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小S、孫芸芸搶登時尚封面 Tiffany珠寶搶戲搶出新高度

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany HardWear鏈結設計18K金手鍊，約26萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear鏈結設計18K金手鍊，約26萬8,000元。圖／Tiffany提供

小S徐熙媛出道多年，經常登上台灣時尚雜誌封面，而敢於嘗試不同造型的她也每每帶來驚喜。4月她再度登上時尚雜誌封面宣告再度回歸演藝圈，身穿色調繽紛奔放、充滿春季歡愉感的服裝，搭配美國珠寶品牌Tiffany & Co.的金質珠寶，展現時尚活力。此次小S混搭的Tiffany珠寶，以Tiffany HardWear系列為主角。該系列的設計從金屬鍊結出發，融合高級時尚與街頭潮流，大量運用金屬的珠寶洋溢品牌發源地紐約的冷冽工業風，整體的線條充滿實用性金屬製品的俐落簡約。

巧妙的是，台灣第一名媛孫芸芸也在本月登上另一本時尚雜誌封面，也配戴了Tiffany的金質珠寶，不過是以Tiffany的另一個當代系列Tiffany T1為主。這個以品牌英文名字開頭字母T為主角的設計，是品牌於2020年才上市的嶄新作品，出自Tiffany藝術總監Reed Krakoff之手，將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，營造出剛柔並濟、大膽而精緻的風格，傳遞個人力量和獨立自主的理念。

TIFFANY & CO. T1系列18K金戒指，約32,000元起元。圖／Tiffany提供
TIFFANY & CO. T1系列18K金戒指，約32,000元起元。圖／Tiffany提供
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，約60萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，約60萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，約60,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，約60,000元。圖／Tiffany提供
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
孫芸芸配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
孫芸芸配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S與孫芸芸均配戴Tiffany珠寶登上本月時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S與孫芸芸均配戴Tiffany珠寶登上本月時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
小S配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG
Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽戒指，13萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽戒指，13萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽手環，約106萬元；18K白金窄版鑲鑽手環，約33萬5,000元；Atlas X 18K玫瑰金窄版鑲鑽手環，約33萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，約24萬7,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，約95萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽手環，約106萬元；18K白金窄版鑲鑽手環，約33萬5,000元；Atlas X 18K玫瑰金窄版鑲鑽手環，約33萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，約24萬7,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，約95萬5,000元。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶

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