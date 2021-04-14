7-11、星宇航空、胡同燒肉攜手！超商就能吃精品飛機餐

7-ELEVEN繼年初與星宇航空獨家推出多款異國風味商品之後，4月21日起將展開第二波全新合作，攜手「胡同燒肉」首度三方跨界共同開發，限量推出免上機就能吃到的精品等級飛機餐，讓許久未搭機的消費者用味覺偽出國。

疫情期間許多人想念搭機旅遊時光，7-ELEVEN今年與星宇航空首波合作開發航點限定商品大獲好評，因此再度與星宇航空及其飛機餐指定品牌、入選《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南前500大優質餐廳的「胡同燒肉」合作，共同開發全新限量鮮食商品「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」，為國內便利商店首創以飛機餐概念打造的可微波加熱鮮食。

「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」的獨門秘製醬汁選用多種蔬果熬煮，燒肉則以備長炭燒烤，保留食材的原汁原味、呈現濃郁炭燒風味，售價99元，4月21日起OPEN POINT會員可於App使用79元購入，數量有限售完為止。