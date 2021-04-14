全台限量30瓶！ INTENSITY魁列奇14年單桶本月抵台

蘇格蘭獨立裝瓶商道格拉斯．蘭恩（Douglas Laing＆Co），去年六月推出限量藏家之選「唯靈系列（Spiritualist Series）」。該系列共推出三個品項，最終章「濃烈（INTENSITY）」，是以雪莉桶陳年的「魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌」預計本月抵台，全台僅限量30瓶。

唯靈系列是道格拉斯．蘭恩旗下備受好評的陳年特選（Old Particular）單桶蘇格蘭威士忌系列的延伸限量款，該系列三部曲由「平衡（Balance）」揭開序幕，是一款14年的艾雷島單一麥芽威士忌。

之後推出來自卡麥隆橋（Cameronbridge）28年高酒齡單一穀物的單桶選酒，象徵「和諧（HARMONY）」。最後由象徵「濃烈」的魁列奇 14年單桶單一麥芽威士忌作收，為全系列畫下完美句點。

該系列的推出，是受到全球「正念」運動的啟發，該家族企業表示，「唯靈系列」是為那些積極在忙碌的日常生活中，願意投資一些時間尋求內心寧靜的人們而設計的。這個概念挹注到該款單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌的外包裝上，色調以迷人的湛藍呈現，搭配為了呼應系列主軸設計的圖騰將酒款的意境傳遞給粉絲。