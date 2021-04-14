遭祝融吞噬庫存 坦杜雪莉桶威士忌補貨空運抵台

坦杜雪莉桶威士忌台灣總代理陸海洋行日前委外物流倉庫遭遇意外火災，經查所有庫存付之一炬，坦杜雪莉桶威士忌也無一幸免。經陸海洋行第一時間尋求國外酒廠支援，目前坦杜雪莉桶威士忌的主力商品12年與15年酒款，已經透過空運的方式運抵台灣。

首波空運抵台產品為「坦杜12年雪莉桶威士忌」和「坦杜15年雪莉桶威士忌」，但空運到貨量有限，僅可稍緩供應緊張之局。陸海洋行總經理洪耕書說：「當務之急，就是儘快將主力產品供應到位，不計成本安排空運運送，不能讓市場缼貨太久，讓長期支持坦杜雪莉桶威士忌的愛好者等候。」

陸海洋行遭逢意外重挫，但仍保持正面積極的態度，面對它，處理它。「感謝合作夥伴及協力廠商大力支持及伸出援手，以最快的生產速度供應台灣市場。」陸海洋行總經理洪耕書表示：「陸海洋行擁有多年經驗及專業酒類知識，還有健全的通路及忠誠的客戶，品牌建立市場口碑，加上一流的同仁團隊，有信心有勇氣，繼續努力，再創高峰。」