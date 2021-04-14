NEIGHBORHOOD不務正業！跨界改行當「綠手指」要你植栽時也夠潮

多肉植物因為形狀各異，但視覺上具有療癒感，受到忙碌的現代人所喜愛。所以日本潮牌NEIGHBORHOOD也看好這塊市場，融入招牌元素打造了一系列的花盆、園藝工具以及植栽刀具，要讓人在化身「綠手指」時，一樣有型有款。

日本潮流元老品牌NEIGHBORHOOD的負責人瀧澤伸介（Shinsuke Takizawa）除了熱愛龐克音樂、重機文化之外，讓人意外的是他還是植物盆栽的發燒友。以收藏珍稀物種而為人所熟知，其收藏累積數量之多，甚至在品牌總部天台設置專門溫室養護。瀧澤伸介更於2017年成立支線品牌SPECIMEN RESEARCH LABORATORY（SRL）推出園藝工具和限定盆器等周邊產品，大力推動種植文化。而台灣的潮店INVINCIBLE也有感於近年植栽的流行，因此在今年引進SRL系列產品，其中也包括了與INVISIBLE INK合作的超搶手植木鉢，讓喜愛植栽的潮流迷也引頸期盼。INVINCIBLE表示，這系列預計在4月17日上市，將提供28款的各項工具與擺件。

NEIGHBORHOOD SRL系列推出不同尺寸的花盆。圖／INVISIBLE提供

不務正業的還有織本主義（WEAVISM），因應後疫情時代，品牌認為勤洗手跟戴口罩一樣重要，然而酒精噴手雖然能殺菌但會導致皮膚乾澀，因此WEAVISM邀來榮獲多項國際大獎的台灣皂匠人PEISHU開發出「織本抗菌保險皂」。標榜以獨家「蜜植萃」專利技術製作，用天然蜂蜜酵素達到抗菌效果，並鎖入高濃度的胜肽、膠原蛋白等加強滋潤保濕。洗臉洗手溫和不乾澀，連乾性肌膚敏感肌膚都適用。而外觀包裝則延續了品牌一貫的惡趣味，每顆肥皂獨立鋁箔包裝，撕開後即刻享有最親 「蜜」的接觸。

織本抗菌保險皂5入380元。圖／WEAVISM提供

NEIGHBORHOOD與INVISIBLE INK合作的植木鉢4,880元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列園藝手套1,680元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽擺件3,280元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列灑水器1,880元。

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽工具880元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽刀具1,380元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列工具盤1,380元。圖／INVISIBLE提供

NEIGHBORHOOD SRL系列植栽工具980元。圖／INVISIBLE提供