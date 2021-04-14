momo購物網母親節蛋糕預購開跑！30大品牌蛋糕6折起

距離母親節只剩下不到一個月的時間，momo購物網近一周母親節蛋糕相關關鍵字熱搜破萬次，即日起集結經典老字號亞尼克、Haagen-Dazs哈根達斯以及新進生力軍唐緹、滋本家等30大糕點品牌，祭出約700款蛋糕預購6折起優惠，並積極網羅話題蛋糕，新品數年增約3成，包含新進名店「Tartine唐緹」珍愛媽咪覆盆子巧克力蛋糕、巧克力大廠「巧克力雲莊」跨界嘗試的焦香巴斯克乳酪蛋糕等。

今年momo購物網網羅多款有別以往海綿糕體的「派塔蛋糕」，像是內含Q滑雞蛋布丁及牛奶布丁雙餡的「艾波索」法式香草布丁塔、「黑手甜點」招牌手工塔皮製成的香草檸檬塔等。不同於鮮奶油口感的「起司蛋糕」也別有一番風味，如「亞尼克」半熟內芯入口即化的巴斯克生起司蛋糕、巧克力大廠「巧克力雲莊」跨界嘗試的焦香巴斯克乳酪蛋糕，皆洋溢著濃郁焦糖香氣。

momo購物網根據歷年銷售經驗分享，易切割、好分食的經典「圓形蛋糕」節慶感十足，口味、花色豐富多元，是闔家團聚慶祝的首選，推薦商品包括熱銷名店「亞尼克」推出的德國黑森林8吋蛋糕，大人小孩都愛的黑森林口味散發濃濃巧克力香，加上獨特的酒釀碎櫻桃奶油甜而不膩；今年新引進的人氣名店「Tartine唐緹」珍愛媽咪，內餡搭配覆盆子與巧克力酸甜滋味，設計上點綴巧克力蝴蝶與鮮奶油花朵。

隨著5月天氣漸暖，清新爽口的「冰淇淋蛋糕」同樣擁有高人氣，Haagen-Dazs哈根達斯蛋糕母親節檔期預購已熱銷突破400個，其中人氣商品「Haagen-Dazs」心動時刻搭配巧克力的濃厚及覆盆子雪酪的酸甜，展現對媽媽濃烈的感謝；「Haagen-Dazs」花開幸福一次享有草莓、玫瑰荔枝覆盆子、經典夏威夷果仁、香草等多種口味，帶給媽媽滿滿幸福感。另外還有今年新引進的台中名店「FAYA 法雅」跳躍玄米抹茶冰淇淋蛋糕，抹茶香氣搭配經典牛奶義式冰淇淋，展現完美平衡味蕾。