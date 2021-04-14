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7-11、星宇航空、胡同燒肉攜手！超商就能吃精品飛機餐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」，售價99元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」，售價99元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN繼年初與星宇航空獨家推出多款異國風味商品之後，4月21日起將展開第二波全新合作，攜手「胡同燒肉」首度三方跨界共同開發，限量推出免上機就能吃到的精品等級飛機餐，讓許久未搭機的消費者用味覺偽出國。

疫情期間許多人想念搭機旅遊時光，7-ELEVEN今年與星宇航空首波合作開發航點限定商品大獲好評，因此再度與星宇航空及其飛機餐指定品牌、入選《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南前500大優質餐廳的「胡同燒肉」合作，共同開發全新限量鮮食商品「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」，為國內便利商店首創以飛機餐概念打造的可微波加熱鮮食。

「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」的獨門秘製醬汁選用多種蔬果熬煮，燒肉則以備長炭燒烤，保留食材的原汁原味、呈現濃郁炭燒風味，售價99元，4月21日起OPEN POINT會員可於App使用79元購入，數量有限售完為止。

7-ELEVEN今年2月份與星宇航空合作推出限量聯名商品，並且於預購誌推出星宇小舖精選商品，食飲部分則以日本沖繩特產為主題的兩款沖繩系手工甜點，預購兩天就熱銷超過3.6萬份，「沖繩雪鹽焦糖重乳酪」更在開賣第2天就銷售一空。看好進入夏天飲料旺季，7-ELEVEN同步推薦目前已熱賣超過60萬罐的泰式奶茶，售價38元。

因應許多人想念搭機旅遊時光，7-ELEVEN與星宇航空及其飛機餐指定品牌「胡同燒肉」合作，共同開發全新限量鮮食商品「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」，為國內便利商店首創以飛機餐概念打造的可微波加熱鮮食。圖／7-ELEVEN提供
因應許多人想念搭機旅遊時光，7-ELEVEN與星宇航空及其飛機餐指定品牌「胡同燒肉」合作，共同開發全新限量鮮食商品「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」，為國內便利商店首創以飛機餐概念打造的可微波加熱鮮食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN、星宇航空、胡同燒肉首度三方跨界合作共同開發，4月21日起端出免上機就近能吃到的精品等級飛機餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN、星宇航空、胡同燒肉首度三方跨界合作共同開發，4月21日起端出免上機就近能吃到的精品等級飛機餐。圖／7-ELEVEN提供
泰式奶茶，售價38元。圖／7-ELEVEN提供
泰式奶茶，售價38元。圖／7-ELEVEN提供
「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」，售價99元，4月21日起OPEN POINT會員可於App使用79元購入，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「星宇航空 X 胡同－秘製燒肉飯」，售價99元，4月21日起OPEN POINT會員可於App使用79元購入，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN、星宇航空、胡同燒肉首度三方跨界合作共同開發，4月21日起端出免上機就近能吃到的精品等級飛機餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN、星宇航空、胡同燒肉首度三方跨界合作共同開發，4月21日起端出免上機就近能吃到的精品等級飛機餐。圖／7-ELEVEN提供

沖繩 甜點

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7-ELEVEN X星宇航空X胡同燒肉 推「精品等級飛機餐」

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