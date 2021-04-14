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蘋果春季發表會終於來了！將於台灣時間4月21日登場
已經傳了好幾次、吊足果粉們胃口的蘋果春季發表會終於要登場了！蘋果稍早透過官網正式宣布，將在台灣時間4月21日凌晨1點舉辦Special Event，延續去年疫情以來的形式，同樣將透過線上直播的方式發表。相隔5個月再度舉辦線上新品發表會，究竟會不會有傳言中的全新產品AirTags出現呢？相信格外令大家期待。
邀請函中蘋果Logo以繽紛的線條呈現，洋溢著春季充滿生機的感覺，可能也代表iPad Pro將推出多樣色彩的新款亮相，而「Spring Loaded.」的字樣也彷彿預告會有豐富的內容登場。
若是用iPhone點選官網的發表會圖示，這次的AR擴增實境特效是彩色線條會先捲繞成線圈的樣子，再搖身一變成為邀請函中的蘋果Logo，彷彿像在暗示圓形的AirTags串起蘋果產品的概念。
根據傳言，這次發表會可能會出現的新產品除了AirTags，還有可能有許久未更新的Apple TV、配備新款晶片的iPad Pro並搭配新款Apple Pencil與Magic Keyboard，甚至可能出現新款使用mini LED的iMac。
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