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NEIGHBORHOOD不務正業！跨界改行當「綠手指」要你植栽時也夠潮

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日本潮牌NEIGHBORHOOD看好植栽市場，融入招牌元素打造了一系列的花盆、園藝工具以及刀具。圖／INVISIBLE提供
日本潮牌NEIGHBORHOOD看好植栽市場，融入招牌元素打造了一系列的花盆、園藝工具以及刀具。圖／INVISIBLE提供

多肉植物因為形狀各異，但視覺上具有療癒感，受到忙碌的現代人所喜愛。所以日本潮牌NEIGHBORHOOD也看好這塊市場，融入招牌元素打造了一系列的花盆、園藝工具以及植栽刀具，要讓人在化身「綠手指」時，一樣有型有款。

日本潮流元老品牌NEIGHBORHOOD的負責人瀧澤伸介（Shinsuke Takizawa）除了熱愛龐克音樂、重機文化之外，讓人意外的是他還是植物盆栽的發燒友。以收藏珍稀物種而為人所熟知，其收藏累積數量之多，甚至在品牌總部天台設置專門溫室養護。瀧澤伸介更於2017年成立支線品牌SPECIMEN RESEARCH LABORATORY（SRL）推出園藝工具和限定盆器等周邊產品，大力推動種植文化。而台灣的潮店INVINCIBLE也有感於近年植栽的流行，因此在今年引進SRL系列產品，其中也包括了與INVISIBLE INK合作的超搶手植木鉢，讓喜愛植栽的潮流迷也引頸期盼。INVINCIBLE表示，這系列預計在4月17日上市，將提供28款的各項工具與擺件。

NEIGHBORHOOD SRL系列推出不同尺寸的花盆。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD SRL系列推出不同尺寸的花盆。圖／INVISIBLE提供

不務正業的還有織本主義（WEAVISM），因應後疫情時代，品牌認為勤洗手跟戴口罩一樣重要，然而酒精噴手雖然能殺菌但會導致皮膚乾澀，因此WEAVISM邀來榮獲多項國際大獎的台灣皂匠人PEISHU開發出「織本抗菌保險皂」。標榜以獨家「蜜植萃」專利技術製作，用天然蜂蜜酵素達到抗菌效果，並鎖入高濃度的胜肽、膠原蛋白等加強滋潤保濕。洗臉洗手溫和不乾澀，連乾性肌膚敏感肌膚都適用。而外觀包裝則延續了品牌一貫的惡趣味，每顆肥皂獨立鋁箔包裝，撕開後即刻享有最親 「蜜」的接觸。

織本抗菌保險皂5入380元。圖／WEAVISM提供
織本抗菌保險皂5入380元。圖／WEAVISM提供

NEIGHBORHOOD與INVISIBLE INK合作的植木鉢4,880元。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD與INVISIBLE INK合作的植木鉢4,880元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列園藝手套1,680元。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD SRL系列園藝手套1,680元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽擺件3,280元。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD SRL系列植栽擺件3,280元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列灑水器1,880元。
NEIGHBORHOOD SRL系列灑水器1,880元。

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽工具880元。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD SRL系列植栽工具880元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽刀具1,380元。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD SRL系列植栽刀具1,380元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列工具盤1,380元。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD SRL系列工具盤1,380元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽工具980元。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD SRL系列植栽工具980元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽擺件3,280元。圖／INVISIBLE提供
NEIGHBORHOOD SRL系列植栽擺件3,280元。圖／INVISIBLE提供

品牌 日本 發燒

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