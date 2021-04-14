噶瑪蘭三度榮獲世界威士忌行業大賞 最佳風雲人氣酒廠
威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》日前揭曉2021年「威士忌行業大賞 （Icons of Whisky Awards）」獲獎名單，噶瑪蘭威士忌酒廠第三度（2011、2013、2021）榮膺「最佳風雲人氣酒廠（Visitor Attraction of the Year）」大獎。噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑（Kaitlyn Tsai），更獲頒「世界威士忌年度品牌大使（World Whisky Brand Ambassador of the Year）」肯定。
此外，同樣由《Whisky Magazine》所舉辦的「世界威士忌競賽（World Whiskies Awards）」中，噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒，榮獲「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌（Best Taiwanese Single Cask Single Malt Whisky）」，噶瑪蘭堡典威士忌則榮獲「台灣最佳單一麥芽威士忌（Best Taiwanese Single Malt Whisky）」。
「威士忌行業大賞」、「世界威士忌競賽」皆由威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》所舉辦，旨在表彰於全球威士忌行業中，具有傑出貢獻的人士、成就與優質威士忌。
「最佳風雲人氣酒廠」肯定了噶瑪蘭威士忌酒廠不 斷創新與努力的成果，2020 年噶瑪蘭威士忌酒廠內的酒堡二樓重新改裝為「噶瑪蘭花園廳（KAVALAN GARDEN HALL）」，迷人寶島調酒吧點綴綠意的設計，呼應了酒廠的自然環境；融合威士忌品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間，一次滿足自己當調酒師、品飲多種噶瑪蘭威士忌酒款，以及嘗鮮獨創調酒的多重享受。
「世界威士忌年度品牌大使」則給予噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑高度肯定。在世界受到疫情嚴重影響時，蔡欣嬑透過線上分享成功打破地域限制，將噶瑪蘭的品牌故事持續分享到世界各地，她在每一場品牌推廣與品酩講座中，完美詮釋了宜蘭美麗獨特的自然環境氣候，以及噶瑪蘭如何釀造出豐富、深度而柔和、聞名世界的單一麥芽威士忌，蔡欣嬑不僅僅是在推廣品牌，更深深表露出她對臺灣威士忌的熱情、對這片土地的情感，深受評審讚揚。
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