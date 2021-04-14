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噶瑪蘭三度榮獲世界威士忌行業大賞 最佳風雲人氣酒廠

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭堡典威士忌分別榮獲2021年WWA類別冠軍。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭堡典威士忌分別榮獲2021年WWA類別冠軍。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》日前揭曉2021年「威士忌行業大賞 （Icons of Whisky Awards）」獲獎名單，噶瑪蘭威士忌酒廠第三度（2011、2013、2021）榮膺「最佳風雲人氣酒廠（Visitor Attraction of the Year）」大獎。噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑（Kaitlyn Tsai），更獲頒「世界威士忌年度品牌大使（World Whisky Brand Ambassador of the Year）」肯定。

此外，同樣由《Whisky Magazine》所舉辦的「世界威士忌競賽（World Whiskies Awards）」中，噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒，榮獲「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌（Best Taiwanese Single Cask Single Malt Whisky）」，噶瑪蘭堡典威士忌則榮獲「台灣最佳單一麥芽威士忌（Best Taiwanese Single Malt Whisky）」。

「威士忌行業大賞」、「世界威士忌競賽」皆由威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》所舉辦，旨在表彰於全球威士忌行業中，具有傑出貢獻的人士、成就與優質威士忌。

「最佳風雲人氣酒廠」肯定了噶瑪蘭威士忌酒廠不 斷創新與努力的成果，2020 年噶瑪蘭威士忌酒廠內的酒堡二樓重新改裝為「噶瑪蘭花園廳（KAVALAN GARDEN HALL）」，迷人寶島調酒吧點綴綠意的設計，呼應了酒廠的自然環境；融合威士忌品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間，一次滿足自己當調酒師、品飲多種噶瑪蘭威士忌酒款，以及嘗鮮獨創調酒的多重享受。

「世界威士忌年度品牌大使」則給予噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑高度肯定。在世界受到疫情嚴重影響時，蔡欣嬑透過線上分享成功打破地域限制，將噶瑪蘭的品牌故事持續分享到世界各地，她在每一場品牌推廣與品酩講座中，完美詮釋了宜蘭美麗獨特的自然環境氣候，以及噶瑪蘭如何釀造出豐富、深度而柔和、聞名世界的單一麥芽威士忌，蔡欣嬑不僅僅是在推廣品牌，更深深表露出她對臺灣威士忌的熱情、對這片土地的情感，深受評審讚揚。

噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑首次角逐，即獲頒「世界威士忌年度品牌大使 （World Whisky Brand Ambassador of the Year）」的極高肯定。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑首次角逐，即獲頒「世界威士忌年度品牌大使 （World Whisky Brand Ambassador of the Year）」的極高肯定。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭威士忌酒廠第三度榮獲《Whisky Magazine》所頒布的「最佳風雲人氣酒廠（Visitor Attraction of the Year）」大獎。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭威士忌酒廠第三度榮獲《Whisky Magazine》所頒布的「最佳風雲人氣酒廠（Visitor Attraction of the Year）」大獎。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 品牌 疫情

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