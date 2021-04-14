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全台限量30瓶！ INTENSITY魁列奇14年單桶本月抵台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
INTENSITY魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌，建議零售價2,750元。 圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
INTENSITY魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌，建議零售價2,750元。 圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭獨立裝瓶商道格拉斯．蘭恩（Douglas Laing＆Co），去年六月推出限量藏家之選「唯靈系列（Spiritualist Series）」。該系列共推出三個品項，最終章「濃烈（INTENSITY）」，是以雪莉桶陳年的「魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌」預計本月抵台，全台僅限量30瓶。

唯靈系列是道格拉斯．蘭恩旗下備受好評的陳年特選（Old Particular）單桶蘇格蘭威士忌系列的延伸限量款，該系列三部曲由「平衡（Balance）」揭開序幕，是一款14年的艾雷島單一麥芽威士忌。

之後推出來自卡麥隆橋（Cameronbridge）28年高酒齡單一穀物的單桶選酒，象徵「和諧（HARMONY）」。最後由象徵「濃烈」的魁列奇 14年單桶單一麥芽威士忌作收，為全系列畫下完美句點。

該系列的推出，是受到全球「正念」運動的啟發，該家族企業表示，「唯靈系列」是為那些積極在忙碌的日常生活中，願意投資一些時間尋求內心寧靜的人們而設計的。這個概念挹注到該款單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌的外包裝上，色調以迷人的湛藍呈現，搭配為了呼應系列主軸設計的圖騰將酒款的意境傳遞給粉絲。

家族企業威士忌總監Cara Laing表示：「現在，我們比以往都更加需要有意識的、刻意的抽出片刻的時間來維持內心的寧靜，花時間休息和恢復精力。這次推出的Spiritualist系列，期望讓我們擺脫混亂焦慮的日常生活，調和日常陰陽。」

INTENSITY魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌，以單桶雪莉桶熟成，酒精濃度52%。 圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
INTENSITY魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌，以單桶雪莉桶熟成，酒精濃度52%。 圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
INTENSITY魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌，飽含豐富的巧克力滋味。 圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
INTENSITY魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌，飽含豐富的巧克力滋味。 圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
INTENSITY魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌，全球限量309瓶，台灣限量30瓶。 圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
INTENSITY魁列奇14年單桶單一麥芽威士忌，全球限量309瓶，台灣限量30瓶。 圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 卡麥隆

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