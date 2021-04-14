小琉球海灘貨幣登陸本島 東港限定瓶蓋版也搶手

屏東小琉球推動以淨灘垃圾換取可與店家交換實體物件或折扣優惠的海灘貨幣邁入第5年，在島上吹起一股環保減塑風潮，並成為觀光客到小琉球獨特的旅遊經驗；縣府為將此成功模式帶進台灣本島，今天下午與發行的海湧工作室合作在東港大鵬灣舉辦首場淨灘活動，有上百人報名，首批「東港限定版」海灘貨幣以廢瓶蓋為本體，並加入小琉球代表性的海龜為主要圖樣。

小琉球近年成為新興旅遊熱點，暴量旅客卻為環境和生態帶來衝擊，搭配淨灘發行的限量版海灘貨幣，靈感來自日本衝浪客淨灘後用海廢玻璃磨鈍後回饋給淨灘民眾的海灘貨幣機制，在地海湧工作室5年前結合鵬管處淨灘活動做獎勵，並串起島上民宿、餐飲、遊憩等近百家觀光業者響應，不僅凝聚共識，也讓淨灘、減塑成為島上愛鄉、愛土的全民運動。

海灘貨幣由小琉球在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，1顆顆磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，色調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字，為得到精緻獨特、裝載濃濃海洋氛圍的海灘貨幣，誇海到小琉球淨灘人數年年增加，還有人呼朋引伴組團投入；為讓更多人加入減塑、環保，擴大海灘貨幣影響力，今年首度跨海到本島發行，縣府與海湧工作室合作，今天下午以前往小琉球必經的東港作為海灘貨幣登台首站，將海灘貨幣淨灘、兌換模式在東港重現。

東港海灘貨幣淨灘同樣以回收價值低的廢棄瓶蓋為本體，由林佩瑜繪製， 以小琉球最具代表性元素的海龜為主要圖樣，象徵著小琉球「減塑救海洋」精神，已經擴展到台灣本島，讓東港也帶動責任旅遊意識，東港地區已有近百店家加入海灘貨幣兌換站行列。

海湧工作室負責人郭芙說，每次活動限量發送50枚，希望持有人更珍惜這份「以行動愛地球」的獎勵，希望人人都能拿到， 但不少持有人認為它獨特、可愛、罕見，捨不得用而帶回家當收藏品，流通率低到只有一成，反而失去原意，鼓勵多消費使用。