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不喜歡被問倒 人頭馬君度台灣區品牌大使和之安

聯合報 / 記者高婉珮／專題即時報導
人頭馬君度台灣區品牌大使和之安，喜歡觀察、樂於與人分享，對品牌大使的日常樂在其中。記者／沈昱嘉攝影。
人頭馬君度台灣區品牌大使和之安，喜歡觀察、樂於與人分享，對品牌大使的日常樂在其中。記者／沈昱嘉攝影。

和之安身高190公分，但他沒去當籃球員，也沒去從事模特兒工作；一直到退伍都不菸不酒的他，反而進了免稅店的菸酒部門，5年後又轉任品牌大使至今。這一切是怎麼開始的呢？和之安說：「可能起始於我『不喜歡被客人問倒』的個性。」

烈酒品牌大使詮釋品牌的方式各有路數，但人頭馬君度台灣區品牌大使和之安是其中挺特別的一位。他總是在品酒會上說：「如果我今天講的東西，大家等一下上網都可以Google得到的話，那就不太需要我這個人存在了。」

之所以不想介紹酒款時總是從品牌、風味講起，也不想一昧覆述可以透過Google就能找得到的資料，並不是因爲和之安記性不夠好或不夠用功；相反地，在他自海軍陸戰隊退伍、進入免稅店擔任內部培訓講師的那幾年裡，他幾乎讀遍了他所能找到的烈酒資料與書籍，更每天勤作所有烈酒品牌的品飲筆記。

「在那幾年裡，我的日常大概是這樣的。免稅店下午1、2點上班，我早上起床9點先看一下股市開盤，然後我就會把酒杯拿出來，可能3杯到5杯，接著就倒各種不同的酒。」和之安說：「因為早上的時候，嗅覺跟味蕾相對是比較乾淨一點，我會利用這段期間，大約1至2個小時的時間，去作品飲筆記、把每一個酒廠都喝過一次。」

和之安說，他這個方法非常「土法煉鋼」，當時他沒有任何的老師、也沒有任何人可以問，強烈的求知欲純粹來自於他金牛座下的「不喜歡被客人問倒」的個性。「不喜歡被問倒，會讓你想要看更多的書，會讓你更想要融會貫通，去解答客人的問題。」

對和之安來說，了解一個品牌的歷史、掌握一支酒的風味，只是「基礎工程」，在此之上，「我喜歡觀察人，過去在免稅店工作的經驗，也讓我接觸到從金字塔頂端到底層的人，所以我會用換位思考的方式，去揣摩消費者來到這一場品酒會想要聽到的是什麼？然後用我的詮釋去打動人。」

許多初入門的消費者分不清楚，威士忌跟干邑有什麼不同？「如果你去Google，可能會有一萬種說法可以解答你。」但和之安的詮釋是：「威士忌像3C產品，不斷推陳出新，可能每個月都有新產品，或許每隔一、兩季就有一個新酒廠出現；但干邑卻像是藝術品，法國人一找到一個他認為最好的方式，他就不會更動，這是法國人對美感的堅持。」

和之安說：「做品牌大使這個工作，最困難的部分，不是把一個品牌給介紹好，因為這個部分很多人都做得到；而是在溝通品牌的過程中，要有自己的風格跟詮釋，並且透過這樣的風格跟詮釋去成功說服人，對我而言，這才是最大的挑戰跟成就感。」

1家酒廠，3種風格：

忠於原味：布萊迪經典萊迪無泥煤

許多人看到這樣的瓶身顏色，會說這是「Tiffany藍」，不過對於位於艾雷島的布萊迪（Bruichladdich）酒廠來說，這款經典萊迪（The Classic Laddie）瓶身所呈現的，是酒廠門前大西洋的顏色。和之安說：「布萊迪繽紛顏色的酒瓶，是我在家裡會拿來當作裝飾品的。」

「萊迪（Laddie）」在蘇格蘭蓋爾語中，是「少年」的意思。以經典萊迪作為布萊迪酒廠的經典酒款，也代表布萊迪酒廠保有赤子之心，樂於擁抱獨特，不畏懼創新。

這款經典萊迪以100%蘇格蘭大麥製成，不添加泥煤煙燻味，緩慢蒸餾，存放在美國橡木桶中陳年，全程於Lochindaal海岸熟陳，氣味清新爽口，起先是大麥糖香與些許薄荷香，接著是一連串美好花果香伴隨大西洋微風的氣味，呈現布萊迪悠長芬芳的香氣與圓潤口感。

艾雷風土：波夏10年重泥煤

和之安在免稅店工作的時候，就非常喜歡布萊迪酒廠的波夏（Port Charlotte），「當年我從免稅店離職要轉任品牌大使的時候，同事就是送給我波夏當作禮物。我託人去免稅點買酒，也是買波夏。」

波夏10年酒精濃度50%，以40 PPM重泥煤燻製，帶著燒烤煙燻氣味，辛辣中卻又帶著麥芽的香甜，在品嚐時可感受到椰子、香草卡士達的香甜，還帶點煙燻牡蠣的海島風味。

「波夏的風味，就彷彿你直接把一把艾雷島的泥土，塞到嘴巴裡面。很像小時候燒土窯控地瓜，那種土味、又帶著煙燻味的味道。」和之安說：「很多人覺得所謂的『煙燻泥煤味』，就是正露丸、消毒藥水味，其實布萊迪酒廠表現的煙燻泥煤味，並不是這樣子的。因為人頭馬集團非常重視風土，所以波夏展現的，正是艾雷島土壤的氣息。」

泥煤怪獸：奧特摩10年2012年首發限量版

布萊迪酒廠發行的奧特摩（Octomore），是全世界泥煤最重的單一麥芽威士忌，標榜年輕酒液、超重泥煤、高酒精濃度，挑戰既定的單一純麥威士忌概念，希望讓世界看見威士忌新的可能性。

在艾雷島，泥煤含量30 PPM以上就可定義為「重泥煤」威士忌，但奧特摩系列的泥煤含量，卻從80.5 PPM起跳，甚至還有高達208 PPM的酒款。

這款奧特摩10年2012年首發限量版，酒精濃度50%，泥煤含量80.5 PPM，全球限量6000瓶。泥煤香氣直擊鼻腔，帶有煙燻巧克力、百里香和肉桂的香料氣息，雖泥煤氣息很重，但仍然保留水果的香甜口感並帶有煙草氣味。

「奧特摩的外表像是凶神惡煞，但是內心纖細如針，非常地細膩溫柔，」和之安說：「是反差感非常大的一款酒。」

風格大使 和之安

現任：人頭馬君度台灣區品牌大使

經歷：

2010～2015：采盟免稅店內部培訓講師

2015～2019：台灣保樂力加品牌大使

場地協力／Le Fumoir 威士忌雪茄館（02-2738-2786）

和之安在艾雷島上親手開採泥煤。圖／和之安提供。
和之安在艾雷島上親手開採泥煤。圖／和之安提供。
和之安（左）與布萊迪首席調酒師Adam Hannett在酒窖外留念。圖／和之安提供。
和之安（左）與布萊迪首席調酒師Adam Hannett在酒窖外留念。圖／和之安提供。
這款在2012年限量釋出的奧特摩10年，泥煤含量80.5 PPM，是奧特摩品牌中的溫柔版。記者／沈昱嘉攝影。
這款在2012年限量釋出的奧特摩10年，泥煤含量80.5 PPM，是奧特摩品牌中的溫柔版。記者／沈昱嘉攝影。
和之安是國內風格鮮明的品牌大使。記者／沈昱嘉攝影。
和之安是國內風格鮮明的品牌大使。記者／沈昱嘉攝影。
無泥煤的經典萊迪，瓶身呈現的是酒廠門前大西洋的顏色。記者／沈昱嘉攝影。
無泥煤的經典萊迪，瓶身呈現的是酒廠門前大西洋的顏色。記者／沈昱嘉攝影。
波夏10年重泥煤單一純麥威士忌，忠實反映艾雷島風土。記者／沈昱嘉攝影。
波夏10年重泥煤單一純麥威士忌，忠實反映艾雷島風土。記者／沈昱嘉攝影。
和之安（左）與人頭馬另一位品牌大使黃俊憲，在人頭馬莊園的葡萄園。圖／和之安提供。
和之安（左）與人頭馬另一位品牌大使黃俊憲，在人頭馬莊園的葡萄園。圖／和之安提供。

品牌 酒精

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