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慕夏早鳥優惠開跑 購票再抽雷諾瓦拼圖文化坊經典拼圖
「永恆慕夏-線條的魔術」特展，即將於6月12日於中正紀念堂開展，這次邀請台灣知名拼圖品牌「雷諾瓦拼圖文化坊」一同加入慕夏藝術季系列合作，凡於udn售票網購買特展早鳥優惠票，就有機會抽中慕夏經典作品「黃寶石」精美拼圖，喜愛慕夏的民眾，不僅能欣賞藝術，還可重拾手感溫度，親自拼出絕美慕夏，藉此收藏。
雷諾瓦拼圖文化坊邁入第31年，深耕海峽兩岸，擁有大量忠實坊友，這次挑選限量版「黃寶石」拼圖，回饋與喜愛慕夏特展的民眾。在一切講求快速的資訊時代，往往渴求靜心時刻，透過拼圖與畫家來一場心靈交流，經由手眼的合作去接觸每一拼片，細細地領略畫家創作的過程，同時拼圖也非常適合意氣相投的人共同參與的益智休閒選項。兩人以上一同拼圖透過合作看出彼此的細膩及耐心，進而拉近彼此的距離，共享完成的喜悅。
「永恆慕夏-線條的魔術」特展由慕夏基金會策劃、聯合數位文創主辦，引進高達200多件展件，及多幅慕夏真跡原作展出，帶領觀眾以嶄新的觀點重新認識慕夏，讓喜愛藝文朋友非常期待。目前展覽推出限時早鳥優惠，加入udn售票網會員即享250元優惠價格，還可以抽限量精美拼圖，活動只到4月26日，喜愛慕夏的民眾千萬不可錯過，更多活動及展覽訊息，請見udn售票網或展覽官網查詢。
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