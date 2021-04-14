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小S、孫芸芸搶登時尚封面 Tiffany珠寶搶戲搶出新高度
小S徐熙媛出道多年，經常登上台灣時尚雜誌封面，而敢於嘗試不同造型的她也每每帶來驚喜。4月她再度登上時尚雜誌封面宣告再度回歸演藝圈，身穿色調繽紛奔放、充滿春季歡愉感的服裝，搭配美國珠寶品牌Tiffany & Co.的金質珠寶，展現時尚活力。此次小S混搭的Tiffany珠寶，以Tiffany HardWear系列為主角。該系列的設計從金屬鍊結出發，融合高級時尚與街頭潮流，大量運用金屬的珠寶洋溢品牌發源地紐約的冷冽工業風，整體的線條充滿實用性金屬製品的俐落簡約。
巧妙的是，台灣第一名媛孫芸芸也在本月登上另一本時尚雜誌封面，也配戴了Tiffany的金質珠寶，不過是以Tiffany的另一個當代系列Tiffany T1為主。這個以品牌英文名字開頭字母T為主角的設計，是品牌於2020年才上市的嶄新作品，出自Tiffany藝術總監Reed Krakoff之手，將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，營造出剛柔並濟、大膽而精緻的風格，傳遞個人力量和獨立自主的理念。
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