慕夏早鳥優惠開跑 購票再抽雷諾瓦拼圖文化坊經典拼圖

「永恆慕夏-線條的魔術」特展，即將於6月12日於中正紀念堂開展，這次邀請台灣知名拼圖品牌「雷諾瓦拼圖文化坊」一同加入慕夏藝術季系列合作，凡於udn售票網購買特展早鳥優惠票，就有機會抽中慕夏經典作品「黃寶石」精美拼圖，喜愛慕夏的民眾，不僅能欣賞藝術，還可重拾手感溫度，親自拼出絕美慕夏，藉此收藏。

雷諾瓦拼圖文化坊邁入第31年，深耕海峽兩岸，擁有大量忠實坊友，這次挑選限量版「黃寶石」拼圖，回饋與喜愛慕夏特展的民眾。在一切講求快速的資訊時代，往往渴求靜心時刻，透過拼圖與畫家來一場心靈交流，經由手眼的合作去接觸每一拼片，細細地領略畫家創作的過程，同時拼圖也非常適合意氣相投的人共同參與的益智休閒選項。兩人以上一同拼圖透過合作看出彼此的細膩及耐心，進而拉近彼此的距離，共享完成的喜悅。

雷諾瓦拼圖文化坊「黃寶石」作品拼圖，質地精緻。圖／雷諾瓦拼圖文化坊提供