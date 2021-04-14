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LINE FRIENDS全員出動 手機殼變身洗衣機造型還可抗菌

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE FRIENDS與CASETiFY聯名推出電子配件商品，將於4月26日於CASETiFY官網正式發售。圖／CASETiFY提供
LINE FRIENDS與CASETiFY聯名推出電子配件商品，將於4月26日於CASETiFY官網正式發售。圖／CASETiFY提供

萌系IP無敵，想要讓手機一拿出來就輕鬆抓住眾人目光，趁著春夏換季幫手機配件換上新裝正是時候。CASETiFY宣布首次與LINE FRIENDS合作，推出多款以超人氣的熊大、兔兔、莎莉、熊美等BROWN & FRIENDS角色為主題的個人化電子配件，4月26日於官網正式開賣。

LINE FRIENDS × CASETiFY聯名系列包括品牌最熱銷的防摔手機殼及鏡面手機殼，此次更推出全新液體泡泡手機殼，仿效洗衣機滾筒設計，讓BROWN & FRIENDS經典角色的造型膠片在透明夾層中自由飄浮。另外，消費者也可選擇「BROWN & SALLY CLEAN TIME個人化手機殼」，提供全新泡泡風格字體及Monogram字母印花，專為喜愛客製化手機殼的粉絲設計。聯名商品除了手機殼外，同步推出AirPods保護殼、Macbook保護殼、無線充電器、Apple Watch表帶、iPad保護殼、手機支架，皮革卡套、單肩包及紫外線手機消毒器等一系列配件。

更特別的是，這次CASETiFY除了以「清潔」為設計主題，更將專利抗菌技術引入各種單品中。iPhone 12系列的防摔手機殼配備獨家DEFENSiFY抗菌塗層，可有效防止99%細菌在手機殼上滋生。此系列消毒產品包括廣受歡迎的紫外線手機消毒器，售價為美金120元。凡購買任何CASETiFY產品，還附贈消毒濕紙巾，為裝置帶來更完整防護。

同樣以強大防護性、多樣化設計受到消費喜愛的RhinoShield犀牛盾，近期也宣布再推出經典的米奇系列產品，橫跨經典、復古、繽紛活潑到低調中性等風格，加上2021年迪士尼精選的經典黑標系列（Disney Black Label），成功融合了大人味的成熟感和卡通圖款的童趣感，激盪出的新鮮火花。全系列品項包含Mod NX邊框背蓋兩用手機殼、SolidSuit防摔背蓋手機殼、AirPods Case等防護配件，4大系列共20款手機殼設計，絕對讓人再陷入選擇障礙。

LINE FRIENDS × CASETiFY聯名系列推出全新「液體泡泡手機殼」及「泡泡風格字體」。圖／CASETiFY提供
LINE FRIENDS × CASETiFY聯名系列推出全新「液體泡泡手機殼」及「泡泡風格字體」。圖／CASETiFY提供
由迪士尼官方正式授權、犀牛盾設計，推出一系列經典米奇產品。圖／RhinoShield犀牛盾提供
由迪士尼官方正式授權、犀牛盾設計，推出一系列經典米奇產品。圖／RhinoShield犀牛盾提供
LINE FRIENDS × CASETiFY系列以「清潔」為設計主題，將專利抗菌技術引入各種單品中。圖／CASETiFY提供
LINE FRIENDS × CASETiFY系列以「清潔」為設計主題，將專利抗菌技術引入各種單品中。圖／CASETiFY提供
CASETiFY以日常清潔用品如清潔噴劑、洗衣精及肥皂泡泡等為設計靈感，推出超萌電子配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY以日常清潔用品如清潔噴劑、洗衣精及肥皂泡泡等為設計靈感，推出超萌電子配件。圖／CASETiFY提供

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