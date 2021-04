噶瑪蘭三度榮獲世界威士忌行業大賞 最佳風雲人氣酒廠

威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》日前揭曉2021年「威士忌行業大賞 (Icons of Whisky Awards)」獲獎名單,噶瑪蘭威士忌酒廠第三度(2011、2013、2021)榮膺「最佳風雲人氣酒廠(Visitor Attraction of the Year)」大獎。噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑(Kaitlyn Tsai),更獲頒「世界威士忌年度品牌大使(World Whisky Brand Ambassador of the Year)」肯定。

此外,同樣由《Whisky Magazine》所舉辦的「世界威士忌競賽(World Whiskies Awards)」中,噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒,榮獲「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌(Best Taiwanese Single Cask Single Malt Whisky)」,噶瑪蘭堡典威士忌則榮獲「台灣最佳單一麥芽威士忌(Best Taiwanese Single Malt Whisky)」。

「威士忌行業大賞」、「世界威士忌競賽」皆由威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》所舉辦,旨在表彰於全球威士忌行業中,具有傑出貢獻的人士、成就與優質威士忌。

「最佳風雲人氣酒廠」肯定了噶瑪蘭威士忌酒廠不 斷創新與努力的成果,2020 年噶瑪蘭威士忌酒廠內的酒堡二樓重新改裝為「噶瑪蘭花園廳(KAVALAN GARDEN HALL)」,迷人寶島調酒吧點綴綠意的設計,呼應了酒廠的自然環境;融合威士忌品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間,一次滿足自己當調酒師、品飲多種噶瑪蘭威士忌酒款,以及嘗鮮獨創調酒的多重享受。