，引起市場熱烈討論，未來是否也會運用到集團其他品牌，大家都在等著看。

記憶猶新，SWATCH在去年9月時，回歸1983年創立品牌時的初心，復刻了一系列開山之作，當時搭上「永續」話題，採用的就是從蓖麻籽油萃取的可再生物質來製成腕表，成為第一家將生物來源（bio-sourced）材料，導入製程的鐘表品牌。不到一年，SWATCH再下一城，結合了生物來源素材與陶瓷粉末，打造出鐘表史上第一款「生物陶瓷BIOCERAMIC」腕表，震驚整個產業。SWATCH視之為未來趨勢，因此將這系列命名為「Next」並運用於招牌Big Bold款腕表，完整體現這項材質的特殊之處。

SWATCH突破製表限制，獨步全球，打造出史上第一款生物陶瓷Next Big Bold腕表。圖／SWATCH提供
SWATCH突破製表限制，獨步全球，打造出史上第一款生物陶瓷Next Big Bold腕表。圖／SWATCH提供

SWATCH表示生物陶瓷集結塑料與陶瓷優勢，比一般塑料更為耐用強韌，相較於傳統陶瓷來說更不容易破碎，絲滑觸感讓質感再升級。且具備對環境友善、高科技創新、創意設計以及材質優勢等多種特色。於是Next Big Bold腕表，以鏤空表盤凸顯材質細膩質感，除了提供經典黑、白色款，還備有呼應年度代表色系的灰，以及淺藍與粉紅的馬卡龍配色。未來，這項嶄新材質是否還會運用於其他表款，或與集團其他品牌共享，SWATCH並未做出回應，不過可確定的是全系列預計4月20日正式上市開賣。

生物陶瓷集結塑料與陶瓷優勢，比一般塑料更為耐用強韌，相較於傳統陶瓷來說更不容易破碎。圖／SWATCH提供
生物陶瓷集結塑料與陶瓷優勢，比一般塑料更為耐用強韌，相較於傳統陶瓷來說更不容易破碎。圖／SWATCH提供

除了必備的黑、白和灰色款，SWATCH還提供了淺藍與粉紅的馬卡龍配色。圖／SWATCH提供
除了必備的黑、白和灰色款，SWATCH還提供了淺藍與粉紅的馬卡龍配色。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

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