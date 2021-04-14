超模加好友？IWC新品牌大使曾獲BoF 500認證原來是她！

2021年鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）表展期間，各家品牌無不發表最新創意成果，參展品牌之一的萬國表（IWC）則於近日發表，邀請中國超模呂燕、女裝品牌Comme Moi負責人成為品牌大使。

呂燕表示非常榮幸能與IWC萬國表展開合作，並表示自創品牌Comme Moi與IWC同樣對可持續發展領域相當關心，「我們為當代女性打造 純粹而簡約的服飾，賦予她們力量，使女性可以在生活的多面性中舒適展現自我態度。」而IWC同樣為女性打造充滿個性優雅時計，她個人也相當喜愛。身為中國第一波超模，呂燕不僅在伸展台上展現亮麗態度，於2013年創立女裝品牌Comme Moi，目前在中國擁有15間直營店舖，並在2016年成為時裝商業評論（Business of Fashion、以下簡稱BoF）的500位全世界擁有重要影響力的時尚人士。