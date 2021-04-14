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宋慧喬自帶仙氣穿FENDI高訂限量系列 米倉涼子帥氣爆發
FENDI的女裝創意總監Kim Jones在上任後的首場高級訂製服大秀備受關注，日前品牌也將高訂服裝轉變為時裝版本，延伸推出限量系列，由品牌日、韓、大陸大使米倉涼子、宋慧喬、趙薇以及名人先行演繹，詮釋高雅簡約的都會穿搭。
以Kim Jones加入FENDI後發表的首個2021春夏高級訂製服系列為本，擷取當中的設計符碼與主題，限量版服裝表現了雌雄難分的柔美、陽剛，與精美浪漫的圖案。在春夏高訂中，Kim Jones以英國布魯姆斯伯里派文人團體以及維吉尼亞吳爾芙的小說「奧蘭多」為靈感，探索1920時期自由解放的英倫情懷、羅馬歷史，透過卡迪（cady）縐綢布料、羊毛絲綢、棉質襯衫，以及垂墜的綢緞洋裝與禮服，在單一顏色的運用中表現俐落女裝的輪廓。
芭蕾舞鞋、長靴裝飾了Karligraphy字樣的串珠，全新的巴洛克式珍珠首飾，則是將珍珠凝固在樹脂當中並飾有水鑽，更顯奢華；經典Baguette、Peekaboo手袋同步推出裝飾珍珠的限量款，或是以取材自布魯姆斯伯里派的聚會所的印花圖案作為精緻細節，宋慧喬身穿全白裙裝，展現空靈仙氣，米倉涼子則以特殊剪裁的襯衫表現都會女子的優雅俐落，凱特摩絲的女兒Lila Moss、超模Winnie Harlow和趙薇都以黑色系的簡練穿搭，表現限量系列的精緻。
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