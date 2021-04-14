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連奶油也飄茶香！FLIPPER’S新推「黑糖珍珠奶茶鬆餅」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
FLIPPER’S新推出「黑糖珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅」，每套320元。圖／FLIPPER’S提供
FLIPPER’S新推出「黑糖珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅」，每套320元。圖／FLIPPER’S提供

來自日本的鬆餅店「FLIPPER’S」，今年以台灣國民飲料「珍珠奶茶」為出發點，新推出「黑糖珍珠奶茶」限定口味，讓甜食愛好者透過紅茶鮮奶油、軟糯珍珠、黑糖醬與鬆餅之間的結合，品嚐到台日交融的滋味。

自2016年創業至今的FLIPPER’S，目前在下北澤、自由之丘、吉祥寺等地均有分店，國內外已有18間門市，包括美國紐約蘇活區亦有門市。2018年，FLIPPER’S正式登台，店內主打「奇蹟的舒芙蕾鬆餅」，提供原味、水果、靜岡抹茶等等不同風味，並強調透過鬆軟綿密的舒芙蕾，為民眾帶來全新的品嚐體驗。目前共有誠品南西店、勤美誠品綠園道店等2間門市。

隨著珍珠奶茶在世界各地的發光發熱，也讓這款台灣代表性飲品，衍生出各式不同的變化。FLIPPER’S自4月15日新推出的「黑糖珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅」，使用了台茶18號結合北海道鮮奶油，調合出芬香的紅茶鮮奶油，並再搭配原味鮮奶油、黑糖珍珠，以及黑糖淋醬等元素，共同與鬆軟的舒芙蕾一起入口，享受茶香、珍珠、鬆餅交織的多重口感與層次風味，每套320元，限定於誠品南西店販售。

珍珠奶茶 誠品

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