宋慧喬自帶仙氣穿FENDI高訂限量系列 米倉涼子帥氣爆發

FENDI的女裝創意總監Kim Jones在上任後的首場高級訂製服大秀備受關注，日前品牌也將高訂服裝轉變為時裝版本，延伸推出限量系列，由品牌日、韓、大陸大使米倉涼子、宋慧喬、趙薇以及名人先行演繹，詮釋高雅簡約的都會穿搭。

以Kim Jones加入FENDI後發表的首個2021春夏高級訂製服系列為本，擷取當中的設計符碼與主題，限量版服裝表現了雌雄難分的柔美、陽剛，與精美浪漫的圖案。在春夏高訂中，Kim Jones以英國布魯姆斯伯里派文人團體以及維吉尼亞吳爾芙的小說「奧蘭多」為靈感，探索1920時期自由解放的英倫情懷、羅馬歷史，透過卡迪（cady）縐綢布料、羊毛絲綢、棉質襯衫，以及垂墜的綢緞洋裝與禮服，在單一顏色的運用中表現俐落女裝的輪廓。