LINE FRIENDS全員出動 手機殼變身洗衣機造型還可抗菌

萌系IP無敵，想要讓手機一拿出來就輕鬆抓住眾人目光，趁著春夏換季幫手機配件換上新裝正是時候。CASETiFY宣布首次與LINE FRIENDS合作，推出多款以超人氣的熊大、兔兔、莎莉、熊美等BROWN & FRIENDS角色為主題的個人化電子配件，4月26日於官網正式開賣。

LINE FRIENDS × CASETiFY聯名系列包括品牌最熱銷的防摔手機殼及鏡面手機殼，此次更推出全新液體泡泡手機殼，仿效洗衣機滾筒設計，讓BROWN & FRIENDS經典角色的造型膠片在透明夾層中自由飄浮。另外，消費者也可選擇「BROWN & SALLY CLEAN TIME個人化手機殼」，提供全新泡泡風格字體及Monogram字母印花，專為喜愛客製化手機殼的粉絲設計。聯名商品除了手機殼外，同步推出AirPods保護殼、Macbook保護殼、無線充電器、Apple Watch表帶、iPad保護殼、手機支架，皮革卡套、單肩包及紫外線手機消毒器等一系列配件。

更特別的是，這次CASETiFY除了以「清潔」為設計主題，更將專利抗菌技術引入各種單品中。iPhone 12系列的防摔手機殼配備獨家DEFENSiFY抗菌塗層，可有效防止99%細菌在手機殼上滋生。此系列消毒產品包括廣受歡迎的紫外線手機消毒器，售價為美金120元。凡購買任何CASETiFY產品，還附贈消毒濕紙巾，為裝置帶來更完整防護。